Routerů Turris se prodaly desítky tisíc kusů. CZ.NIC chystá nástupce a zvažuje vyčlenění

Českého Wi-Fi routeru Turris Omnia od správce internetové domény CZ.NIC se prodaly řádově nižší desítky tisíc kusů. Omnii se to podařilo od roku 2016, kdy byla zařízení doručena podporovatelům z crowdfundingové platformy Indiegogo. Tam CZ.NIC vybral přes 1,2 milionu dolarů. Omnia následně zamířila do běžného prodeje. CZ.NIC nyní řeší, jak s Turrisem naložit dál a zda ho například nevyčlenit do samostatné společnosti.

V CZ.NICu se připravuje nová generace Omnie, která by technicky měla odpovídat současnosti. Dočká se standardu Wi-Fi 6, 10Gb portů, více paměti nebo procesoru na frekvenci 2 GHz. Už asi rok se testují karty pro 5G, pořád jsou ale relativně drahé a není stoprocentně jasné, zda se podpora mobilních sítí páté generace do dalšího Turrisu dostane.

Sdružení rovněž připravuje nové zařízení, které by mělo rozšířit stávající produktovou řadu Turrisu. Ta vedle routeru Omnia čítá „skládačku“ MOX a hardwarový firewall Shield. „Bude to takový mix, interně tomu říkáme Shield 2,“ naznačuje pro Lupu Petr Palán z CZ.NIC. „K Omnii bychom potřebovali přístupové AP body schopné fungovat i samostatně. Něco jako mesh,“ doplňuje Palán.

Palán do CZ.NICu přišel loni v létě a dostal na starost mezinárodní rozvoj byznysu kolem Turrisu. Český síťařský hardware, na němž pracuje zhruba třicetičlenné oddělení, má totiž obchodní potenciál, který zatím neumí plně využít.

Od geeků k velkým objemům

Turris začínal jako zařízení, které si díky otevřenosti, výkonu, bezpečnosti a komplexnosti oblíbili geekové a technicky zdatní jedinci. Skrze ně se následně Turris začal dostávat do firem. Spokojení jednotliví zákazníci se začali ozývat, že by koupili větší množství kusů do firemních sítí, ke svým zákazníkům a podobně.

CZ.NIC se ve výroční zprávě za loňský rok pochlubil, že to bylo poprvé, kdy se mu podařilo realizovat zakázku s dodávkou přes tisíc Turrisů do rukou jednoho zákazníka. Typickými firemními odběrateli českého výrobku jsou poskytovatelé internetu, kteří Turris dodají koncovým zákazníkům (většinou menší firmy) společně s připojením. Nejmenovaný největší zákazník Turrisy dodal s LTE kartami, aby mohl nabízet zálohované garantované připojení.

„Poslední rok a půl už nejvíce prodáváme firmám,“ konstatuje Palán. „Zároveň poslední dva roky prodáváme více, než jsme prodávali předtím,“ doplňuje Palán s tím, že jednoznačně nejvíce se prodává právě Omnia.

CZ.NIC si popisovaným zakořeňováním na firemním trhu ověřil, že má produkt, o který je zájem. Kolem Turrisu tedy vznikl nový obchod, marketing nebo PR komunikace, které se dělají odděleně od komunikace ostatních aktivit doménového správce.

Turris jako firma?

CZ.NIC má mnohem blíže k výzkumné organizaci než firmě zaměřené na produktový vývoj se snahou dělat globální prodej. Palán proto od svého nástupu nastavuje procesy, které mají Turris překlopit do byznysového fungování s termíny pro doručení výsledků a podobně.

