Rozhlasový trh inovuje měření. V denních číslech vede Radiožurnál, největší podíl na trhu má Blaník

Český rozhlas Radiožurnál potvrdil pozici lídra v denní poslechovosti, zatímco Rádio Impuls má největší týdenní dosah a Rádio Blaník těsně vede z hlediska podílu na trhu. Vyplývá to z aktuálních výsledků výzkumu Radioprojekt za druhé pololetí roku 2025.
Průzkum navíc přinesl novinku, která se v televizní branži vyhodnocuje už mnoho let, ale pro rádia doteď chyběla. Analytici do oficiálních statistik vůbec poprvé zahrnuli odložený poslech. Díky tomu se výrazně zvýšil reálný dosah vybraných stanic.
Posluchači už dávno nespoléhají pouze na živé vysílání. Metodika takzvaného time shiftu proto zohledňuje chování uživatelů, kteří si oblíbené pořady pustí se zpožděním až sedmi dnů. Výzkumníci přitom započítávají zájemce, kteří obsahu věnují alespoň tři minuty svého času. Do měření jsou zařazeny pouze odložené poslechy pořadů, programových bloků, které prošly živým vysíláním sledovaných stanic.
V první fázi se odložená poslechovost sleduje u čtveřice stanic Českého rozhlasu: Radiožurnálu, Dvojky, Vltavy a Plusu. Ukázalo se, že zpětná konzumace zvedá čísla veřejnoprávních stanic v průměru o 13 procent.
Absolutním skokanem se v tomto ohledu stala stanice mluveného slova Český rozhlas Plus, jež díky odloženému poslechu získává 29 procent publika navíc. Představuje to 69 tisíc nových posluchačů denně. Podobně silný trend vykazuje také stanice Dvojka s nárůstem o 16 procent, což je asi 64 tisíc dodatečných posluchačů.
Rostoucí obliba zpravodajství a mluveného slova se promítá i do samotné živé poslechovosti. Zmíněná stanice Plus si tak každý den najde cestu ke 168 tisícům lidí, týdenní dosah je 458 tisíc posluchačů. Rekordní hodnoty hlásí také digitální Radiožurnál Sport, který denně naladí 62 tisíc fanoušků a týden co týden osloví až 417 tisíc lidí.
„Radiožurnál je nejposlouchanější stanicí v denním poslechu už pět let v řadě. Těší mě, že nyní i obě další zpravodajské stanice – Plus a Radiožurnál Sport dosáhly zatím historicky nejvyšších čísel,“ okomentoval čerstvá data ředitel zpravodajství Českého rozhlasu Ondřej Suchan.
Generální ředitel René Zavoral navíc věří, že sportovnímu okruhu v následujících měsících ještě více pomůže zájem o vysílání ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Český rozhlas jako celek ve sledovaném období poslouchalo denně 1 milion 394 tisíc posluchačů. V průměrném týdnu oslovil 3 miliony 175 tisíc posluchačů. Jeho celkový podíl na rozhlasovém trhu je 26,4 procenta.
Žebříčku živé denní poslechovosti vévodí stabilně Radiožurnál se 737 tisíci věrných posluchačů (jeho týdenní dosah je 1 milion 757 tisíc posluchačů). Pomyslné stříbro si odnáší Rádio Impuls, to si zapíná 640 tisíc lidí denně. V týdenním dosahu je naopak první, zapínají si ho v průměru 2 miliony a 85 tisíc posluchačů.
Na třetím místě v denních datech je Evropa 2, kterou si naladí v průměru 620 tisíc Čechů (týdenní dosah 1 milion a 626 tisíc). Nejsilnější pětici celoplošných kanálů pak uzavírají Rádio Blaník (denně 591 tisíc, v týdenním dosahu je druhé s 2 miliony a 29 tisíci posluchačů) a Frekvence 1 (413 tisíc, týdenní dosah 1 milion a 398 tisíc).
Z hlediska celkového podílu na poslechovosti vede Rádio Blaník s hodnotou 10,6 procenta, čímž o pouhou desetinu poráží Radiožurnál. Blaník má obecně velmi loajální publikum, měsíčně osloví přes 4,2 milionu posluchačů. Třetí místo z hlediska podílu na trhu patří Rádiu Impuls s necelými deseti procenty.
Mezi stanicemi, které vysílají ve velké části České republiky, ale zároveň nejsou celoplošné, patří prvenství Rádiu Kiss. Ladí ho v průměru 528 tisíc posluchačů denně a může se pochlubit téměř devítiprocentním podílem na trhu. Hned v závěsu operuje síť Hitrádií, jež s necelými 400 tisíci příznivců a podílem 6,4 procenta drží pevnou pozici napříč republikou.
