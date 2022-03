Takhle Rusko odřízlo nezávislá média. BBC doporučuje používat Tor

Britská stanice BBC v pátek 4. března oznámila, že dočasně přerušuje své působení na území Ruské federace. Rozhodla se tak kvůli zákonu, který podepsal ruský prezident Vladimir Putin. Připraven byl během několika dnů a do trestního zákoníku zavedl nové paragrafy. Jeden zakazuje šíření nepravdivých informací o ruských ozbrojených silách, druhý trestá podporování sankcí vůči Rusku. V případě, že bude mít skutek zásadní dopad, hrozí obviněnému až 15 let vězení. Méně vážné skutky mohou být potrestány pokutou až do výše 1,5 milionu rublů nebo několika lety nucených prací.

Média v Rusku nesmějí kvůli dohledu cenzurního úřadu Roskomnadzor popisovat konflikt na Ukrajině jako „válku“ nebo „invazi“. Povolen je pouze oficiální výraz „speciální vojenská operace“, maximálně s dodatkem o demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny. Redakce mají pokyn citovat pouze oficiální zdroje – a podle vyjádření Kremlu jde všechno podle plánu, na civilní cíle nikdo neútočí a útoky ruské armády jsou vysoce přesné. Kdo se nebude držet oficiální rétoriky, tomu hrozí správní pokuta až pět milionů rublů.

Ve světle všech těchto pravidel i nového zákona by tak mohly být kriminalizovány informace, které ukazují situaci z druhé strany. Světová média přinášejí záběry a svědectví z ostřelovaných ukrajinských měst, natáčejí zabavenou ruskou vojenskou techniku i její stav. Analytici také poukazují na to, že původně plánovaná rychlá invaze narazila na tuhý odpor obyčejných obyvatel, kteří brání svá města. Ukrajina odolává ruské invazi už více než týden.

„Nemáme jinou možnost než dočasně pozastavit práci všech novinářů BBC News a jejich pomocného personálu v Rusku, než posoudíme všechny důsledky tohoto nevítaného vývoje,“ uvedl generální ředitel BBC Tim Davie. Ruskojazyčný web BBC byl už předtím úředně zablokován. Novináři budou šířit informace do Ruska zpoza hranic. Než byly v Rusku zablokovány západní sociální sítě, zveřejnila na nich BBC rady, jak obejít státní internetový filtr a znovu se dostat na její web.

Svým čtenářům doporučila použít Tor Browser, respektive Onion Browser pro iPhone, a v něm otevřít adresu zpravodajství BBC. Alternativou je procházet webové stránky v desktopové a mobilní aplikaci Psiphon, která umí obejít internetové filtry.

Práci v Rusku přerušila také redakce CNN, kanadská veřejnoprávní stanice CBC, americké televize CBS a ABC nebo tiskové agentury Bloomberg a Efe. „Změna trestního zákoníku dělá z každého nezávislého reportéra zločince a brání jakékoli formě normální žurnalistiky v této zemi,“ podotkl šéfredaktor Bloombergu John Micklethwait.

Ruské úřady rozhodly kromě webu BBC zablokovat i stránky německé stanice pro zahraničí Deutsche Welle, devět ruskojazyčných stránek Svobodné Evropy určených pro různá teritoria, web Hlasu Ameriky nebo portál Meduza.

Roskomnadzor dále sebral vysílací frekvence rádiu Echo Moskvy. Tedy stanici, která na trhu působila od srpna 1990 a patřila k nejoblíbenějším médiím v zemi. Vlastnil ji Gazprom, ale po uvalení restrikcí se představenstvo rozhodlo ze dne na den ukončit její provoz, a to včetně všech profilů na sociálních sítích.

Liberal radio station Echo of Moscow taken off air. Just static now on my car radio. Its website, too, & website of independent TV station Dozhd blocked (both still accessible via YouTube). pic.twitter.com/4jSuLMsihl