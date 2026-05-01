Rusko má další zaostalý procesor, česká AI gigafactory může skončit fiaskem, miliardové dividendy z O2 a CETINu

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?
Česká AI gigafactory je ve vážném ohrožení. Evropská komise řeší peníze, mluví se o možném fiasku. Evropská komise stále nezveřejnila výzvu a podmínky. V zákulisí se řeší, že Komise nakonec nebude mít peníze na pět plánovaných datacenter, ale možná jen na dvě. Problémem je také dominance Nvidie a nedostupnost grafických karet, stejně jako otázka potřeby takových datacenter v Evropě, kde nemáme OpenAI a spol.
PPF se může těšit na další miliardové zisky z telekomunikací. O2 a CETIN chystají další akvizice. Výnosy skupiny CETIN vyrostly na 21,8 miliardy korun, zisk po zdanění činil 4,1 miliardy korun. Investovalo se osm miliard. O2 vygenerovalo 39,7 miliardy korun se ziskem po zdanění mírně nad šest miliard.
Rusko má další “vlastní” procesor. Opět to ale není žádná technologický zázrak. Jde o Irtysh, který je prezentován jako ruská produkce, ovšem využívá čínskou architekturu LoongArch (LA664) a jde o derivát čínského serverového procesoru Loongson 3C6000. Irtysh má 32 jader a 64 vláken, ovšem výkon je omezený. Ve hře Zaklínač 3 ve spojení s grafikou AMD Radeon RX 9600 XT dosáhl na 22 až 38 snímků za sekundu, s touto grafikou by mělo normálně jít o hodnotu kolem 100 snímků. Irtysh zároveň není kompatibilní s x86.
Saúdští vědci vyzkoumali nové čipy schopné operovat v extrémních podmínkách. Zvládají provoz v teplotách od –271,1 do 500 °C. Nepoužívá se ultrawide-bandgap, ale beta-oxid gallitý. Podařilo se sestavit funkční tranzistor FinFET a hradlo NOT. Budoucí využití může být například ve vesmíru.
Microsoft by měl ve Windows 11 umožnit odklady aktualizací na dobu neurčitou. Limitace už nebude na 35 dní jako doposud, respektive po této době půjde neustále updaty posouvat. Microsoft prý také pracuje na výrazném odlehčení Windows. Mají žrát méně RAM, odstranit předinstalované aplikace a obecně se zrychlit pro hráče, benchmarkem je SteamOS.
Průša spustil předprodej toolchangeru pro více materiálů. Model Prusa CORE One INDX bude mít osm trysek. Novinka se na trh dostane v průběhu tohoto roku.
Roaming by mohl zmizet v dalších šesti evropských zemích. Evropská komise jedná s Albánií, Bosnou a Hercegovinou, Kosovem, Černou Horou, Severní Makedonií a Srbskem o zrušení poplatků, takže by se i tam dalo volat, psát a datovat za domácí ceny, podobně jako v EU a Velké Británii.
Samsung a Kingston opět zvedají ceny SSD, tentokrát o 10 procent. Zřejmě to časem může být ještě horší. Krize s čipy NAND, které se v SSD používají, tak pokračuje, stejně jako u čipů pro RAM.
Velcí provozovatelů cloudů hromadí karty od Nvidie, čímž k nim omezují přístup menším zákazníkům, a zároveň rostou ceny. Nárůsty lze pozorovat i na cenách instancí nebo u dostupnosti u menších providerů typu Lambda.
OpenAI vydala jazykový model GPT-5.5. Podle benchmarků snese srovnání s Claude Opus 4.7 nebo Gemini 3.1 Pro. Model spotřebovává méně tokenů, ty jsou ale dražší až dvojnásobně.
Programovací AI agent dokázal smazat firemní databázi a zálohy během několika sekund. Agent byl postaven na Claude Opus 4.6 a šlo o chybu nastavení a lehkomyslného používání. Agent si myslel, že řešením problémů je smazání dat a hádal, že se to dotkne pouze testovacího prostředí. Celý příběh je popsán zde.
Kanadská firma Cohere za 20 miliard dolarů kupuje německou Aleph Alpha. Dochází tak ke spojení dvou silných hráčů v AI. Jde mimo jiné o velký exit majitele Lidlu, skupiny Schwarz, která byla investorem v Alephu a která staví velká datacentra. Cílem je vybudovat silného dodavatele AI modelů do firem a organizací, které potřebují bezpečnost dat a systémů.
Meta zatím nesmí převzít firmu Manus za dvě miliardy dolarů, transakci zablokovala Čína. Manus se zaměřuje na AI agenty a má kořeny v Číně, která se snaží zabránit odtoku know-how do USA. Otázkou je, kolik je v tom politiky a prostoru pro vyjednávání, prezidenti obou zemí se mají zanedlouho oficiálně setkat. Bílý dům před pár dny Čínu obvinil z rozsáhlých krádeží americké AI, což Číňané odmítli.