Své věrné posluchače si hýčkají i žánrově vyhraněné stanice jako Rádio Beat nebo Country Rádio, které shodně oslovují výrazně přes 200 tisíc lidí denně. Úspěšně si vede také Rock Rádio, jehož programový ředitel Martin Drtina zdůrazňuje úspěch nové ranní show a stabilní měsíční zásah přesahující hranici 1,7 milionu rockerů. Mladší publikum naopak úspěšně a stabilně přitahuje Fajn rádio.
Čilý konkurenční boj probíhá také na čistě lokální úrovni. Vítězem mezi regionálními programy je brněnské Rádio Krokodýl, které si každý den pustí 95 tisíc zájemců. Velmi těsně je za ním veřejnoprávní Český rozhlas Brno s 92 tisíci fanoušky, čímž potvrzuje svou dlouhodobou pozici nejsilnějšího regionálního studia v rámci Českého rozhlasu.
V první pětce nejúspěšnějších regionálních stanic najdeme také Rádio Bonton, Signál Rádio či olomoucké Rádio Haná. V rámci veřejnoprávního rozhlasu si výrazně polepšily okruhy pro Střední Čechy, Pardubice a Vysočinu.
Segmentu mediálních zastupitelství, která zastupují jednotlivé stanice při prodeji reklamy, neohroženě dominuje skupina Media Club. Ovládá bezmála 46 procent trhu. Druhou pozici drží Radiohouse s více než 27 procenty.
Obchodníci s reklamou přitom působí optimisticky, protože inzerenti rádiím dlouhodobě věří a sebevědomě zvyšují své rozpočty. Ředitel marketingu sítě Radiohouse Petr Uchytil tento vývoj dokládá konkrétními čísly: „Meziroční růst reklamních investic do rozhlasové reklamy jsme zaznamenali v každém z kalendářních čtvrtletí minulého roku, tak není velkým překvapením ani celkový výsledek 1,87 miliardy Kč. To představuje meziroční nárůst o dvě procenta.“
Nejnovější vlna výzkumu Radioprojekt reflektuje situaci za druhé pololetí, konkrétně od začátku července do konce prosince 2025. Sběr dat a jejich hloubkovou analýzu tradičně zajišťují agentury STEM/MARK, Median a Nielsen.
Odborníci kombinují klasické deklarativní dotazování pomocí telefonických rozhovorů s moderním pasivním elektronickým měřením adMeter, které monitoruje zvyky reprezentativního vzorku populace ve věku od 12 do 84 let. Telefonického dotazování se účastní více než 13 tisíc respondentů, elektronického měření dva tisíce osob.
Kompletní základní výsledky všech sledovaných rozhlasových stanic přináší následující tabulka. Řazení sloupců můžete přepínat podle vlastního výběru.
Další podrobná data najdete také v úvodní fotogalerii.
|Rozhlasové stanice
|Týdenní zásah
|Denní zásah
|Průměrná doba poslechu
(mm:ss)
|Podíl na trhu
(%)
|tisíce
|%
|tisíce
|%
|Classic Praha
|17
|0,2%
|5
|0,1%
|32:16
|0,0%
|Color Music Radio
|42
|0,4%
|10
|0,1%
|10:40
|0,0%
|Country Rádio
|621
|6,7%
|233
|2,5%
|161:25
|3,9%
|Český Blaník
|63
|0,7%
|24
|0,3%
|44:08
|0,3%
|Český Impuls
|124
|1,3%
|33
|0,4%
|186:05
|0,7%
|ČRo Brno
|241
|2,6%
|92
|1,0%
|157:09
|1,5%
|ČRo České Budějovice
|92
|1,0%
|27
|0,3%
|147:10
|0,4%
|ČRo Dvojka
|786
|8,4%
|310
|3,3%
|168:36
|5,4%
|ČRo Hradec Králové
|78
|0,8%
|23
|0,2%
|225:05
|0,5%
|ČRo Karlovy Vary
|53
|0,6%
|19
|0,2%
|112:42
|0,2%
