Rozděl a panuj. Anebo ne? Slovenská vláda přemýšlí, co udělá s RTVS

Slovenská veřejnoprávní televize RTVS to nemá jednoduché. Telerozhlas čelí opakovaným útokům ze strany politiků vládní koalice. Od premiéra Roberta Fica, ministryně kultury Martiny Šimkovičové i předsedy Slovenské národní strany Andreje Danka zaznívají zcela otevřené nepřátelské výroky. Zvlášť Danko proslul bezprostředními myšlenkami o tom, že by se RTVS měla změnit na státní televizi se vším všudy.

„RTVS už delší dobu neplní svou veřejnoprávní funkci,“ prohlásila 28. února ministryně kultury na instagramovém profilu svého resortu. „Není nestrannou institucí, která přináší divákům a posluchačům objektivní a vyvážené informace. A nejen to. Považuji za alarmující, že RTVS má téměř nulovou vlastní slovenskou tvorbu, ale na předražené licencované zahraniční programy vedení peníze vždy najde,“ dodala.

Ministryni vadí, že RTVS objednává pořady u externích dodavatelů, podle ní to prodražuje výrobu. „A už jen třešničkou na dortu je, že kvůli chybě současného vedení přišla RTVS o vysílací práva na Mistrovství světa v ledním hokeji,“ tvrdila. Hokejový šampionát bude na Slovensku vysílat soukromá Joj Šport. Ministryně pokračovala tvrzením, že RTVS už nemá vysílací práva ani na světový pohár v lyžování a s otazníkem jsou práva na fotbalové Euro.

RTVS podle ministryně neplní svou zákonnou funkci, protože diváci následující čtyři roky neuvidí na veřejnoprávní obrazovce reprezentační zápasy slovenských hokejistů. Kromě sportu vyčetla RTVS údajně neobjektivní publicistické pořady a bulvární zpravodajství. Na ministerstvo prý chodí „stovky podnětů občanů“, ať úřad zasáhne.





„My však musíme postupovat tak, aby se nám unáhlená rozhodnutí nevrátila jako bumerang,“ vzkázala Martina Šimkovičová. „Některé věci nedokážeme urychlit, pokud máme postupovat podle zákona.“

Vláda ale prý má plán, na kterém pracuje už od prvního dne, kdy převzala moc ve státě. „Ano, i nám překáží, že to trvá tak dlouho, ale musíme dodržovat zákony,“ dodala ministryně.

RTVS se proti výrokům ministryně ohradila. Současné vedení, které je ve funkci od srpna 2022, s vysílacími právy na hokej a lyžování nemá nic společného. „O vysílací práva na tyto akce přišlo předchozí vedení RTVS v čele s Jaroslavem Rezníkem. Navíc vysílací práva na mistrovství světa ve sjezdovém lyžování byla součástí licenčního balíčku spolu s právy na mistrovství světa v ledním hokeji,“ oznámila vedoucí komunikace RTVS Zuzana Vicelová.

Současný management Ľuboše Machaje se alespoň snažil získat od Joj sublicenci, ale nepodařilo se. „RTVS dlouhodobě upozorňuje na nepříznivou situaci na trhu sportovních licencí pro veřejnoprávní vysílatele. Ceny vysílacích práv na lukrativní sportovní události meziročně neustále rostou. RTVS není v současné finanční situaci v soutěžích konkurenceschopná,“ upozornila Vicelová.

RTVS je od loňského léta financovaná ze státního rozpočtu. Původně měla dostávat 0,17 % HDP ročně, Ficova vláda ale tuto sumu v rámci konsolidačního balíčku snížila na 0,12 % HDP. Během několika měsíců tak muselo vedení RTVS seškrtat původní plány.





Telerozhlas odmítá i to, že by jeho zpravodajství bylo bulvární nebo neobjektivní. Podle průzkumu agentury Median SK považují Slováci za nejobjektivnější právě zprávy RTVS (26,6 %), přičemž podíl diváků s tímto názorem neklesá, ale naopak roste. Vůči své konkurenci má náskok až šest procentních bodů.

Nepravdivé je také tvrzení ministryně o nulové vlastní tvorbě, RTVS odvysílala mnoho původních dokumentů, zábavy, dramatiky, vědomostních, vzdělávacích a dětských pořadů.

