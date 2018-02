 »  Rozšířená realita od Googlu, bezpečnostní problém Skypu a výhoda placeného obsahu

Nick Thompson: Paywall dělá obsah lepším. Pokud vám to připadá zvláštní, tak na tomto pohledu jednoho z editorů Wired je podstatné to, že pokud už za něco vybíráte peníze, tak to musí mít lepší kvalitu. Kdežto u zdarma poskytovaného obsahu vlastně obsah nerozhoduje, jenom generujete co největší počet zobrazení reklamy. Viz Paywalls make content better, Wired editor Nick Thompson says a ano, Wired se chystá postavit zeď. Čtyři články zdarma, poté 20 dolarů na rok.

Facebook má osobně identifikovatelná data o 40 % populace EU. Viz Research finds Facebook holds personally identifiable data on 40% of EU population a studie Facebook Use of Sensitive Data for Advertising in Europe, ve které k tomuto číslu došli. V České republice má Facebook rozsáhlé citlivé údaje a preference přiřazené ke skoro 36 % obyvatel. Což mimochodem vysvětluje i to, proč je cílení reklam na Facebooku v Česku poměrně často problematické.

Dobrá zpráva: lidé chtějí číst dobré zprávy, jsou unaveni z těch špatných. Viz The good news is … people like to read good news, kde je řeč o experimentu Guardianu zjišťujícího, jestli dobré zprávy jsou z hlediska čtenosti a reakcí lepší. Nemusí zdaleka jít o čistě pozitivní zprávy, hodí se i ty konstruktivní, nabízející řešení.

Média negativní zprávy zveličují a má to následky píší v The media exaggerates negative news. This distortion has consequences. Svět se ve skutečnosti nestává horší a horším, v Česku navíc zažíváme jedno z nejlepších období. Přesto média mají v oblibě popisovat špatné zprávy a dění a navíc je patřičně zveličit. Zajímavé čtení, kde najdete užitečný termín heuristická dostupnost. Podle této teorie lidé posuzují pravděpodobnost události či četnosti věcí podle toho, jak snadno jim přijdou na mysl.

TELEgraficky

Orbit Ever After ■ SeaMonkey 2.49.2 ■ Maplin na prodej ■ Spotify prý také chce mít repráček ■ Děravý uTorrent ■ Děravý Tinder ■ 30TB SSD od Samsungu ■ Fiver koupil And Co ■ Troy Hunt spustil Pwned Passwords V2 ■ Nepoužívejte klony Firefoxu

WEBDESIGN, INTERNET

Google vydavatelům nahrazuje klesající návštěvnost z Facebooku. V Google is replacing Facebook’s traffic to publishers je navíc zajímavé to, že výrazně stoupá mobilní návštěvnost z Googlu (a zásadně klesá mobilní návštěvnost z Facebooku). Na straně Googlu na to má vliv (prý) AMP. Na straně Facebooku nejenom tradiční nechuť klikat a odcházet z aplikace, ale také probíhající změny v algoritmech, které „dávají přednost“ rodině a přátelům.

Wikipedia Zero končí, mělo jít o přístup k Wikipedii přes mobily bez placení za data. Končí po šesti letech, ale také poté, co služba posloužila stovkám milionů lidí. Proč vlastně končí, není úplně jasné. Na jedné straně Wikipedia cituje klesající zájem, na druhé straně konflikt se „zero-ratingem“ a síťovou neutralitou. V Česku služba žádného partnera neměla. Viz též Wikipedia končí s projektem Zero, který ji měl zpřístupnit bez placení za mobilní data nebo Wikipedia Zero, Which Provided Over 800 Million Users in 72 Countries With Access to Wikipedia at No Data Cost, is Being Discontinued.

SkyTorrents končí, provozovatelé nedokázali zabezpečit finance pro udržení služby v chodu poté, co se tento vyhledávač torrentů stal oblíbeným. Vyhledávač torrentů hledící na soukromí uživatelů a nepoužívající reklamu neměl šanci přežít. Pokud chcete databází 15 milionů torrentů, můžete si ji stáhnout. VizSkyTorrents Dumps Massive Torrent Database and Shuts Down.

Facebook má problém, lidé ho používají méně. Jiné platformy ale tento problém nemají, zejména ne ty od Googlu. Pokles je přitom dost značný, pokud vezmete v potaz růst počtu uživatelů Facebooku. Viz Facebook’s erosion problem: Digital consumption share is dropping as other platforms gain.

SOFTWARE

Je OpenStreetMap skutečně v tak velkých problémech, jak uvádí Why OpenStreetMap is in Serious Trouble? Hodně dlouhé a hodně zajímavé čtení.

3D čistě v Excelu. Trochu k neuvěření, ale jak se můžete podívat v 3D engine entirely made of MS Excel formulae : Enjoy this Doom.xls file !, možné to je.