|ČRo Liberec
|34
|0,4%
|7
|0,1%
|157:03
|0,1%
|ČRo Olomouc
|95
|1,0%
|36
|0,4%
|209:29
|0,8%
|ČRo Ostrava
|85
|0,9%
|27
|0,3%
|188:12
|0,5%
|ČRo Pardubice
|62
|0,7%
|14
|0,2%
|129:01
|0,2%
|ČRo Plus
|458
|4,9%
|168
|1,8%
|143:30
|2,5%
|ČRo Plzeň
|87
|0,9%
|28
|0,3%
|172:55
|0,5%
|ČRo Rádio Praha
|62
|0,7%
|14
|0,1%
|153:30
|0,3%
|ČRo Radiožurnál
|1757
|18,8%
|737
|7,9%
|138:53
|10,5%
|ČRo Radiožurnál Sport
|417
|4,5%
|62
|0,7%
|100:55
|0,7%
|ČRo Sever
|116
|1,2%
|32
|0,3%
|148:54
|0,5%
|ČRo Střední Čechy
|195
|2,1%
|40
|0,4%
|130:56
|0,5%
|ČRo Vltava
|153
|1,6%
|28
|0,3%
|47:49
|0,2%
|ČRo Vysočina
|68
|0,7%
|15
|0,2%
|100:13
|0,1%
|ČRo Zlín
|62
|0,7%
|28
|0,3%
|173:40
|0,5%
|ČRo ostatní stanice
|131
|1,4%
|20
|0,2%
|77:48
|0,2%
|Dance radio
|40
|0,4%
|11
|0,1%
|121:33
|0,1%
|Evropa 2
|1626
|17,4%
|620
|6,6%
|122:12
|7,8%
|Expres FM
|41
|0,4%
|5
|0,1%
|36:16
|0,1%
|Fajn radio
|516
|5,5%
|133
|1,4%
|97:44
|1,3%
|Free Radio 107 FM
|32
|0,3%
|7
|0,1%
|22:45
|0,0%
|Frekvence 1
|1398
|15,0%
|413
|4,4%
|145:37
|6,2%
|Helax
|26
|0,3%
|7
|0,1%
|06:23
|0,0%
|Hitrádio 90
|39
|0,4%
|16
|0,2%
|32:11
|0,1%
|Hitrádio City
|216
|2,3%
|34
|0,4%
|129:03
|0,5%
|Hitrádio City Brno
|104
|1,1%
|15
|0,2%
|50:31
|0,1%
|Hitrádio Contact
|123
|1,3%
|35
|0,4%
|183:08
|0,7%
|Hitrádio Černá Hora
|262
|2,8%
|66
|0,7%
|157:03
|1,1%
|Hitrádio Faktor
|141
|1,5%
|37
|0,4%
|117:49
|0,5%
|Hitrádio FM Plus
|234
|2,5%
|62
|0,7%
|168:56
|1,2%
|Hitrádio North Music
|67
|0,7%
|17
|0,2%
|101:20
|0,2%
|Hitrádio Orion
|329
|3,5%
|76
|0,8%
|142:11
|1,2%
|Hitrádio Vysočina
|142
|1,5%
|26
|0,3%
|138:33
|0,4%
|Hitrádio Zlín
|131
|1,4%
|36
|0,4%
|116:15
|0,5%
|Netro Life rádio ČB
|12
|0,1%
|3
|0,0%
|20:08
|0,0%
|Radio 1
|73
|0,8%
|35
|0,4%
|91:58
|0,4%
|Rádio Beat
|754
|8,1%
|262
|2,8%
|152:00
|4,1%
|Rádio Blaník
|2029
|21,7%
|591
|6,3%
|171:36
|10,6%
|Rádio Bonton
|426
|4,6%
|67
|0,7%
|118:16
|0,8%
|Radio Čas
|342
|3,7%
|72
|0,8%
|172:41
|1,4%
|Rádio Čas Rock
|140
|1,5%
|24
|0,3%
|121:38
|0,4%
|Rádio Dechovka
|40
|0,4%
|7
|0,1%
|37:06
|0,1%
|Rádio Haná
|161
|1,7%
|51
|0,5%
|242:56
|1,4%
|Rádio Haná Skyrock
|19
|0,2%
|6
|0,1%
|10:21
|0,0%
|Rádio Hey
|139
|1,5%
|49
|0,5%
|47:26
|0,3%
|Rádio Impuls
|2085
|22,3%
|640
|6,9%
|145:53
|9,7%
|Rádio Jih
|208
|2,2%
|39
|0,4%
|79:11
|0,4%
|Rádio Jihlava
|48
|0,5%
|4
|0,0%
|11:33
|0,0%
|Rádio Kiss
|1872
|20,1%
|528
|5,7%
|160:46
|8,9%
|Rádio Krokodýl
|330
|3,5%
|95
|1,0%
|171:19
|1,9%
|Rádio Kroměříž
|44
|0,5%
|13
|0,1%
|49:38
|0,1%
|Radio Metropole
|15
|0,2%
|4
|0,0%
|03:11
|0,0%
|Rádio Oldies
|27
|0,3%
|9
|0,1%
|22:36
|0,0%
|Rádio Proglas
|143
|1,5%
|34
|0,4%
|21:30
|0,1%
|Rádio Prostor
|72
|0,8%
|30
|0,3%
|75:30
|0,3%
|Rádio Relax
|142
|1,5%
|30
|0,3%
|67:45
|0,3%
|Radio Spin
|82
|0,9%
|20
|0,2%
|83:20
|0,2%
|Rock Rádio
|777
|8,3%
|212
|2,3%
|182:26
|3,9%
|Rock Radio Stage
|45
|0,5%
|20
|0,2%
|43:09
|0,2%
|RockZone
|93
|1,0%
|15
|0,2%
|30:08
|0,1%
|Signál Rádio
|231
|2,5%
|58
|0,6%
|186:04
|1,2%
|jiné soukromé stanice
|10
|0,1%
|5
|0,1%
|10:56
|0,0%
