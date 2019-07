 »  Rusko vyvíjí vlastní 5G, Huawei stavěl síť v Severní Koreji, jak to bylo s Cambridge Analytica

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Ruským státem vlastněný podnik Rostec oznámil, že začíná s vývojem vlastních komponent pro 5G sítě. Rusové zároveň hledají zahraniční partnery, zejména z Číny či Indie, kteří by pomohli s výrobou přímo v Rusku. Rostec chce vše vyvinout na standardech 3GPP a příliš dalších detailů nezveřejňuje. Rostec je rozsáhlý konglomerát, pod který spadají strategické ruské technologicko-vědecké firmy jako Kalashnikov Concern, automobilka AvtoVAZ a další. Ruští operátoři už také dříve oznámili, že budou své sítě budovat i s dalšími dodavateli jako Huawei, Cisco, Ericsson či Nokia.

Čínský Huawei se údajně podílel na budování mobilní 3G sítě v Severní Koreji, vypátral Washington Post. Noviny popisují, jak obchody skrze čínským státem vlastněný podnik Panda probíhaly. Huawei měl skrze něj dodávat technologie i služby pro severokorejského operátora Koryolink. Kim Jong Il měl dokonce v roce 2006 tajně navštívit centrálu Huawei v Shenzhenu.

Bloomberg zase zjistil, že Huawei v prvním pololetí tohoto roku vykázal růst tržeb o 30 procent. A to i přes uvalené sankce. Jde prozatím o předběžná čísla. Huawei se údajně snaží zvedat morálku zaměstnanců a dává jim odměny za dobré výsledky. Reuters přišel s tím, že Huawei zavírá 600 výzkumných a vývojových pozic ve Spojených státech. Je to většina z jeho 850 míst. Na vině jsou sankce.

Wall Street Journal přichází se zprávou, že Apple je v pokročilé fázi jednání s Intelem, od kterého by odkoupil sekci 5G modemů. Obchod by měl vyjít na miliardu dolarů. Pro Apple by to dávalo smysl, protože se snaží být co nejméně závislý na Qualcommu, se kterým ještě donedávna vedl spory. Naopak na Intelu nepřestává udivovat, jak se mu nadále nedaří pořádně vykročit mimo jeho jistý svět x86. Sám nedávno snahy v 5G modemech ukončil.

Na Netflixu je k dispozici nový dokument The Great Hack. Během necelých dvou hodin popisuje situaci kolem firmy Cambridge Analytica a využívání dat z Facebooku k ovlivňování voleb.

Microsoft si nadále užívá svoji úspěšnou cloudovou jízdu. Ve fiskálním roce 2019 mu meziročně vyrostly tržby o 14 procent na 125,8 miliardy dolaru a zisk dosáhl na 43 miliard. Největší růsty si nadále připisují právě produkty kolem cloudu, o pěkných devět procent ale naposledy rostly i OEM licence Windows. Podobný růst si nadále připisují i příjmy z vyhledávače Bing.

Microsoft také investuje miliardu dolarů do OpenAI. To je nezisková organizace, která se soustředí na vývoj technologií i principů a etických pravidel kolem umělé inteligence. Miliarda dolarů z Redmondu je určená na vývoj univerzální umělé inteligence (AGI), o což se v Praze snaží také GoodAI. Microsoft a OpenAI mají vytvořit novou hardwarovou a softwarovou platformu a Azure k tomu bude exkluzivním podkladem.

Oracle přichází s analýzou, ve které říká, že čínský internet je v podstatě designován jako intranet. Ve zkratce se dá říci, že Čína má pouze pár přípojných bodů do světa, žádné zahraniční telco providery a traffic v rámci služeb neopouští zemi.