Fortnite se v placené podobě nedařilo. Zdarma je to hit, s až 40 miliony hráčů. Pokud netušíte, o co jde, tak o něco jako PubG. Viz How ‘Fortnite’ Defied Convention and Became a Hit.

HARDWARE

Kolik času denně mají děti trávit s displejem, aby se cítily šťastné? Podle studie vzorku jednoho milionu dětí a mládeže to je okolo jedné hodiny denně. Viz A Study of 1 Million Teenagers Reveals This Much Screen Time a Day Leads to the Happiest Kids a ona studie viz Decreases in Psychological Well-Being Among American Adolescents After 2012 and Links to Screen Time During the Rise of Smartphone Technology.

MARKETING A KOMUNIKACE

Jak funguje algoritmus Instagramu v roce 2018 je zajímavé čtení kvůli tomu, že Facebook úspěšně nasadil na newsfeed Instagramu to, čím zničil Facebook. V kombinaci s dalšími vlastnostmi Instagramu je to ale ještě horší. Každopádně, jedna podstatná informace – dosah příspěvků je na úrovní deseti procent. Dlouhé užitečné čtení najdete v This is How the Instagram Algorithm Works in 2018.

Twitter opět utahuje kohoutky, zakazuje v API (a přes TweetDeck) vkládat jeden obsah na více účtu. Což, otevřeně řečeno, je zcela běžné, normální a potřebné. Viz Automation and the use of multiple accounts a čtěte velmi bedlivě, omezení se objeví i ve všech aplikacích pro správu sociálních sítí, nejenom v TweetDecku (kam omezení dorazilo aktuálně).

Mainstreamová a lokální seriózní média použitá pro aktivity (ruských) trollů na Twitteru? Hodně zajímavá analýza. Nejenom v tom, že trollové nesdílejí pouze hlouposti ze lžimédií, ale míchají do toho vhodně vybraný obsah z důvěryhodných i lokálních médií. Druhé zajímavé zjištění je, že pro pojmenovávání fake účtů používají jména spojující město/region a „News“, „Daily“ či „Online“. Patří k tomu i to, že necílí zdaleka na koncové čtenáře, ale na místní novináře a influencery. Čtěte v Trolls on Twitter: How Mainstream and Local News Outlets Were Used to Drive a Polarized News Agenda.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Twitter smazal 200 tisíc tweetů od ruských trollů a fake účtů. Naštěstí si je schoval někdo jiný, takže si je můžete prostudovat. Viz Twitter deleted 200,000 Russian troll tweets. Read them here. Můžete si je stáhnout v podobě 29 MB velké (CSV) tabulky. Případně si je prohlédnout přímo v Google Sheets. Zajimavý je i pohled na neo4j.com/sandbox-v2/.

Vaše data ve Facebooku jsou pekelně strašidelná, píše se v Your Facebook data is creepy as hell. A co teprve kdyby se autor článku dostal k opravdu kompletním datům, která si o nás Facebook vytváří? Včetně stínových profilů a nakoupených informací o nás (v USA to dělá ve velkém, v Česku spíše ne).

Google našel bezpečnostní chybu v Edge a zveřejnil ji ještě před její opravou. Což by mohlo vypadat jako další naschvál Googlu vůči Microsoftu, ale celé je to trochu složitější. Google dává 90 dní na opravu a v tomto případě ještě dva týdny přidal, takže tuhle chybu našli v listopadu a s blížícím se koncem února oprava stále není. Prý je „komplexnější, než se původně očekávalo“. Viz Google discloses Microsoft Edge security flaw before a patch is ready.

Microsoft stáhnul klasický Skype pro Windows, důvodem je bezpečnostní chyba. Navíc dost pikantní, k aktualizaci se totiž používalo DLL umístěné v Temp složce. Pokud nutně potřebujete Skype, tak musíte použít UWP verzi, univerzální aplikaci, která je v Microsoft Store. Případně najděte verzi 7.40 a starší, tam bezpečnostní chyba není. Viz Where Did The Skype Desktop App For Windows 10 Go?

Akamai: 43 % pokusů o přihlášení je škodlivých, těch, co se zpravidla snaží hacknout účet. Ať už rychlou „brute force“, nebo pomalým, obtížně detekovatelným způsobem. Viz [state of the internet] / security.

Německý soud zjistil, že pravidla Facebooku vyžadující využití skutečných jmen nejsou legální. Podle soudu musí uživatel mít možnost založit si účet na Facebooku bez použití skutečného jména (pod pseudonymem). Facebook se bude odvolávat, jak jinak. Podle soudu navíc Facebook má pravidla nastavena tak, že jde o skrytý způsob, jak od uživatelů získat souhlas se sdílením jejich jmen, která jsou jednou z mnoha informací, které Facebook získal bez zákonu odpovídajícího souhlasu.Viz German court says Facebook’s real name policy is illegal a Facebook verstößt gegen deutsches Datenschutzrecht.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Facebook se omlouvá za zneužití čísla dvoufaktorového ověření pro poslání spamu. Podle Alexe Stamose, šéfa bezpečnosti, to je prý „chyba“, ale ve skutečnosti je to nejspíš klasický účel světící prostředky a obvyklý přístup predátora. Viz Facebook didn’t mean to send spam texts to two-factor authentication users.

