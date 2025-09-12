Rusové s vývojem v Praze získali od Microsoftu 400 miliard, iPhone Air je zde, Starlink chystá pozemní síť

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?
Původem ruská firma získala od Microsoftu 400 miliard. Může investovat do rozšíření vývoje v Praze. Nebius patří mezi rychle rostoucí provozovatele datacenter s kartami od Nvidie. Microsoft a spol. sice masivně investují do svých kapacit, ty jim ale pořád nestačí, takže vykupují kapacity u menších dodavatelů. Nebius je pozůstatkem zahraničních aktivit znárodněného ruského Yandexu. Firma nyní sídlí v Nizozemsku a vývoj buduje v Česku.
Další ukázkou menšího dodavatele GPU cloudu je Lambda, od něhož si Nvidia pronajme 18 tisíc vlastních AI čipů. Jde o obchod za 1,5 miliardy dolarů. Lambda má často vyprodané instance, nabízí dobré ceny. Firma se chystá na vstup na burzu. Může jít o hit, zmiňovaný Nebius po oznámení obchodu s Microsoftem okamžitě vystřelil nahoru.
A ještě větší deal tohoto typu udělala OpenAI s Oraclem. OpenAI od Oraclu v následujících pěti letech koupí výpočetní AI sílů za 300 miliard dolarů. Celkově mají vzniknout kapacity datacenter 4,5 GW, jde o součást projektu Stargate. Chystaná a na české poměry velká datacentra s 26 a 20 MW jsou oproti tomu nic (i kdyby se z jednoho z nich stala až 100MW gigafactory). Mimochodem, OpenAI prý do roku 2029 propálí 115 miliard dolarů.
Námluvy zafungovaly, Tchaj-wan z Česka udělá evropskou centrálu pro výrobu baterií a datových kabelů. C-Tech u nás bude vyrábět baterie, aktuálně probíhá výběr lokality. Diskutuje se také o možném výzkumu a vývoji. CTi Cable ještě v září u Prahy rozjede produkci HDMI, DisplayPortu, USB, ethernetu a podobně. Stát jedná s dalšími 20 firmami z Tchaj-wanu. Kromě jiného by u nás mohli expandovat již fungující výrobci serverů, zájem mají o produkci AI zařízení:
Naděje Evropy v klíčovém oboru. Dodavatel prvního kvantového počítače v Česku získal další miliardy. Finská firma IQM sídlí v Espoo, kde je velká koncentrace hi-techu včetně Nokie nebo Remedy. Podařilo se jí prodat první stroj i americké vládě, což je vzhledem k citlivosti celého byznysu (dopad na bezpečnost a šifrování) velký úspěch. IQM do Česka dodala stroj Vlq. IQM už je dolarovým jednorožcem. Americká konkurence PsiQuantum zároveň získala miliardu dolarů. Chce se dostat na milion qubitů.
Starlink za 17 miliard dolarů koupil licenci na bezdrátové frekvence na zemi. Konkrétně od EchoStar získal práva na S-band v USA. Také obdržel licenci na satelitní služby. To má umožnit vyvinout novou generace Direct to Cell, což znamená další ambice Elona Muska v digitální konektivitě, tentokrát u mobilních telefonů.
Apple představil nové telefony iPhone včetně úplně nového typu. Základním modelem nyní bude iPhone 17 (čip A19), kterému narostla úhlopříčka displeje na 6,3” a konečně má v základu 120Hz. Ceny budou 22 990 a 28 990 korun (256 a 512 GB). Dále tu máme iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max (A19 Pro). Zde Apple sáhnul po výrazné změně designu na zadní části, pro mnohé to bude kontroverzní. Displeje budou ve variantách 6,1” a 6,9”. Ceny budou vysoké, a to od 32 990 do 44 990 korun (Pro) a 34 990 do 58 990 korun (Pro Max). A pak je zde hlavní novinka iPhone Air (A19 Pro). To je inženýrsky zajímavý kus, protože kvůli své tenkosti (5,64 milimetru) schoval velkou část elektroniky včetně čipu do modulu s foťákem, který se podobá modulu u nových Pixelů. Ceny budou od 29 990 do 41 990 korun.
