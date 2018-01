 »  Rusové za stovky milionů rozjíždí stavbu jednoho z největších datacenter v Česku

V šestiapůltisícovém jihočeském městě Veselí nad Lužnicí se rozjíždí projekt, který se ve svém oboru zařadí mezi největší v České republice. Původem ruská společnost Host-telecom zde letos začne stavět datové centrum s celkovou rozlohou 15 tisíc metrů čtverečních a 1200 serverovými skříněmi (racky). Investovat hodlá vyšší desítky milionů eur.

„Chceme postavit nejmodernější datacentrum v Česku,“ popisuje pro Lupu výkonný ředitel a spolumajitel Host-telecomu Pavel Chernobrov. To mimo jiné zahrnuje plány na získání certifikací TIER 3 od Uptime Institute a TIA.

Výstavba datového komplexu bude mít dvě etapy. Do té první chtějí Rusové podle svých slov investovat kolem 30 milionů eur. Vedle technického zázemí tato fáze počítá s 400 serverovými racky a také kancelářemi, laboratoří, dílnou nebo místnostmi pro školení. V druhé fázi pak přibudou prostory pro zbylých 800 racků.

Třetí datacentrum v Česku

Host-telecom zrovna na vlastním pozemku ve Veselí rozjíždí úvodní pozemní práce a čeká na další potřebná rozhodnutí. Samotné budování by se mělo rozjet po létě a na konec příštího roku se počítá se startem provozu. Zhruba v dubnu se rozjede výběrové řízení na dodavatele.



Autor: Jan Sedlák Pavel Chernobrov, Host-telecom

Začátek druhé fáze stavby datacentra prozatím nemá pevný termín. Začít se má v momentě, kdy první fáze bude z poloviny obsazena výpočetní technikou. „V rámci druhé etapy počítáme s investicí přesahující 30 milionů eur,“ počítá Chernobrov.

Host-telecom má v Česku už poměrně bohatou historii a zaměstnává tady 30 lidí. Firma v zemi do této doby investovala kolem 250 milionů korun a provozuje dvě vlastní datová centra. První se začalo rozjíždět v roce 2009 v Českých Budějovicích, kdy Rusové převzali budovu po Telefónice, která své technologie přestěhovala do Prahy.

Ruští podnikatelé do Budějovic kompletně migrovali svůj hardware v roce 2010, přesunuli ho z Amsterdamu, kam přišli původně. Dnes je v tomto jihočeském datacentru v chodu 200 racků zaplněných ze 70 procent. „Necháváme zde rezervu, protože stávající zákazníci přidávají nové servery a chtějí je mít vedle těch současných,“ popisuje Chernobrov.

Druhé zdejší datacentrum pak Host-telecom rozjel na přelomu let 2013 a 2014. Stojí ve Veselí nad Lužnicí, stejně jako připravované třetí. Má rovněž 200 racků, je postaveno dle standardu TIER 3 (bez certifikace) a zaplněnost má 70 procent. Je blízko kolejí a vlakového nádraží a vzniklo z budovy bývalé kantýny Českých drah. Obě datacentra jsou propojena a konektivitu mají také do Prahy.

Rodinný byznys

Chernobrov původně začal s podnikáním v datových centrech v domovském Rusku, kde začal služby v pronajatém datacentru provozovat pro tamní zákazníky. Pro tyto klienty pak bylo třeba vytvořit zázemí také v Evropě a Chernobrov se po štaci v Amsterdamu nakonec usídlil v Česku, kde nyní i žije. Host-telecom z 55 procent ovládá, zbytek pak po 15 procentech drží tři jeho rodinní příslušníci.



Autor: Jan Sedlák Pavel Chernobrov, Host-telecom

Česko a konkrétně oblast kolem Českých Budějovic je pro Host-telecom výhodná. V oblasti je elektrárna Temelín, a tedy i dostatek levné energie. K dispozici je také kvalitní, loajální a poměrně levná pracovní síla, která jinak v oblasti IT a serverového hardwaru nemá v regionu takové uplatnění jako ve velkých městech. Budování datacenter mimo Prahu rovněž vyjde levněji. A Česko je také křižovatka konektivity v rámci Evropy.

Host-telecom se na tuzemské zákazníky zaměřuje jenom v omezené míře. Naopak velké množství jich má z rusky mluvících oblastí, tedy často ze zemí bývalého Sovětského svazu. Mezi zeměmi lze nalézt Ukrajinu, Rusko, Bělorusko, Kazachstán, ale i Kypr, kde mají Rusové silné zázemí. Těmto klientům Host-telecom zprostředkovává serverové zázemí na západě.

Jedním z takových zákazníků je například původem ruská cloudová společnost Mirantis, která má dnes hlavní základnu v Silicon Valley. Mirantis mimo jiné za miliardu korun koupil českou firmu TCP Cloud (naše dva rozhovory) a migroval její zázemí z datacentra v Technologickém centru Písek právě k Host-telecomu.

Most z východu na západ

Rusky mluvící klientela se tuzemskému podniku rekrutuje i z dalších zemí. „IT inženýři, kteří ovládají ruštinu, nás znají všude po světě, i v Kalifornii,“ navazuje Chernobrov. Mezi zákazníky Host-telecomu lze najít i další východní jména, například čínským státem ovládanou mezinárodní stanici China International Radio.

Budějovická společnost hostuje infrastrukturu i některým dalším zákazníkům, kteří pracují s multimediálním obsahem. Host-telecom takto spolupracoval třeba s hlavním partnerem pro streamování přenosů z olympijských her v Soči. Další zákazníky má firma i z Evropy a Spojených států.

Pro podniky z východu má Host-telecom připraveno napojení na další země, zejména tedy do uzlů AMS-IX (Nizozemsko) a DE-CIX (Německo). Tam se připojuje přes přímé optické spoje.

Postavení někoho, kdo umí propojit dva světy, je výhodné. „Evropští provideři se soustředí na Evropu a Spojené státy a bývalý Sovětský svaz v podstatě vůbec neznají. My zvládáme obojí,“ říká k tomu Chernobrov. S novým datacentrem se Host-telecom chce posunout především od středních a menších zákazníků k těm větším.

Peníze nejsou problém

Ruský podnikatel nadále v Rusku provozuje také společnost, se kterou začínal. Její aktivity jsou dle jeho slov na Host-telecomu nezávislé a nejsou prý propojené ani finančně.

Expanze Host-telecomu je každopádně kapitálově dost náročná, zejména pokud je řeč o 30 milionech eur na stavbu první fáze třetího datacentra a více než 30 milionech na fázi druhou. Host-telecom uvádí, že investuje vlastní zisky, počítá s bankovními úvěry a také s investory ze zahraničí. Jejich jména Chernobrov prozradit nechce. „Získat peníze není problém,“ dodává k tomu.

Host-telecom si zároveň na nový projekt nechce brát evropské dotace, které by na budování datových center mimo Prahu získat mohl. Podle společnosti je to byznysově nevýhodné, náročné na byrokracii, zaměstnávání lidí a chybí pružnost. IT trh se pohybuje rychleji než podmínky dotací.

Do nového datacentra jsou teoreticky ve hře dotace na nákup serverů, ale ani zde není rozhodnuto – z výše popsaných důvodů. Host-telecom vedle tradiční kolokace serverového hardwaru provozuje vlastní cloudové služby na vlastním hardwaru. V současných dvou datacentrech tvoří 60 procent přímo servery společnosti. Běží na nich třeba infrastrukturní cloud postavený na OpenStacku, privátní cloudy, disaster recovery či možnost migrovat VMware právě do OpenStacku.