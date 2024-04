RTVS porušuje lidská práva, zdůvodňuje Fico změny ve veřejnoprávních médiích

Slovenská vláda na svém výjezdním zasedání v zemědělském družstvu v Dolní Krupé rozhodla o zásadním předělání veřejnoprávních médií. Podle schváleného návrhu zákona zůstanou národní televize a rozhlas po právní stránce jednou organizací, televize a rozhlas ale zároveň získají větší prostor pro svébytný rozvoj.

Současný Rozhlas a televize Slovenska (RTVS) má ještě do prázdnin úplně zaniknout. Právním nástupcem zrušené organizace se okamžitě stane nový subjekt Slovenská televize a rozhlas. Vláda ho původně označovala zkratkou STaR, nakonec se přiklonila ke zkratce STVR. Nový telerozhlas plynule přebere všechna práva, povinnosti, finance, kmitočty, majetky, zaměstnance nebo smlouvy svého předchůdce.

Nový název nemá být jen právním odlišením od dosavadního fungování veřejnoprávních médií. Ficův kabinet mu dává také národovecký rozměr. Současný název RTVS je podle vlády málo slovenský.

„Současný společný název instituce pro slovenská veřejnoprávní média, Rozhlas a televízia Slovenska, degraduje slovenský národ na region Slovensko, protože místo přívlastku ‚slovenský‘ označujícího státotvorný národ se v názvu používá územní označení,“ vysvětluje změnu předkládací zpráva.





Nemění se to, že STVR dostane každý rok nárokovatelný příspěvek ze státního rozpočtu ve výši nejméně 0,12 % z hrubého domácího produktu za předloňský rok. Nemá to být ale jediný zdroj financování, koaliční politici také chtějí výrazně rozšířit reklamní prostor ve vysílání veřejnoprávních médií.

„V pozici, v jaké se Slovensko nachází, by nebylo politicky dobré a správné vracet koncesionářské poplatky. Prostředky se však musí nějak najít, například v reklamě, a to i na úkor soukromých televizí. Z půl procenta bychom šli na pět procent,“ popsala před několika dny ministryně kultury Martina Šimkovičová v rozhovoru pro TA3.

Slovenské soukromé televize se už proti takovému plánu ohradily. „Toto desetinásobné zvýšení podílu reklamy dává veřejnoprávní televizi další nespravedlivou výhodu. V konečném důsledku také narušuje rovnováhu v rámci duálního systému vysílání, tj. rovnováhu mezi komerčním soukromým vysíláním a veřejnou službou,“ prohlásila Asociace televizních vysílatelů Slovenska.

Výměna ředitele za každou cenu

„Situace v RTVS je neudržitelná,“ tvrdil po jednání vlády premiér Robert Fico. „Televize i rozhlas byly v roce 2023 ve ztrátě. V čele této organizace je člověk, který je v osobním bankrotu. Objektivně nemohou být televize a rozhlas objektivní, protože jsou ve sporu s vládou Slovenské republiky. Je porušované základní lidské právo občanů Slovenské republiky na to, aby měli k dispozici objektivní informace,“ vyjádřil se na tiskové konferenci.

RTVS kritiku předsedy vlády opakovaně odmítla a upozornila, že podle průzkumů veřejnost považuje její zpravodajství za nejobjektivnější ze slovenských médií. Ředitel Ľuboš Machaj svůj osobní bankrot vysvětloval už v roce 2022, kdy ho slovenský parlament zvolil do funkce. Do dluhů se dostal kvůli několikamilionové půjčce na záchranu někdejšího rádia Twist, za kterou ručil veškerým svým majetkem. Poslanci se tehdy shodli, že důležitější je jeho vize řízení veřejnoprávního média.





Návrh zákona nebude projednán ve zkráceném legislativním řízení. Národní rada by se jím měla v prvním čtení zabývat v květnu, na druhé a třetí čtení by došlo na červnové schůzi. Opoziční strany ve slovenském parlamentu nemají příliš možností zákon změnit nebo zastavit, maximálně by mohly oddálit jeho schválení.