Apple také představil nové generace hodinek a sluchátek. Jsou zde Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch SE 3 a AirPods Pro 3 s možností překladu mluveného slova v reálném čase (uvidíme, co testy).
Mistral nabral investici 1,3 miliardy eur od ASML, monopolního nizozemského dodavatele strojů na hi-end výrobu čipů (EUV litografie). Dochází tak k partnerství dvou evropských hi-tech společností, což zní slibně, byť tam moc není průsečík. Mistral vyvíjí LLM ve stylu OpenAI. Uvidíme, ASML zatím chce Mistral používat pro zdokonalování výroby. Posilování evropského ekosystému by bylo dobré.
OpenAI popsala, proč velké jazykové modely halucinují. Jedním z hlavních důvodů je hodnocení, kdy je pro AI výhodné tipovat odpovědi na otázky. Kompletní studie je tady.
Anthropic zaplatí 1,5 miliardy dolarů za využívání knih pro trénování své AI. Tvůrci Claude vedli soudní spory a rozhodli se vytvořit finanční fond pro vyplácení poplatků. Anthropic využil například stránky Library Genesis, Pirate Mirror a další.
Perplexity získala investici 200 milionů dolarů a byla ohodnocena na 20 miliard dolarů. Perplexity vyvíjí AI vyhledávač a prohlížeč Comet, v Česku spolupracuje s T-Mobilem.
V Německu zahájil provoz nejrychlejší superpočítač v Evropě. Jmenuje se Jupiter a má 24 tisíc čipů Nvidia GH200, který obsahuje GPU H200 a procesory ARM. Dodavatelem je francouzský Eviden (Atos). Jupiter ještě bude mít druhou část s evropskými procesory SiPearl Rhea, který už prošly tape-outem a příští rok budou k dispozici vzorky. Na stavbě Jupiteru se podílí i Češi z české pobočky Evidenu. Stroj vyšel na 500 milionů eur a má výkon přes exaflop.
Spotify spouští bezztrátovou kvalitu zvuku. Novinka se bude zapínat postupně v září a říjnu, v první várce se dočkají i uživatelé z Česka. Platí to pro předplatitele verze Premium. Dosavadní nejvyšší kvalita byla 320 kbps (Ogg Vorbis), nyní to bude FLAC (24 bitů a 44,1 kHz).
Signal nově umožňuje bezpečnou zálohu historie komunikace. Ta probíhá na server, před odesláním se používá šifrování. Záloha probíhá jednou denně a je vám vytvořen klíč se 64 znaky. Do historie 45 dnů je to zdarma, za více prostoru se platí 1,99 dolaru měsíčně. Zatím to funguje pouze v beta verzi na Androidu.
Dříve populární Nova Launcher pro Android končí. Nástroj před časem koupila firma Branch, na vývoji ale dělal jediný člověk, který odešel. Launchery už nejsou tak populární jako dříve, uživatelé si často vystačí s nativním rozhraním od výrobců telefonů.
Záhadné problémy kolem poškozování dat ve Windows 11 byly zřejmě odhaleny. Nejdříve se to svádělo na aktualizaci Microsoftu, to se ale nepotvrdilo. Teď se zdá, že za to může firmware od Phisonu, dodavatele řadičů disků. Problematický firmware by se ale neměl objevovat v discích v běžném prodeji.
Upscaling FSR 4 od AMD přichází do 85 her. Kompatibilita by měla být zaručena u titulů, které podporují starší FSR 3.1 a DirectX 12. Stačí si stáhnout ovladače Adrenalin ve verzi 25.9.1 a v nich povolit FSR 4. Nová verze FSR je výrazným skokem, dá se srovnávat s posledním DLSS od Nvidie. Nevýhodou je, že funguje jen na nové generaci Radeonů, například 9070 XT. Je ale dobré vidět, že AMD svá GPU dolaďuje i po softwarové stránce (hrubý výkon je dobrý), byť to Nvidia z pohledu tržního podílu stále drtí.
