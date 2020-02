 »  Rusko zakazuje ProtonMail a chrání „tradiční hodnoty“, IBM mění šéfa, vyšel nový Total Commander

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Rusko začalo blokoval ProtonMail a ProtonVPN. Tamní telekomunikační entita Roskomnadzor byla zaúkolována generálním prokurátorem, přičemž jako argument se uvádí e-maily o bombových útocích, které se z ProtonMailu šířily. Proton Technologies více rozebírají na blogu.

Rusko se chystá ještě na jeden zákrok. Chytré telefony, tablety a počítače prodávané na tamním trhu by podle nových návrhů měly mít předinstalovány aplikace „podporující tradiční ruské hodnoty“, píše Reuters. Už koncem loňského roku bylo prosazeno, že na těchto zařízení musí být nainstalovány ruské alternativy k západním aplikacím. Když výrobci postupy nedodrží, nedostanou povolení k prodeji. Některé informace naznačují, že by to mohlo být problematické pro Apple, který by se z Ruska dokonce mohl stáhnout.

Vyšel Total Commander 9.50. Stahovat lze 32– a 64bitové verze a tradičně také jako shareware. Řada novinek je rozepsána zde. Patří mezi ně podpora tmavého vzhledu nebo kopírování z FTP na FTP pomocí F5.

Google jako open source vydal OpenSK, tedy firmware, díky kterému je možné si vytvářet vlastní hardwarové bezpečnostní klíče. Je postavený na Rustu a k dispozici je na GitHubu. Google rovněž zveřejnil návrhy, díky kterým si pro hardwarové klíčenky lze 3D vytisknout obaly.

IBM mění nejvyšší vedení. Současná výkonná ředitelka Virginia Rometty letos v dubnu skončí a zůstane výkonnou předsedkyní představenstva. Ve funkci CEO ji nahradí Arvind Krishna, který nyní vede cloudovou divizi a byl hlavním architektem odkupu Red Hatu za 34 miliard dolarů. Dlouholetý šéf Red Hatu Jim Whitehurst se stává prezidentem IBM, ačkoliv se čekalo, že CEO bude právě on. Krishna je tak další Ind šéfující významné americké IT společnosti (Microsoft, Google, Adobe a další). Podobně jako v případě Nadelly v Microsoftu i on byl povýšen z funkce šéfa cloudu. Právě v cloudu a Red Hatu Big Blue vidí svoji budoucnost, i zde je tedy s Microsoftem paralela.

Koch Industries kupují softwarového molocha Infor. Obchod měl vyjít na zhruba 13 miliard dolarů. Koch už v Inforu vlastnil minoritní podíl v hodnotě 1,5 miliardy dolarů, nyní získal zbytek od Golden Gate Capital. Není jasné, zda se nadále počítá se vstupem Inforu na burzu. Ten měl být jedním z největších z pohledu technologických firem.

První operátoři už vyčíslují, na kolik je vyjde demontáž technologií Huawei z jádra sítě. British Telecom (BT) uvádí 500 milionů liber během pěti let, Vodafone pak mluví o 200 milionech eur. Velká Británie sice nasazení Huawei v 5G povolila, vydala ovšem seznam míst, ze kterých má být firma vyloučena.

Nintendo už prodalo 52,48 milionu kusů konzole Switch. To už je pouze o 20 milionů méně než u úspěšného 3DS a výrazně více než u Wii U. Dle odhadů je možné, že Switch v prodejích překonal Xbox One od Microsoftu, který ovšem už nějakou dobu oficiální čísla nezveřejňuje. Růst prodejů Switche lze očekávat i v budoucnu. Nintendo například přišlo s odlehčeným modelem, který nelze rozpojit a slouží jako handheld.