Vládnoucí koalice původně chtěla RTVS znovu rozdělit na samostatné subjekty, Slovenský rozhlas a Slovenskou televizi. „Po různých debatách s odborníky jsme se dohodli, že ustoupíme od rozdělení na dva samostatné subjekty,“ řekla ministryně minulý týden v rozhovoru pro deník Pravda. Zdůvodnila to tím, že by to nebylo finančně rozumné, a navíc by to nebylo jednoduché kvůli uzavřeným smlouvám.

Minulou středu místo toho představila vládě jiný záměr, jehož konkrétní znění zatím není jasné. Ministryně o něm mluví jen v náznacích. „Ten návrh je v podstatě o tom, že se nebude měnit RTVS, takže především musíme změnit vedení,“ poznamenala ministryně v už zmíněném rozhovoru pro deník Pravda.

„A pak postupně, krok za krokem, půjdeme v rámci standardů Evropské unie a po vzoru jiných zemí budeme řešit RTVS. Nebudeme se vyhýbat nějakým evropským standardům nebo normám, protože to by se asi špatně komunikovalo. Budeme postupovat v souladu s ostatními zeměmi,“ tvrdila.

Dále naznačila, že by se mohly obnovit smlouvy RTVS se státem, ve kterých vláda objednávala určité formáty za dohodnutý objem peněz. „Dále, co se týče sponzoringu, by se tam měly dělat nějaké pořady, jako je to u soukromých televizí. A potom zákon o reklamě… ten koláč by se měl nějakým způsobem rozdělit i mezi RTVS, což by mohlo přinést nějaké finance do Slovenské televize, jako je to u soukromých televizí,“ pronesla.

Šimkovičová by si přála, aby vláda nebo ministerstvo kultury měly větší personální kompetence vůči generálnímu řediteli RTVS. Uvažuje o zkrácení funkčního období generálního ředitele, případně by o jeho setrvání ve funkci mohli hlasovat členové mediálních rad.





Výroky členky vlády překvapily i některé poslance vládních stran. „Vyjádření ministryně znám jen z médií. Můj názor je, že RTVS by se měla rozdělit, ale pokud se tak nestane, byl bych pro zdůraznění autonomie televize i rozhlasu. RTVS by měla být něco jako ‚federace‘, instituce se dvěma silnými subjekty,“ řekl slovenským Hospodárským novinám poslanec Smeru Dušan Jarjabek, který zasedá v parlamentním výboru pro média.

Jarjabek si na rozdíl od ministryně Šimkovičové myslí, že by se zrušené televizní poplatky měly znovu zavést, ale v symbolické výši jednoho eura. Poslanec chce, aby se definovalo, na kolika okruzích mají televize a rozhlas vysílat a co od nich vlastně stát chce. Netají se kritikou vůči současné podobě RTVS. „V mnoha ohledech ji nahradila soukromá média. A proto si kladu otázku, k čemu je nám nyní RTVS. Kdyby přestala vysílat, nikdo by si toho nevšiml. Protože není ničím výjimečná, je podobná komerčním médiím,“ tvrdí Jarjabek.

Navzdory tomu, co veřejně sdělila Martina Šimkovičová, nedostala vláda žádnou informaci o tom, že by se mělo měnit vedení telerozhlasu. Agentuře TASR to po středečním jednání kabinetu sdělil ministr životního prostředí Tomáš Taraba. „Takto úkol nedefinovala, paní ministryně hovořila o změně statutu RTVS tak, aby odpovídal renomovaným institucím v zahraničí. S tím jsme naprosto v souladu,“ upozornil. „Pokud jde o obrysy tohoto návrhu, jsme s tím ve vládě všichni naprosto OK,“ zopakoval.

Ministryně kultury by nyní měla zpracovat vládní návrh zákona. Ještě v březnu by se mohl objevit v připomínkovém řízení. Premiér Robert Fico ministryni začátkem měsíce požádal, aby zákon „vrátil veřejnoprávnost a objektivnost“ do vysílání RTVS. Naštvala ho totiž redaktorka, která mu kladla kritický dotaz na tiskové konferenci po setkání předsedů vlád Visegrádské čtyřky v Praze. Označil ji za příklad toho, když se z novináře stane aktivista, který „nenávidí vlastní zemi a vlastní vládu“.