„Kulturní neshody nového směřování jsme samozřejmě řešili, ale to už by snad mělo být za námi,“ uvádí Palán na dotazy Lupy. „Doposud se jelo po té samé silnici a nevěděli jsme, kam zahnout. Já jsem řekl, že zahneme určitým směrem a buď to půjde dobře, nebo to půjde do kytek.“

V rámci CZ.NICu nyní probíhají interní debaty o tom, jak se dále k Turrisu formálně postavit. Řeší se i myšlenka, že by se Turris vyčlenil do samostatné společnosti. „Já osobně si myslím, že by spin-off byl na místě. CZ.NIC by mohl fungovat jako laboratoř, která své projekty vyčleňuje ven,“ přibližuje Palán svůj pohled na věc. Vedení sdružení se k tématu nevyjádřilo.

Tyto a další proměny mají mimo jiné vést k naplnění předběžných představ o prodejích nové Omnie. Ta by se na trh měla dostat v příštím roce a během životního cyklu by se jí dle odhadů mohlo prodat 50 až 60 tisíc kusů.

K tomu bude mimo jiné potřeba nakopnout mezinárodní prodeje. Tým Turrisu se letos zúčastnil konference Mobile World Congress (MWC) v Barceloně a hlavním letošním cílem je objet providery a partnery ve Spojených státech. Dále se jeví zajímavě Německo, Rakousko a Švýcarsko. Turris lze sice koupit například na Amazonu, to ale výrazně vyšší prodeje nenakopne a je třeba dělat obchod „v terénu“.

Nedostatek součástek

Dále bude nutné revidovat dodavatelský řetězec, aby se českých zařízení dalo vyrábět více. To ale negativně ovlivňuje současná situace na trhu s čipy, které buďto nejsou k sehnání, nebo s výrazným zpoždění či vyšší cenou – případně obojí.

„Máme poptávky, ale nemáme produkty, protože nejsou díly,“ potvrzuje Palán. „Když najdeme zákazníka, který chce větší objemy, což znamená několik tisíc routerů nad naše původní plány, jsou dodávky komponent asi padesát týdnů. To už pak zákazník nechce.“

V praxi to vypadá třeba tak, že na již objednané komponenty přijde od dodavatele storno objednávky s tím, že je možné si to samé objednat znovu, ale o polovinu dráž a termínem dodání o dvacet týdnů delším. Vzhledem k tomu, že Turris potřebuje certifikované součástky, není moc prostoru pro flexibilitu. „Ovlivňuje to, jak přemýšlíme o nákupech a plánování. Poslední rok revidujeme dodavatelský řetězec,“ uvádí CZ.NIC.

Nejvíce se čeká na procesory a Wi-Fi moduly. Jak ukazují poslední čísla, ceny Wi-Fi modulů jen za letošek vyletěly až pětinásobně, a to z průměrné ceny 3,5 dolaru na 16 až 17 dolarů.

Turrisy se vyrábí v Česku, konkrétně ve firmě Morelli Electronics v Lanškrouně. Ta je schopná produkci navyšovat. Palán uvádí, že v případě globálních prodejů je ve hře možnost vyrábět i na jiných místech, aby se pokryla logistika.

Vývoj a výzkum se má každopádně stoprocentně zachovat v Česku. Bezpečný evropský původ dnes například v americkém antičínském telekomunikačním prostředí hraje důležitou roli. Tým Turrisu se například v Barceloně na MWC setkal s řadou dotazů, kolik součástek v Turrisu pochází z Číny.

Dobré prodejní budoucnosti Turrisu má pomoci také větší uživatelská přívětivost. Začne se responzivní variantou pro běžného člověka nepříliš přívětivého administrativního rozhraní (s možností vždy využívat to více hardcore). A možná dojde i na to, že se Turris bude dát nastavit bez ethernetového kabelu.

„S Omnií se nyní snažíme prorazit i mimo technickou komunitu. Do nedávné doby to ani pro nikoho jiného nebylo, protože Omnii normální člověk skoro neuměl zapnout,“ směje se Palán.

Stejně tak se Turris má vrátit ke kořenům. Původně šlo o projekt na výzkum kybernetické bezpečnosti. CZ.NIC tak chce více bezpečnostní prvky více propagovat, přehledně je prezentovat a skrze kampaně uživatele motivovat ke sdílení dat.