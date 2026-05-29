Roman Horáček (Vrchní soud): AI ohrožuje důvěru v justici, ale i tak myslím, že její pozitiva převažují

Jan Vaca
Roman Horáček, místopředseda Vrchního soudu v Praze
Za deset dolarů si dnes kdokoli koupí aplikaci, která přesvědčivě zfalšuje video, foto nebo hlas. Co to znamená pro soudní dokazování a důvěryhodnost justice? Místopředseda Vrchního soudu v Praze Roman Horáček přesto věří, že AI přináší i do této oblasti především pozitiva.

Jsem opatrný optimista. Ta technologie tu je a zůstane s námi, i kdybychom nechtěli. Musíme se jí přizpůsobit a zvlášť v justici na ni reagovat,“ konstatuje Roman Horáček, který od roku 2014 působí na Vrchní soudu v Praze a posledních šest let má jako místopředseda na starost civilní úsek. Zároveň je zakladatelem Centra pro digitalizaci a umělou inteligenci v justici (CendAI), které se snaží zmodernizovat tuzemské soudnictví.

V rozhovoru pro Lupu mluví o negativech, které AI přináší. Riziko vidí především ve snadnosti zfalšovat důkazy. Zároveň ale věří, že umělá inteligence dokáže práci soudců urychlit a zefektivnit.

Níže vám nabízíme přepis části podcastového rozhovoru do textu. Podporovatelé Lupa.cz zde mají k dispozici kompletní strojový přepis (využíváme k němu AI služby Whisper a Claude, text je poté redakčně upraven).

Našel jsem si váš citát z listopadu 2024, kdy jste pro Hospodářské noviny řekl, že se bojíte důkazů vytvořených umělou inteligencí, ale že se zatím o takovém případu neví. Doba přece jen pokročila, stejně jako umělá inteligence. Jak jsme na tom teď?

Jsme na tom asi tak, jak se dalo předpokládat, tedy hůře. V současné době se takové případy už vyskytují. Když jsem o tom hovořil tehdy, šlo spíše o obavy z něčeho, co může nastat. Dnes jsme podle mého názoru v situaci, kdy už to reálně nastalo. Svědčí o tom například skutečnost, že ve Spojených státech už před soudy probíhají spory o zneužití umělé inteligence v důkazech a soudy se s tím reálně vypořádávají. Evropská zkušenost je zatím menší.

A česká zkušenost tedy existuje, nebo ne?

V současné době vím asi o dvou případech, kdy se to v řízení objevilo, tedy kdy se projevil vliv umělé inteligence na dokazování. Zatím nešlo o situaci, kdy by šlo o skutečné zneužití této technologie, spíše naopak o její využití.

Ještě předtím, než jsme začali nahrávat, jsme se bavili o tom, že pozitiva AI v justici podle vás převažují. Přesto bych ještě chvíli zůstal u negativ. Co všechno si jako zkušený soudce Vrchního soudu v Praze dovedete představit?

Vliv umělé inteligence do justice bude přicházet ze všech možných úhlů pohledu, tedy i ve věcech, které by nás na první pohled možná nenapadly. Bude pozitivní i negativní, a to jak v civilním, tak v trestním řízení. V negativním smyslu půjde mimo jiné o využívání nástrojů umělé inteligence k tvorbě deepfakeů, tedy k předkládání zfalšovaných důkazů před soudy. To bude mít na řízení vliv.

Zároveň ale bude mít AI i částečně pozitivní dopad. Soudci budou mít širší přístup k informacím, na jejichž základě budou rozhodovat. To by mělo vést ke zprůhlednění, částečně i ke zrychlení a zkvalitnění řízení. Dnes je soudce odkázán na určitou datovou základnu, tedy na právní předpisy v digitální podobě a automatické systémy, které vyhledávají judikaturu potřebnou pro jeho práci. LLM model může tuto práci v mnoha ohledech zvládnout lépe než úzce specializované systémy, protože odpověď zasadí do širšího pohledu. Neříkám, že vždy kvalitnějšího, ale určitě širšího.

Další dopady budou výrazné v administrativě. Každý den v novinách čteme, že velké korporace propouštějí lidi v důsledku zapojování AI do procesů. Primárně jde o administrativní procesy a stejný dopad lze čekat i v justici. Nemyslím tím, že by se v justici mělo zásadním způsobem propouštět. Spíše se procesy zrychlí a zjednoduší díky nové technologii.

Dovedu si představit, že prostřednictvím formulářového podání vyplníte žalobu k soudu, systém ji zpracuje, vybere od vás soudní poplatek, vyzve vás k odstranění zásadních vad podání a teprve potom se věc dostane před lidský prvek. To je v procesu relativně nejdražší část, protože nejdražší při tvorbě rozhodnutí je soudce a následně administrativa, tedy lidé. To platí asi ve všech oborech. Jestliže část procesu nahradíme strojovým zpracováním, určitě se zrychlí a zlevní.

Od té otázky vás ještě nepustím, pořád se ptám na negativa. Zmínil jste deepfake, tedy zřejmě video, audio nebo fotografie. Co všechno může ovlivnit? Ne každý si dovede představit, jak probíhá třeba trestní řízení.

Ovlivní to výsledek řízení, a právě to nechceme. Když říkám výsledek, nemyslím tím samotný papír nebo rozhodnutí jako dokument, ale rozhodnutí soudce. To je konečný výsledek. Myšlenkový proces soudce by neměl být technologiemi ovlivněn tak, že by mu technologie v negativním smyslu určovala, jak má rozhodnout. To je velké riziko.

I akt o AI na to má speciální úpravu, která říká, že vliv technologií musí být auditovatelný a předvídatelný. Nemůže to být tak, že by práci soudce nahradila umělá inteligence. V administrativní části ji nahradit může, ale v rozhodovací části nepochybně ne. Tam bude vliv největší a musíme zabránit tomu, aby byl negativní. Nejde jen o to, aby soudce nerozhodoval na základě deepfakeu. To je jeden problém. Druhý, podle mého názoru mnohem větší problém spočívá v tom, jak jsou dnes technologie nastaveny.

Zadáte dotaz do chatu nebo běžného vyhledávače a systém vám výsledky určitým způsobem preferuje. Stejně to může fungovat i u výsledků, které budou nabízeny soudci. Asi se nechceme dostat do situace, kdy komerční technologie na základě reklamy zpracuje výsledek, který potom soudce použije při rozhodování. To je velké riziko. Nejde jen o to, že to technologie nemůže dělat. Ona by mu takovou variantu neměla ani nabízet, protože pak může převážit běžná lidská lenost. Když bude rozhodnutí předpřipravené strojem kvalitní, může mít člověk tendenci ho převzít. Tomu musíme zabránit. Musíme zabránit tomu, aby soudce nebyl nahrazen de facto v realitě, i když ne formálně na papíře.

Právě proto se dnes hodně diskutuje o právu, kterému se obecně říká právo na lidského soudce. Tyto diskuse se vedou ve světě i v Evropě, tam více než ve Spojených státech. Jde o to, zda lze mezi základní práva počítat i právo na to, aby vaši věc rozhodla fyzická osoba, tedy konkrétní soudce určený právním systémem, v daném případě předpisem upravujícím řízení před soudy.

Jan Vaca

Autor je od ledna 2018 ředitelem médií vydavatelství Internet Info. Předtím 6 let vedl zpravodajskou sekci portálu iDNES.cz, ještě předtím byl několik let reportérem celostátní redakce MF DNES. Občas si rád něco napíše.