Návštěvnost z Facebooku do médií je dolů o 6 % jenom za leden, říkají v článku As promised, Facebook traffic to news publishers declines again, post news-feed change. Jen trochu škoda, že to tam dokládají změnou dosahu/reach (čehož se ale týká hlavně Facebook Made Changes: Here’s What’s Really Happening To Publishers). V roce 2017 došlo k 15% poklesu, takže avizovaná změna (potlačení příspěvků od „firem“, pokud nejsou placeny) je asi dost jasně v běhu. Pro zpravodajské weby má být propad v lednu dokonce 14 % a v roce 2017 ještě větší.

Twitter se vydal čistit fake účty, ale jako obvykle se mu to poněkud nepovedlo. Viz #TwitterLockout blocks conservative users, requires phone number a Twitter says most recent follower purge is about bots, not politics.

Pomůcka na kontrolu fake-news od Facebooku neumí videa, texty, ale ani fotografie, pouze odkazy. Opět další ukázka toho, jak vážně to Facebook myslí s řešením problémů. Ukázalo se to na hoaxu o úmrtí Sylvestra Stallonea. Viz A viral fake about Sylvester Stallone highlights a major flaw in Facebook’s fact-checking tool.

E-KNIHY

Praní špinavých peněz přes Amazon a vydávání se za autory popisuje Brian Krebs v Money Laundering Via Author Impersonation on Amazon?

MOBILNÍ APLIKACE

Tinder není od toho, abyste se s někým setkali, píší v TINDER IS NOT ACTUALLY FOR MEETING ANYONE. Otázka samozřejmě je, zda lze něco tak všeobecně kategorického vyvodit ze zkoumání pod jedním ženský účtem. Čtení je to ale zajímavé.

Google ARCore se chystá do ostrého provozu, velmi pravděpodobně příští týden na MWC. Google tak trochu dohoní Apple, který ARkit vypustil už loni, a vedle trivialit a hloupostí se přeci jen objevilo pár zajímavých užitečných aplikaci. ARCore i ARkit umožňují budovat aplikace využívající augmentovanou realitu v mobilu s využitím kamery. Pro Android budete potřebovat sedmičkový nebo osmičkový operační systém.

Opera Max je nově Samsung Max. To proto, že Opera se minulý rok rozhodla tuto aplikaci pro Android ukončit. Důvod k jásotu ale moc není, protože je to Samsung, a tak novou aplikaci můžete mít jenom pro některé modely Samsung telefonů. Takže si možná moc nekomplikujte život, Google Datally je hodně dobré.

STARTUPY A EKONOMIKA

Může Facebook zachránit předplatné, které vám ho umožní používat bez reklam? V How ad-free subscriptions could solve Facebook se domnívají, že vlastně ano. Facebook pro inzerci potřebuje, abyste na něm trávili co nejvíce času, viděli co nejvíce inzerátů, byli co nejvíce aktivní. „Zdravější“ Facebook jde proti tomu. Myšlenka hezká, ale těžko realizovatelná.

Newzoo předpovídá pro e-sporty 906 milionů dolarů obratu a 380 milionů fanoušků pro rok 2018. Viz Newzoo: Esports could hit 380 million fans and $906 million in revenues in 2018 a NEWZOO'S 2018 GLOBAL ESPORTS MARKET REPORT.

Švédský Aftonbladet získal 250 tisíc digitálních předplatitelů, píší v How Swedish tabloid Aftonbladet reached 250,000 digital subscribers. Předplatné je mezi 7 až 12 USD měsíčně a Švédsko má 10 milionů obyvatel. V roce 2017 měl Aftonbladet zisk 32 milionů dolarů. Dobré zprávy.

Kylie Jenner tweetla o tom, že už nepoužívá Snapchat. Tomu o 7 % spadly akcie. Viz Snapchat stock drops on news Kylie Jenner no longer uses the app a ve hře je nová mobilní aplikace, proti které se masově bouří uživatelé. Jestli oprávněně, či nikoliv, je těžké říct, Snapchat dlouhé roky patřil k aplikacím ignorujícím všechna designová pravidla a zažité zvyky. K onomu poklesu o 7 % se vyplatí ještě přečíst No, Kylie Jenner didn't wipe out $1.3 billion of Snap's market value.

Proč došlo k největšímu propadu Dow Jones během jednoho dne? Protože stroje. Tedy strojové obchodování. Viz ‚The machines took over‘: Inside the biggest Dow Jones drop of all time.

