Rusko bude pokutovat občany za hledání obsahu, Meta učí AI na pornu, CZ.NIC odstřihl spekulanty s doménami

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Správce české internetové domény zařízl spekulanty a přeprodejce. Se svým nápadem chce do zahraničí. Aukce domén od CZ.NIC po asi roce provozu přináší výsledky, byznys spekulantů odchytávajících včas neobnovené domény poklesl.

Česko podle OECD patří mezi hlavní dodavatele do výroby čipů. Přední hráč v Brně zvýšil tržby na 32 miliard. Patříme tak do prestižního klubů států typu Nizozemsko (ASML), Japonsko (Canon, Nikon, Tokyo Electron a další) a podobně. Česku se daří primárně díky významné síle ve výrobě elektronových mikroskopů, používají je třeba v TSMC, Applu, Nvidii, Intelu nebo Samsungu.

Poláci nečekají a spustí největší AI datacentrum v regionu. Technologie od Nvidie jim dodají Češi. Investorem je firma Beyond.pl podporovaná jednou z největších investičních skupin v Polsku. Beyond.pl jako první v regionu nasadí SuperPODy od Nvidie. Objekt u Poznaně bude otevřen nejspíše koncem léta.





Hackeři napadli systémy největší ruské letecké společnosti Aeroflot a zastavili její provoz. Stáhli 12 TB databází, 8 TB dalších souborů, 2 TB e-mailů, osobní údaje všech cestujících. Hlavně se ale dostali do všech systémů typu SharePoint, ERP, CRM, osobních počítačů a tak dále. Aeroflot údajně používal starý software jako Windows XP a Windows Server 2003 a moc nehleděl na aktualizace. Cílem útočníků z Ukrajiny za podpory kolegů z Běloruska bylo co nejvíce paralyzovat činnost v Aeroflotu, jde o součást probíhající války.

Ruská Státní duma schválila zákon umožňující pokutovat uživatele za vyhledávání údajného extremistického obsahu. Seznam takových témat má 500 stran. Výklad zákona a témat otevírá řadu otázek a možností. Evidentně jde o další z nástrojů pro represi občanů a kontrolu nad veřejným informačním prostorem. Zřejmě lze čekat i dopady na zbývající zahraniční internetové služby, které v zemi působí.

Naopak ruský Yandex se v posledním čtvrtletí opět dostal do zisku. Pomalu se dostává z dřívějších problémů vzniklých například oddělením od entity zapsané v Nizozemsku, skrze níž Yandex expandoval do zahraničí a skrze níž chtěl otevřít vývoj i v Praze. Vpád na Ukrajinu vše změnil.





Meta podle žaloby stahovala porno pro učení své umělé inteligence. Společnost Strike 3 Holdings tvrdí, že si Meta nelegálně stáhla skoro 2,4 tisíce videí. Strike 3 jako důkaz předkládá IP adresy Mety, z nichž se stahovalo. Společnost rovněž v minulosti stahovala velké množství knih.

Obchody Steam a Itch.io přestaly prodávat některé hry pro dospělé. Šlo o legální, nicméně někdy kontroverzní obsah. Donutily je k tomu platební podniky MasterCard a Visa společně s PayPalem, Paysafe, Discover a JCB.

Ve Velké Británii musí internetové služby ověřovat věk uživatelů, kteří chtějí navštívit stránky s erotickým a dalším pro mládež údajně škodlivým obsahem. Začal platit Online Safety Act. Na regulaci dohlíží Ofcom, ve hře jsou vysoké pokuty. V Británii lze pozorovat vlny nevole. Proton VPN hlásí nárůst uživatelů z Británie o 1 400 procent.

Proton přesouvá část infrastruktury ze Švýcarska do Norska. Ve Švýcarsku totiž leží na stole návrh zákona, podle něhož by provideři služeb typu Proton byli nuceni uchovávat IP adresy, vydávat data v čitelné podobě a tak dále. To by pravděpodobně dost zahýbalo s pozicí Švýcarska jakožto neutrální země, která tyto věci nedělá a tudíž je domovem pro firmy jako Proton. Není jasné, zda zákon projde, velkým politickým stranám se nelíbí a zároveň by musel projít referendem.

Proton vydává Proton Authenticator, aplikaci pro dvoufaktorové ověřování. K dispozici je pro iOS, Android, Windows, macOS a Linux. Je to open source nástroj a používá end-to-end šifrování.

Pozor na to, s čím se svěřujete chatbotům, upozornil šéf OpenAI Sam Altman. Uvedl, že by organizace v případě žaloby či jiných incidentů mohla být požádána o předložení údajů, které uživatelé AI asistentům svěřují.

Vyhledávání na Googlu skrze AI má už sto milionů aktivních uživatelů měsíčně. Jde o funkci, kdy se vedle běžného vyhledávání Google Search objevuje tlačítko AI Mode poháněné Gemini. Zatím funguje jen v USA a Indii. AI Overviews pak ve stejných zemích mají dvě miliardy uživatelů.

Palo Alto Networks za 25 miliard dolarů kupuje izraelskou firmu CyberArk. Ta se zaměřuje na ochranu identit, což bude s nástupem různých AI agentů a identit čím dál důležitější.

Vyzyvatel Nvidie, společnost Groq, se chystá nabrat dalších 600 milionů dolarů s ohodnocením na šest miliard dolarů. Groq založil člověk, který v Googlu spoluvytvořil čipy TPU pro akceleraci AI a dalších výpočtů. Groq dělá na LPU pro inferenci. Mimochodem, Google už má v provozu milion čipů TPU v7, jde o ekvivalenty k Nvidia H100.