Microsoft Copilot má 20 milionů platících enterprise uživatelů. Satya Nadella dále uvedl, že zákazníci Copilota skutečně používají, čímž reagoval na zprávy, že to není tak slavné. Velcí zákazníci jako Mercedes-Benz mají i vyšší desítky tisíc uživatelů.
Vznikl další potenciální investiční hit spojený s AI. Nvidii začínají doplňovat nenápadní hráči. Jde o dodavatele čipů s SRAM, které se stále více používají pro zrychlení inference.
Amazon Web Services se stal jeden z největších hráčů v čipech pro datacentra. Jeho modely Graviton, Trainium a Inferentia už dělají tržby 20 miliard dolarů (annual run rate) a nezastavuje se.
Google daroval Agent Payment Protocol organizaci FIDO Alliance. Má to podpořit jeho standardizaci pro agentické platby.
Úniky naznačují, že Intel nebude pokračovat s dedikovanými grafickými kartami. Generace Celestial (Xe3P) a Druid (Xe4) prý nemají dorazit. Aktuální modely Alchemist a Battlemage sice mají či měly své problémy, ale byla to vítaná a alespoň nějaká konkurence pro Nvidii (a stále méně zastoupené AMD). Důvody zrušení GPU neznáme, možná je to kvůli tomu, že Nvidia do Intelu nedávno investovala.
Intel se začal uzdravovat. Tržby v prvním kvartále meziročně vyrostly o sedm procent. Účetně byla vykázána ztráta, ta je ale dána náklady na restrukturalizaci nebo odkupem podílu v irském fabu. Intelu hodně pomáhá AI, serverové procesory jsou potřeba pro inferenci či agenty. Akcie začaly pěkně růst.
Je zde hratelná 3D střílečka využívající gaussian splatting, běží v prohlížeči. Toto technologické demo nevyužívá polygony, ale právě gaussiany, tedy renderování 3D obrazu na základě 2D fotografií a videí. Má to limity, ale je to velmi cool.
Meta dále krvácí v byznysu s virtuální a rozšířenou realitou. Ztráta divize Reality Labs v posledním čtvrtletí byla čtyři miliardy dolarů. Celkově to dělá 83,5 miliardy dolarů.
TSMC připravuje výrobní procesy 1,3 a 1,2 nanometru. Do produkce se mají dostat někdy kolem roku 2030, možná o něco déle. TSMC stále nebude používat High-NA EUV litografii, ale stávající EUV, což nepomohlo výhledu ASML.
Tchaj-wan poslal inženýra na 10 let do vězení. Když pracoval pro Tokyo Electron, měl krást citlivá data ohledně TSMC (zákazník) a podílet se na špionáži. Jižní Korea zase nedávno zavřela špiona v Samsungu. Oba pracovali pro Čínu.
Noctua zdarma nabízí 3D modely svých ventilátorů, určeny jsou pro 3D tisk. Chybí vnitřní struktura rámů a geometrie lopatek doznala úprav. Nejde tak o možnost si tisknout přesné repliky ventilátorů, ale spíše příslušenství a podobně. Licence se týká pouze osobního užití. Podobný otevřený krok nedávno udělal i Prusa Research.
Z PlayStationu 5 lze udělat běžný počítač. Zveřejněn byl open source nástroj, pomocí něhož je možné na konzoli nahrát Linux. Zatím to funguje jen na původních modelech s firmwary 4.03 a 4.50.
Notepad++ vyšel pro macOS. Je potřeba verze 11, použít lze Apple Silicon i Intel. Autorem portu není původní autor. Port si nijak nehraje se specifiky macOS a rozhraní překlápí tak, jak ho známe z Windows.
AMD vydalo EXPO 1.2. Nové paměťové profily pro desky s AM5 umí zkrátit zpoždění u DDR5–6000, obecně se zlepšila kompatibilita s pamětmi a přibyla podpora tří čínských výrobců, nejspíš v reakci na paměťovou krizi a fakt, že uživatelé hledají alternativy. Podpora CUDIMM zůstává nedopečená.
Nvidia potichu vydala novou verzi grafiky GeForce RTX 5070 pro notebooky. Nově má 12 GB VRAM místo osmi. K dispozici budou obě verze.
OpenSSH má zranitelnost umožňující získat přístup root. Použití čárky v názvu vydavatele certifikátu pro SSH vede k překonání ověření oprávnění. Chyba je opravena ve verzi 10.3.
Francouzská vládní agentura pod ministerstvem vnitra ANTS byla napadena a zcizeny byly citlivé údaje občanů. Jde o adresy, jména, data a místa narození, e-maily a telefonní čísla. Týká se to skoro 12 milionů účtů.
