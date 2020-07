Rozhlasové poplatky platí rekordní počet lidí. Ohrozit je může koronavirus a SPD

Čtyři pětiny lidí by chtěly podle nedávného průzkumu pro Český rozhlas a Českou televizi zachovat financování veřejnoprávních médií formou poplatků. Pro televizi i rozhlas jde o zásadní zdroj příjmů, 90 procent rozpočtu tvoří právě výnosy z pravidelných plateb firem a domácností. Zbytek peněz plyne z obchodní činnosti.

Na program červencové schůze sněmovny je zařazen návrh SPD, aby poplatky nemuseli platit starobní důchodci, invalidní důchodci a rodiče-samoživitelé. „Předkladatelé mají za to, že právě těmto skupinám obyvatel by měl stát zlevňovat život, nikoli jim ukládat poplatky, a to s tím, že i tyto skupiny obyvatel mají právo na službu veřejnoprávních médií, a to zdarma,“ zdůvodňují novelu zákona poslanci pod vedením Tomia Okamury a Radima Fialy.

„Osvobození seniorů, invalidů a dalších osob s nízkými příjmy nijak zásadně neovlivní příjmy obou společností, které je navíc mohou lehce nahradit jednak úsporami, nebo zahájením výroby kvalitních pořadů prodejných dalším subjektům na trhu,“ tvrdí SPD.

Česká televize a Český rozhlas upozorňují, že by jim zákon naopak výrazně uškodil. „Český rozhlas by za předpokladu přijetí novely zákona z dílny SPD přišel až o 60 procent svého rozpočtu, tedy o 1,2 miliardy korun. Znamenalo by to drastické omezení jeho služeb, rušení stanic a masové propouštění kvalitních tvůrců i novinářů,“ zdůrazňuje generální ředitel René Zavoral.

Také ředitel České televize varuje, že by prosazení zákona znamenalo rušení stanic a podstatnou redukci veřejné služby. „Česká televize, která by po schválení tohoto návrhu každý rok přišla o 2,1 miliardy korun, by ani nemohla naplňovat všechny povinnosti, které ze zákona má. Pro veřejnost by pak její význam byl marginální,“ podotýká Petr Dvořák.

Protože se poplatky už mnoho let nezvyšovaly, Český rozhlas se snaží dohledat co nejvíc poplatníků a připomenout jim, aby začali platit. Konkrétní pohled na výsledky jeho snažení nabízí výroční zpráva o hospodaření v loňském roce, kterou minulý týden schválila Rada Českého rozhlasu.

Výnosy z rozhlasových poplatků přesáhly dvě miliardy korun, a jejich objem se dokonce podařilo oproti plánu zvýšit o skoro půl milionu. Celkově rozhlas eviduje ve své databázi 3,8 milionu přihlášených přijímačů. Domácnosti platí poplatek 45 Kč měsíčně bez ohledu na to, kolik přijímačů mají. Podnikatelé naopak ze zákona odvádějí poplatek za každý přijímač zvlášť.

„Celkový přírůstek rozhlasových přijímačů byl ve sledovaném období výrazně nižší než v předchozích letech, přesto rok 2019 skončil s pozitivní bilancí a přírůstkem osmi tisíc přijímačů,“ zdůrazňuje výroční zpráva.

Největší část poplatníků stále využívá k placení SIPO, tedy inkaso prostřednictvím České pošty. Peníze přímo na účet Českého rozhlasu posílá 28 procent poplatníků.

Rozhlas odeslal podnikatelům skoro 67 tisíc akvizičních výzev, tedy dopisů, ve kterých jim připomíná, jak se mají podle zákona platit poplatky. Díky tomu se pak podařilo zapsat do databáze přes 15 tisíc rozhlasových přijímačů.