Anthropic by zase brzy měl být oceněn na 170 miliard dolarů, a to díky investici pět miliard dolarů. Štosuje se větší množství velkých investorů. Jedním z hlavních podporovatelů Anthropicu je Amazon, jde o podobný (ale ne tak intenzivní a blízký) vztah jako mezi Microsoftem a OpenAI.

Evropské cloudy na svých domácích trzích drží pouze miniaturní podíl oproti gigantům z USA. Podle Synergy Research Group jde pouze o 15 procent. SAP nebo Deutsche Telekom mají dvě procenta. Je pravděpodobné, že se nůžky nadále budou rozevírat, protože economy of scale. Uvidíme, zda s tím hne volání po technologické suverenitě.

AMD pouští na trh novou generaci desktopových procesorů Threadripper. High-end modely jsou postaveny na Zen 5. K dispozici jsou tři kusy: 9980X (64 jader a 128 vláken, 256MB cache), 9970X (32 a 64, 128 MB) a 9960X (24 a 48, 128 MB). TDP je u všech 350 wattů. Ceny: 4 999, 2 499 a 1 499 dolarů. Mimo jiné další kopanec do Intelu.

Číňané údajně vyrobili grafickou kartu výkonově srovnatelnou s Nvidia GeForce RTX 4060. Jde o model Lisuan G100 a výkon ukazují první benchmarky postavené na OpenCL. G100 má být jen o něco horší než RTX 5060. Čínská GPU má 12 GB VRAM GDDR6 a zřejmě se vyrábí 6nm procesem u šanghajské firmy SMIC, kde vyrábí i Huawei.

Huawei poprvé ukázala svůj AI systém konkurující tomu nejlepšímu, co má Nvidia. Konkrétně jde o škálovatelné serverové racky CloudMatrix 384 postavené na vlastních procesorech Kunpeng a AI akcelerátorech Ascend. Nvidia oproti tomu má racky NVL72. Jeden CloudMatrix 384 disponuje 384 čipy Ascend 910C a v něčem je lepší než NVL72 s GB200.

Prodlouženou podporu na Windows 10 lze získat zdarma. Takzvané Extended Security Updates lze mít bezplatně rok, ale například je nutné používat účet Microsoftu a použít Microsoft Backup. Jinak ESU vyjde na 30 dolarů ročně pro jednotlivce a na 61 dolarů pro firmy.

Apple vydal první veřejnou beta verzi operačního systému macOS 26 Tahoe. To je ta verze, která bude mít nový design liquid glass. Funguje od Maců s čipy M1 a výše, zahrnuty jsou i některé Intely z let 2019 a 2020. Finální Tahoe vyjde v průběhu podzimu.

Samsung bude vyrábět čipy pro Teslu, firmy uzavřely deal za 16,5 miliardy dolarů. Pro Korejce je to velmi důležitá zpráva, s novou generací zakázkové výroby totiž už nějakou dobu mají problémy, vše “vyžírá” TSMC a přechody na nové procesy jsou stále dražší a náročnější. Muskova firma využije kapacit nové továrny Samsungu v Texasu, produkovat se tam budou čipy nové generace AI6. Právě texaský fab má zpoždění, důvodem je nedostatek klientů, což by Tesla mohla zachránit.

Naopak dobré zprávy ohledně zakázkové výroby čipů nehlásí Intel. To, jestli Intel nasadí 1,4nm (14A) výrobní proces pro externí zákazníky, bude podle nového šéfa záviset na tom, jestli nějaké včas sežene. Což bude těžké. Otázkou je, zda Intel nakonec z vlastních fabů nevycouvá úplně. Nové procesy potřebují výtěžnost a obří investice a škála přichází právě díky více klientům, jenže ty Intel nemusí získat i kvůli tomu, že svým potenciálním zákazníkům sám konkuruje, zatímco TSMC ne.

Továrna TSMC v Arizoně pokryje pouze sedm procent potřeby tamních firem. Podniky jako Apple nebo Nvidia jsou hladové. Je to výrazný rozdíl proti Evropě, kde by TSMC s moderními procesy nenašla skoro nikoho. Provoz TSMC v Arizoně je nicméně ztrátový. TSMC v USA stavělo hlavně kvůli politickému tlaku. Náklady tam jsou ale značné a američtí zaměstnanci nejsou zvyklí na hardcore podmínky jako ti na Tchaj-wanu. Více o domovině TSMC v naší nedávné reportáži:

Intel vyčleňuje sekci pro networking a edge. Jde o další z řady kroků, jak firmu zeštíhlit, udělat efektivní a zaměřit se na kritické technologie. Podobně už došlo třeba k vyčlenění RealSense nebo Altery.

STMicroelectronics za 950 milionů dolarů kupuje senzorickou sekci NXP Semiconductors. Jde o důležitou transakci na trhu s evropskými polovodičovými producenty. STMicroelectronics, která má poměrně velký vývoj v Praze, posílí portfolio MEMS senzorů.

Cadence zaplatí pokutu za to, že prodával software čínské armádě. Cadence je jedním ze dvou hlavním dodavatelů softwaru EDA pro návrh čipů, společně se Synopsysem (obojí USA) vládne trhu. Cadence se přiznala, že dodávala čínské armádě, která software používala i pro simulování jaderných explozí. Firmě té době šéfoval Lip-Bu Tan, dnešní kápo Intelu.

Qualcomm údajně pracuje na procesoru do datových center. Postaven je na ARMu, podobně jako Ampere nebo AWS Graviton. Qualcomm by měl být v diskuzi s nejmenovaným hyperscalerem.

Cisco svěřuje svůj projekt Agntcy do správy Linux Foundation. Jde o framework umožňující práci s AI agenty.

