Ruské drony prý zabíjí Ukrajince i kvůli Česku. Přes firmu z Plzně se má do Ruska dostávat populární síťová technika

Mezi zákazníky a uživateli všeobecně oblíbené síťové technologie od americké společnosti Ubiquiti zřejmě i přes sankce míří do Ruska. Tamní armáda je využívá v rámci války proti Ukrajině, Ubiquiti je důležitou součástí ovládání válečných dronů. Stopa kolem prodejů výrobků Ubiquiti vede i do České republiky.
Organizace Hunterbrook tento týden vydala investigativní analýzu mapující dodávky technologií Ubiquiti do Ruska. V ní mimo jiné uvádí, že radio bridge antény od amerického podniku jsou klíčovou součástí ruských bojů na Ukrajině. Minimálně devět jednotek ruské armády obviněných z válečných zločinů tyto technologie využívá. Ubiquiti má širokou uživatelskou základnu, jednoduché nasazení a ovládání, a spoustu videí a návodů, což z něj dělá populární volbu i pro ruské útočníky.
I když dodávky podobných prvků podléhají mezinárodním sankcím, distributoři Ubiquiti pravděpodobně v dodávkách pokračují. Jako v jiných podobných případech se využívá systém re-exportu přes státy jako je například Turecko. Podle Hunterbrooku je do tohoto mechanismu zapojena i plzeňská společnost Discomp, která kromě Ubiquiti prodává i výrobky od firem MikroTik, TP-Link, Huawei, Cambium Networks a podobně.
Z Česka přes Turecko do Ruska
Firma Discomp měla v minulosti dodat zboží Ubiquiti v hodnotě 1,8 milionů dolarů (skoro 37 milionů korun) ruskému překupníkovi s jménem Ivan Ionov Vladimirovich, majiteli firmy WiFiMag zabývající se velkoobchodem s IT vybavením. Discomp nemá podle analýzy dodávat napřímo, ale prostřednictvím tureckého podniku Unico Tekstil. Češi původně od roku 2023 dodávali další turecké firmě Olimpik Gama. Na ni ale byly v roce 2024 uvaleny sankce, takže byly podle Hunterbrooku dodávky přesměrovány právě na Unico Tekstil.
Majitel a ředitel Discompu Václav Harmáček poskytl Lupě vyjádření. “Naše společnost postupuje v plném souladu s platnou legislativou Evropské unie, mezinárodním právem a režimem mezinárodních sankcí. Neobchodujeme se zbožím, na které se vztahují mezinárodní sankce, ani jej nevyvážíme do zemí, vůči nimž jsou tyto sankce uplatňovány,” vzkázal Harmáček.
“Po zahájení ozbrojeného konfliktu na Ukrajině došlo k významnému omezení našich exportních aktivit v důsledku sankčních opatření, která se vztahují zejména na Ruskou federaci a Bělorusko, ale také na další státy, do nichž je vývoz určitých technologií, včetně bezdrátových síťových zařízení, omezen nebo zakázán. Tato opatření vedla k ukončení spolupráce s řadou našich dlouhodobých zákazníků v dotčených regionech,” navázal šéf Discompu.
Discomp už v roce 2022 na webu publikoval informace k omezení exportu do Ruska. “Produkty Ubiquiti, které jsou klasifikovány jako 5A002-ENC Restricted, lze prodávat, odesílat nebo jinak převádět pouze koncovým příjemcům v Rusku a Bělorusku, kteří jsou dceřinými společnostmi nebo společným podnikem amerických společností nebo spojenců USA,” napsal tehdy Discomp s tím, že jeho zákazníci musí souhlasit s tím, že budou dodržovány zákony o kontrole exportu a reexportu.
Do Turecka dodáváme
Harmáček zároveň Lupě potvrdil, že do Turecka česká firma dodává: “Turecko nepodléhá plošným sankčním omezením v oblasti vývozu uvedeného zboží a obchodní vztahy s touto zemí jsou v rámci Evropské unie běžnou praxí. V současné době evidujeme v našem systému přibližně 140 registrovaných zákazníků se sídlem v Turecku od roku 2010. Každý vývoz do této země podléhá standardnímu celnímu řízení prováděnému Celní správou České republiky. Součástí těchto procesů je rovněž smluvní závazek odběratele, že dodané zboží nebude dále reexportováno do zemí, na které se vztahují mezinárodní sankce, zejména do Ruska a Běloruska. Nad rámec těchto opatření nemáme k dispozici další právní ani technické nástroje, které by umožňovaly kontrolu následného nakládání se zbožím po jeho dodání.”
Ubiquiti má podle Hunterbrooku možnost vidět, kde se jeho zařízení provozují. Firma na základě IP adres blokuje aktualizace firmwaru, čím mělo být Rusko postiženo. Ubiquiti zároveň údajně může vysledovat trasu pohybu hardwaru k jeho distributorovi, a to pomocí MAC adres. Lupa oslovila zástupce Ubiquiti ohledně záležitostí kolem České republiky v celém procesu, ti se ale zatím nevyjádřili.
Harmáček každopádně říká, že “nemá žádné informace, které by nasvědčovaly tomu, že by naši turečtí obchodní partneři byli financováni ruským kapitálem nebo vlastnění ruskými subjekty.”
Vývoj v Praze a Plzni
“Našim obchodním partnerům z Ukrajiny poskytujeme dlouhodobě nadstandardní podporu. Ta zahrnuje mimo jiné zvýhodněné obchodní podmínky na vybrané produkty, zejména baterie a záložní zdroje, a také aktivní zapojení společnosti i jejích zaměstnanců do humanitárních a finančních sbírek na podporu Ukrajiny,” uzavřel majitel Discompu.
Ubiquiti je spojené s Českem také díky výzkumnému a vývojovému centru, které funguje v Praze a Plzni zhruba 10 let. Firma v něm zaměstnává desítky odborníků, zabývají se například vývojem firmwaru pro switche a routery a tak dále. Ubiquiti v obou tuzemských lokalitách nabírá další zaměstnance.
Ubiquiti už v minulosti měla podobné problémy ohledně zakázaného zásobování Íránu. Dodávky do Ruska rostou. “Celková hodnota zásilek Ubiquiti překračujících hranice do Ruska po invazi vzrostla o 66 procent, a to i přes sankce a kontroly vývozu ze strany USA a EU,” spočítal Hunterbrook.