Raspberry Pi má vlastní nové datové úložiště. Je to NVMe SSD disk ve formátu M.2 2230, je ale potřeba M.2 HAT+ a Raspberry Pi 5. K dispozici jsou varianty s 256 a 512 GB a 1 TB, a to za 869, 1 299 a 1 779 korun.
Qualcomm aktuálně nevidí Intel jako vhodného kandidáta pro výrobu svých čipů. Intel se v rámci snah o vyhrábání se z hluboké krize snaží rozjet zakázkovou výrobu ve stylu TSMC. Dělá proto testy se zákazníky typu Qualcomm, ti ale zatím moc nadšení nejsou. Šéf Qualcommu uvedl, že Intel není vhodnou volbou pro produkci čipů Snapdragon X, což jsou procesory ARM, které firma nasazuje do notebooků. Není jasné, zda Intel vůbec dotáhne chystané procesy 18A a 14A (1,8 a 1,4 nm), zatímco TSMC produkci pomocí 1,4nm rozjede s předstihem (prvotní investice dosáhne 49 miliard dolarů). Sám ostatně čím dál větší část produkce přesouvá k TSMC. Navíc chystané procesory Panther Lake mají být opět zklamáním, partneři jim přezdívají Pathetic Lake. V Intelu také končí šéfka divize PC a změny jsou i na dalších postech. O problémech Intelu jsme psali zde.
Vypadá to, že by se Samsung mohl vrátit na špičku v čipové výrobě. Jeho mobilní čip Exynos 2600 bude produkován na interním procesu 2 nm GAA a první testy jsou slušné. Výkonově překonává Qualcomm Snapdragon 8 Elite (výroba u TSMC). Novinka by se měla objevit u některých verzí telefonů Galaxy S26.
Broadcom získal zakázku na AI čipy za 10 miliard dolarů. Jméno zákazníka se neví, ale mohla by to být OpenAI. Broadcom kromě jiného dodává XPU a těží z toho, že zákazníci mají zájem diverzifikovat dodávky AI čipů a nebýt závislí na Nvidii. Roadmapa chystaných AI čipů různých výrobců je zde. Google zase ukázal novou generaci svých racků pro TPU. Jeden pod má pojmout 9 216 čipů s výkonem 42,5 exaflops v FP8.
Dva hlavní čínští výrobce pamětí se spojují pro výrobu HBM nutných pro AI čipy. Jde o firmy YMTC a CXMT, které už úspěšně působí na trhu s tradičními pamětmi a postupně ohlodávají situaci na trhu a pozici Micronu, Samsungu a SK Hynixu. Nyní společně mají dělat na HBM3 a HBM3E, což by mohlo Čínu zase o něco posunout směrem k větší samostatnosti. Tyto a další akce rozdmýchaly americké sankce, takže si Číny hledá své cesty.
Celosvětové prodeje čipů v červenci vyrostly o 20,6 procenta na 62 miliard dolarů. Stojí za tím hlavně přetrvávající poptávka po GPU/AI čipech. Evropa si připsala růst necelých šest procent, USA skoro 30 a jihovýchodní Asie skoro 37 procent.
Evropské firmy Ericsson a Nokia pomalu mizí ze sítí v Číně. Tržní podíl už by měl být miniaturní, místo toho dominují domácí Huawei a ZTE. Z velké části to vypadá na zákaz ze strany státu, který zahraniční dodavatele považuje za riziko – stejně jako třeba Česko a západní státy považují za riziko hráče z Číny.
Některé internetové služby včetně Microsoft Azure měly zvýšené odezvy kvůli narušeným podmořským kabelům. Problematická byla situace v Rudém moři.
Je zde Unicode 17, jehož součástí je 4 803 nových znaků. Celkový počet znaků nyní činí 159 801. Přibylo i osm nových smajlíků včetně delfína nebo ohryzaného jablka. Specifikace je zde.
