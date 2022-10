Rusové v Česku dál vlastní výrobu elektroniky. NVision podnikatele blízkého Putinovi se úspěšně vyhýbá sankcím

Ruská technologická společnost NVision, která už dvacet let provozuje výrobu a vývoj elektroniky a softwaru ve Voticích na Benešovsku, nadále očekává světlé zítřky. I když je její majitel napojen na ruského prezidenta Vladimira Putina, prozatím na ni nebyly uvaleny sankce Evropské unie. Ty se postupně na ruské firmy a podnikatele zavádí kvůli invazi na Ukrajinu.

NVision v posledním finančním roce skrze své dvě české společnosti zvýšila tržby o stovky milionů na 2,2 miliardy korun se ziskem po zdanění téměř 117 milionů. Firma se zabývá výrobou elektronických součástek a vývojem softwaru pro telekomunikace a automobilový sektor.

Kromě Česka dodává zejména do Bulharska, Německa nebo na Slovensko. Mezi zákazníky je například tuzemský Vodafone, jemuž NVision dodal mimo jiné technologii pro volání přes 4G síť (VoLTE).

Z otce na syna

NVision spadá pod ruskou skupinu Sistema. Tu dlouhodobě majoritně ovládal jeden z nejbohatších Rusů Vladimir Yevtushenkov, který má blízko k Putinovi a ještě nedávno se účastnil prezidentské schůzky s nejvýznamnějšími ruskými podnikateli.

Sistema mimo jiné kontroluje největšího ruského mobilního operátora MTS, jenž má aktivity i v některých dalších zemích. Působil i na Ukrajině, tamní aktiva ale v roce 2019 prodal. MTS měla loni tržby 7,3 miliardy dolarů s čistým ziskem 873 milionů dolarů a má přes 60 tisíc zaměstnanců. Ericsson a Nokia mu po invazi na Ukrajinu přestaly dodávat technologie.





Sistema se snaží vyhnout sankcím. Yevtushenkov se vzdal majoritního podílu a nyní vlastní 49,2 procenta. Deset procent firmy ale převedl na svého syna Felixe, který nyní drží 15,2 procenta. Yevtushenkov mladší mimo jiné sedí ve vedení MTS. Jediné sankce, které aktuálně na Sistemu spadají, jsou ukrajinské a britské. Evropská unie nespecifikovala, zda se k takovému kroku chystá, konkrétní není ani česká vláda.

NVision ale vypadá sebejistě. „Na základě rozhodnutí mateřské společnosti jsou prováděny kroky k eliminaci rizika vyplývajícího z vlastnické struktury společnosti především ve vazbě na udržení obchodních vztahů se zákazníky. Domníváme se, že předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky bude naplněn,“ uvedl člen představenstva NVisionu Volodymyr Iasynskyi.

Dotace i dar pro ukrajinské uprchlíky

NVision Czech Republic se tváří, že ji majoritně vlastní nizozemská entita Baggio Holding s tím, že menšinu má moskevská firma Telekom Projekty. 24. srpna ale byl jako nepřímý skutečný majitel zapsán Nikolaev Vyacheslav Konstantinovich, který působí jako prezident a výkonný ředitel zmiňovaného operátora MTS. NVision také pro MTS realizoval významné zakázky. V představenstvu a dozorčí radě NVisionu rovněž sedí samí Rusové.

„Doporučujeme situaci průběžně sledovat. Zároveň je zde zvýšené riziko ovládání z Ruské federace. Zadavatelům nadlimitních veřejných zakázek a poskytovatelům dotací doporučujeme firmu vyzvat k doložení ovládajících osob a situaci přiměřeně posoudit v souladu s metodikou ministerstva pro místní rozvoj,“ upozorňuje organizace Datalab provozující databázi mezinárodních sankcí na Rusko.

NVision má několik historických státních zakázek a přijímá evropské dotace na vzdělávání zaměstnanců. Domovským Voticím v březnu poskytla dary ve výši 200 tisíc korun na poskytnutí ubytovacích kapacit a humanitární pomoci pro ukrajinské uprchlíky.

NVision se stala součástí Sistemy v roce 2002 a je postavená na historii společností STROM telecom a Sitronics. Zaměstnává u nás téměř 450 lidí.

V Česku působí několik ruských IT firem. Některé z nich se ale dostaly do problémů. Kaspersky Lab ve velkém přichází o zákazníky a prodejce a odešel jí zdejší ředitel. Yandex zavřel čerstvé vývojové centrum v Praze, kde chtěl pracovat na Yandex Cloudu. Do Česka se naopak stahují některé IT firmy z Ukrajiny, zaměstnat zde ve vývoji mohou až stovky lidí.