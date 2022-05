Rusko nasadí uvězněné ajťáky, MakerBot a Ultimaker se spojují, blíží se Android 13

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Rusko chce využít IT schopnosti svých vězňů, informuje web Krebs on Security. Situace s odlivem mozků, který nastal po invazi na Ukrajinu, zřejmě graduje. Už dříve vyšly statistiky, které říkají, že zemi opustilo kolem 70 tisíc vývojářů a dalších odborníků. Číslo pravděpodobně narostlo. Ruští vězni mají na dálku vykonávat práci pro tamní IT firmy. Uvidíme, jak moc jsou nucené práce cestou k úspěchu.

Přijde Rusko o přístup k ARMu? Na sankčním seznamu Velké Británie se objevily firmy Baikal Electronics a MCST, tedy dvě hlavní ruské firmy, které se snaží dělat vlastní čipy a mimo jiné využívají právě ARM (MCST u Elbrusu využívá vlastní architekturu). Konkrétní dopady začlenění na tento list nejsou jasné. Rusko už každopádně má značné problémy, kvůli sankcím v podstatě nedokáže nic vyrobit v zahraničí a musí se spoléhat na své zastaralé továrny.





Výrobci 3D tiskáren MakerBot a Ultimaker se spojují. Společný podnik bude podpořen kapitálem od firem NPM Capital a Stratasys. Sídla zůstanou v New Yorku a Nizozemsku. TechCrunch píše, že finanční injekce přes 60 milionů dolarů půjde do výzkumu, vývoje a expanze. Pro obě firmy má být těžké dostat se mimo relativně omezený trh kutilů a podobě.

Peklo zamrzlo. Nvidia uvolnila zdrojové kódy svého linuxového ovladače pro jádro a poskytla je jako open source. Licence je GNU GPL a MIT, začíná se s verzí R515. Nvidia zatím primárně míří na využití v datacentrech. Detaily rozebírá Root.cz.

Google představil Android 13 s kódovým označení Tiramisu. Nedávno vyšla první beta pro majitele telefonů Pixel. Novinkou bude mimo jiné Google Wallet, který nahradí Google Pay a pojme více všemožných kartiček ve stylu Applu. Na Google I/O byl rovněž představen Pixel 6a, Pixel Buds Pro, hodinky Pixel Watch a další. Další novinky z Google I/O lze zhlédnout v přednášce. Textová shrnutí jsou tady a tady.

Opuštěných mobilních aplikací je minimálně 1,5 milionu, spočítala společnost Pixalate. Jde o aplikace, o které se už vývojáři nestarají a které jsou k dispozici na Google Play a Apple App Store. Obě firmy chtějí staré aplikace odstraňovat.

Německá vláda chce uvolnit dalších 14 miliard eur na podporu výroby čipů na svém území, píše Reuters. Německu se nedávno podařilo do východního Německa přilákat Intel. V okolí Drážďan je největší výrobní hub v Evropě. Přesto Evropa v této oblasti zaostává.

AMD vydalo nové modely Radeonů RX 6000. Jde o RX 6950 XT (1099 dolarů), RX 6750 XT (549 dolarů) a RX 6650 XT (399 dolarů). Jde o aktualizaci již dříve vydaných verzí, podobně jako Nvidia udělala Ti verze své řady 3000. Zdá se, že 6950 XT bude výkonnější než RTX 3090 Ti. Startuje také AMD FidelityFX Super Resolution 2.0, tedy nová verze obdoby Nvidia DLSS. A dále má AMD nové Zen 3 procesory pro chromebooky.

Intel zase oznámil nové procesory Alder Lake pro notebooky. Core HX mají až šestnáct jader. Více píše Cnews.cz. Má také akcelerátory Gaudi2 a Greco, které vychází z akvizice společnosti Habana. Vyráběny mají být 7nm procesem (neupřesněno kde) a výkonově se pohybovat někde na Nvidia A100. Oproti chystaným H100 srovnání chybí.

Netflix chystá třetí sezónu seriálu Love, Death & Robots. Trailer je zde:

První zařízení mají certifikaci pro DisplayPort 2.0, který byl představen už v roce 2019. Lákadlem je mimo jiné přenosová rychlost 80 Gb/s. Certifikaci mají připravované procesory AMD Ryzen 6000 a dále firmy Realtek a MediaTel.

Western Digital nabízí 26TB 3,5" pevný disk. Jde o model Ultrastar DC HC670. Využívá SMR. K dispozici je také 22TB verze. WD stejně tak vydává nové SSD SN850X s PCI Express 4.0 a rychlostí až 7,3 GB/s.

Linuxová distribuce od Microsoftu CBL-Mariner má verzi 2.0. Jeho specializací jsou kontejnery v rámci Azure.

Microsoft vydal jako open source aplikaci 3D Movie Maker. Licenci má MIT. Jde o historický program vydaný v roce 1995, určený je pro tvorbu aplikací.

Nejpoužívanějším JDK pro Javu je Oracle, jeho podíl se ale propadl ze 75 na 34 procent. Roste Amazon, má 22 procent. Třetí je Eclipse. Ukazují to čísla New Relic.

Vyšla Fedora 36. Má jádro 5.17 a Gnome 42. Novinky podrobněji rozebírá Root.cz. Red Hat zase vydal Red Hat Enterprise Linux 9.0. A Rocky Linuxu, tedy nástupci CentOS, se podařilo zajistit investici 26 milionů dolarů.