Slovensko má jednokomorový parlament, po schválení zákona ve třetím čtení by tedy norma zamířila k podpisu na stůl hlavy státu. Prezidentem Slovenska v té době už bude Peter Pellegrini, jehož ve volbách podporovala vládní koalice, takže se očekává, že zákon podepíše. Dosluhující prezidentka Zuzana Čaputová je na rozdíl od něj vůči změnám velmi kritická.

„Jediným cílem této operace je výměna ředitele a personální obměna řídicích orgánů. Přestože předkladatelé upustili od několika excesů, (…) účelové zrušení a znovuvzkříšení jakékoli instituce pouze za účelem obejití funkčního období jejího vedení není v souladu s pravidly demokratické společnosti,“ zdůraznila prezidentka, jejíž funkční období vyprší v polovině června.

Nová rada a etická komise

„Voliči vládní koalice velmi jasně říkají, ať uděláme pořádek s televizí a rozhlasem, protože se na to nedá dívat ani to poslouchat. Takže na to jednoduše reagujeme,“ poznamenal předseda vlády Robert Fico.

Vládní koalice ustoupila od některých původně plánovaných novinek, které vyvolaly silnou mezinárodní kritiku. Z předlohy vyškrtla pasáže o politicky sestavované Programové radě, která měla dohlížet na obsah vysílání, a upravila také odvolávání generálního ředitele. Původně chtěla, aby to bylo možné kdykoliv i bez udání důvodu.

Vedení STVR bude tvořit generální ředitel, jeho dva zástupci (pro televizi a rozhlas) a Rada STVR. Rada STVR bude mít devět členů. Čtyři členy jmenuje a odvolává ministryně kultury, pět členů volí a odvolává národní rada většinou hlasů přítomných poslanců. Radní pak vyhlásí výběrové řízení na generálního ředitele. Až dosud volil ředitele telerozhlasu přímo parlament.

Funkce současného generálního ředitele zanikne ke dni účinnosti nového zákona. Stejně tak předčasně skončí všichni členové stávající Rady RTVS. Televizi a rozhlas bude do zvolení nového šéfa řídit zástupce ředitele RTVS, a pokud to odmítne, vybere do této funkce předseda parlamentu ze zaměstnanců někoho jiného.

Než bude zvolený řádný generální ředitel, nesmí zástupce rozhodovat o žádných nových investicích ani uzavírat smlouvy na výrobu pořadů.

Poradním orgánem Rady STVR bude nově zřízená devítičlenná etická komise. Její členy navrhnou například církve, olympijský výbor nebo vlastenecké sdružení Matica slovenská. Úkolem komise bude vydávat stanoviska k dodržování profesních a etických zásad zaměstnanci a externími spolupracovníky při výkonu jejich činnosti. Má také navrhovat vhodná opatření.

Povinná hymna

Zákon pamatuje dokonce i na takovou věc, že povinnou součástí programu na všech televizních a rozhlasových okruzích bude státní hymna. Norma přikazuje, že musí zaznít každý den na každém kanálu mezi 23:30 a 00:30 hod., a to mezi jednotlivými složkami programu, ne však bezprostředně před reklamou ani po ní.





Ministryně kultury Martina Šimkovičová doufá, že nová STVR bude „státotvorná“ a její objektivitu zaručí nově konstruovaná rada a etická komise.

„Rada je plně vybírána vládní mocí, parlamentní menšina nemá technicky žádnou možnost dosadit do ní svého zástupce, což popírá politickou pluralitu a vyváženost nezbytnou pro demokratickou společnost,“ namítají zaměstnanci RTVS. „Celé dění okolo návrhu zákona vytváří dojem, že je účelový a v této podobě otevírá cestu k politickému ovládnutí veřejnoprávního média jakoukoliv vládou,“ dodali.

Podle Šimkovičové je ale telerozhlas už teď státní médium, protože předchozí parlament na návrh strany Svoboda a solidarita (SaS) zrušil financování z koncesionářských poplatků. Poplatky byly na Slovensku zrušeny k 30. červnu loňského roku, od července dostává RTVS peníze ze státního rozpočtu. Původně měla nárok na 0,17 % HDP, Ficova vláda tuto sumu zase snížila na 0,12 % HDP.

Původně samostatně fungující Slovenská televize a Slovenský rozhlas se sloučily do jedné organizace od roku 2011. Rozhodla o tom tehdejší vláda premiérky Ivety Radičové.