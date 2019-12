 »  Rusko chystá vlastní Wikipedii, procesor od Amazonu, Čína přeplácí odborníky na čipy

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Rusko buduje vlastní verzi Wikipedie, do které chce investovat 31 milionů dolarů. Great Russian Encyclopaedia, která navazuje na stejnojmennou tištěnou verzi, má být hotová na jaře roku 2022. Ruský prezident Vladimir Putin uvedl, že by tato encyklopedie měla zahrnovat „spolehlivé informace prezentované v dobré a moderní formě“. Objevit by se měly i mezinárodní překlady.

Qualcomm představil novou generaci čipů Snapdragon (SoC), které začneme v příštím roce vídat v chytrých telefonech nejvyšší třídy a v kategorii vyšší střední třídy. Vlajkovou lodí je Snapdragon 865, který navazuje na dosavadní modely 855 a 855+. Součástí jsou CPU jádra Kryo 585, které mají přijít s výkonem větším asi o 25 procent. Cache je se 4 MB dvojnásobná. GPU je Adreno 650, podporovány jsou paměti LPDDR5 či displeje s frekvencí 144 Hz. Součástí není 5G modem, ten bude postaven odděleně. Dále přichází Snapdragon 765 a 765G. Využívají se jádra Kryo 475 (Cortex-A55 a Cortex-A55) a Adreno 620. Novinky mají integrovaný 5G modem Snapdragon X52 a podporu 120Hz displejů. Nasazení čipů už potvrdily HMD Global (Nokia), Xiaomi, Oppo a Motorola (Lenovo).

Amazon představil Graviton2, druhou generaci svého serverového procesoru postaveného na ARMu vyrobeného pomocí 7nm procesu. Tradičně nebude dostupný na volném trhu, ale skrze nové instance (M6, C6, R6) v cloudu Amazon Web Services. Využít lze až 64 jader (ARM Neoverse N1 postavená na základu Cortex-A76) a 512 GB RAM. Datum spuštění je až někdy v roce 2020. Amazon slibuje až o 40 procent nižší provoz než u instancí využívajících CPU od Intelu. Více o Graviton2 zde. Amazon také uvedl instance s jeho AI čipy AWS Inferentia.

Amazon na konferenci re:Invent 2019 představil hromadu dalších novinek v AWS. Jde třeba o Amazon Braket, který zpřístupňuje simulátor kvantového počítače přes cloud. Spuštěno bylo SageMaker Studio, tedy vývojové IDE pro strojové učení běžící v prohlížeči. Amazon Kendra je vyhledávací nástroj pro korporace postavený na ML. Další oznámení jsou zde a velké množství přednášek je k dispozici na YouTube. Některé novinky rozebral Petr Soukup na Twitteru.

Apple oficiálně dokončil převzetí divize modemů od Intelu. Obchod byl oznámen před čtyřmi měsíci a vyšel na miliardu dolarů. Apple získal know-how, 17 tisíc patentů a inženýrský tým. Intel nebyl schopný dodat na trh 5G modemy, což z části klade za vinu i Qualcommu a údajnému poškozování trhu z hlediska jeho dominantního postavení. Apple s Qualcommem rovněž válčil, nakonec ovšem došlo k podepsání dohody. V Cupertinu si nyní zřejmě budou chtít modemy vyvíjet sami. Intel je může nadále dělat mimo chytré telefony, nicméně už oznámil spolupráci s MediaTekem.

Organizace RISC-V Foundation se stěhuje ze Spojených států do Švýcarska, píše Reuters. Tato neziskovka sdružuje technologie, standardy a firmy kolem otevřené procesorové architektury RISC-V. Důvodem stěhování má být to, že Švýcarsko je neutrální zemí a nemělo by tak hrozit, že některé organizace (akademický sektor, firmy a další) nebudou mít kvůli sankcím a spol. k RISC-V přístup. Tato architektura se jeví například jako dobrá alternativa k ARMu a aktivně se o ní zajímají i čínské společnosti typu Huawei.

Odborníci na čipy zároveň v hojném množství opouští Tchaj-wan a míří do Číny. Tchajwanská média informují, že takto už migrovaly asi tři tisíce lidí. To je zhruba 10 procent z celkového množství odborníků, které v R&D kolem čipů na Tchaj-wanu pracují. Nikkei Asian Review k tomu dodává, že čínská vláda odborníky láká na vysoké platy a různé benefity pro jejich rodiny. Je to součástí strategie, kdy se Čína chce v čipech osamostatnit, což ještě více akceleruje se sankcemi ze strany USA.