Rychlé zprávy bez balastu. Teletext ČT získává na webu nové fanoušky

Česká televize připravuje novou aplikaci pro hybridní vysílání HbbTV. Ještě letos v ní do nového kabátu převlékne teletext. Na první pohled by se mohlo zdát, že tato technologie, která se u nás používá od roku 1988, už nemá v moderním světě co nabídnout. Zkušenosti České televize jsou právě opačné. Zatímco soukromé stanice už teletext vypnuly, u diváků veřejnoprávního vysílání si stále drží popularitu. Dokonce i v době neomezených internetových zdrojů a všudypřítomných chytrých telefonů.

Právě zahlcení multimediálními prvky, videem a clickbaitovými články vede část diváků k tomu, že utíkají do klidného textového prostředí teletextu. Informace na něm jsou stručné, přesné a bleskově se načítají. Proto si zvlášť webovou formu teletextového zpravodajství pochvalují třeba vytížení manažeři, kteří přes den nemají kapacitu sledovat novinky na internetu nebo nepřetržité vysílání zpravodajských stanic. Zároveň ale potřebují zůstat v obraze.

Jedním z takových manažerů je generální ředitel společnosti SIKO Koupelny & kuchyně Tomáš Vala. Svým nadšením pro teletext překvapil tolik sledujících na sociální síti LinkedIn, že někteří na jeho doporučení tuto technologii vyzkoušeli také – a rovnou jí propadli. Teletext totiž v moderní podobě funguje i na iPhonu, protože Česká televize přizpůsobila šablonu jeho webového zobrazení pro rozlišení malých obrazovek.

„Protože je tam každá zpráva 24 hodin, stačí jednou denně večer těch 10–15 minut na MOBILU (nikoliv v TV) a nic DŮLEŽITÉHO mi neunikne. Naopak pokud se koukám kamkoliv jinam, blikají na mě reklamy, další ‚senzační‘ zprávy a strávím u PC či na mobilu další desítky minut zbytečně,“ napsal Tomáš Vala.

Česká televize potvrzuje, že šéf koupelnové firmy není s těmito návyky osamocený. „Díky novým platformám nalézáme i nové a poměrně specifické skupiny čtenářů. Hodně vytížení lidé konzumují teletext na mobilu a oceňují především rychlost, s jakou se dozví konkrétně, co potřebují, případně získají přehled o tom, co se právě děje,“ říká pro DigiZone.cz šéfredaktor online zpravodajství České televize Karel Tinl.

Kyberútoky si na teletext nepřijdou

Nejde ale jenom o čas. Část lidí je zkrátka citlivá na vizuální stránku moderního zpravodajství, které přenáší války a katastrofy až do našich obýváků. „Hlavně starší generace nechce být v obdobích pandemie a války rozptylována nenávistnými diskusemi, komentáři, obrázky, videem. Často si pamatují válku a nechtějí si ji vizuálně připomínat, zajímá je podstata,“ nastiňuje Tinl.

Dnešní teletext už není jen přenos textových informací prostřednictvím televizního signálu, ale je graficky specifický zpravodajský a všeobecný web a aplikace v HbbTV. „Velmi se nám hodil při nedávných kybernetických útocích a následných výpadcích hlavního webu ČT24.cz. Čtenáře jsme na něj přesměrovávali,“ poznamenává šéfredaktor online zpravodajství.

Podíl jednotlivých platforem na návštěvnosti je zhruba 80 % televizor, 10 % web a 10 % HbbTV. U teletextu v televizoru bylo například v květnu 576 tisíc unikátních uživatelů. Webová podoba teletextu vyniká vysokým počtem zobrazených stránek na jednu návštěvu i častými návraty na jednu stránku. Teletext totiž sledují také sportovní fanoušci, kteří si ověřují průběh utkání a počty gólů. Ovládání je triviální, stránky se posouvají kurzorovými šipkami doleva nebo doprava.

Jediné, co uživatelé telefonů s dotykovými obrazovkami mohou postrádat, je posouvání prstem. „Swajpování“ budete tedy zkoušet marně, i když by bylo v takovém případě určitě přirozenější. Snad se nad tím na Kavčích horách ještě zamyslí.

U webové podoby byla například v květnu 2022 více než polovina z téměř šesti milionů zobrazených stránek o sportu. Až pak následovalo zpravodajství, počasí a další rubriky. „Troufám si tvrdit, že na mobilním teletextu se po květnové úpravě do jedné minuty každý dozví konkrétně, co hledal a do pěti minut získá všeobecný zpravodajský přehled dne,“ shrnuje Karel Tinl.

Zatímco čtenáři tradičního teletextu jsou spíše starší diváci žijící mimo města, technologie HbbTV k nim přidává městské internetové uživatele. A na web chodí různorodé publikum se zájmem o rychlý přehled. Kromě zmíněných sportovních fandů jsou to třeba sázkaři.

Pracovní vizualizace nové podoby aplikace Teletext v HbbTV České televize Autor: Česká televize

Retro znovu v módě

Modernizace neproběhne jenom po funkční stránce, ale také v obsahu. „Poslední skutečně nové rubriky vznikly před mnoha lety – byly to Recepty z pořadu Kluci v akci a rubrika Digitalizace při přechodu z analogu na digitální vysílání,“ vybavuje si manažer produktu TV a mobilních platforem ČT Jan Zeman.

„I proto jsme se v červnu rozhodli teletextovou nabídku rozšířit a zacílit na klíčového diváka. Nově nabízíme na stránkách 150–159 Zajímavosti z regionů. Aktualizujeme je každý den. Jsou například o strakapoudovi, který u Vysoké nad Labem rozkloval místní rozhlednu, protože ho při koronavirové pandemii nerušili turisti. Obec ji teď za milion musí opravovat,“ poznamenává zástupce šéfredaktora regionálního zpravodajství ČT Roman Ondrůj.

Jan Zeman sám patří mezi srdcaře, kteří výrobu a provoz teletextu znají od samého začátku. Do tehdejší Československé televize nastoupil teprve dva týdny před zahájením prvního zkušebního teletextového vysílání na našem území.

Teletext má totiž kolem sebe věrnou komunitu nejen mezi uživateli, ale i mezi samotnými redaktory. „Teletext měl na začátku zhruba trojnásobnou redakci. Dnes je to už spíše editoriální patro o devíti lidech, kteří obstarávají celkem asi 600 aktivních stránek, z nichž 300 mění každý den,“ dodává Jan Zeman.

I v dnešní době jsou technickým základem teletextu jednoduché textové soubory se specifickým zápisem formátování, ze kterých se potom obsah načítá do rozhraní teletextu. Co stránka, to jeden soubor.

„Je to mimořádně specifická, náročná práce. Ano, teletext je retro, ale možná i proto u něj více než jinde platí, že takové to ryzí fanouškovství a zapálení pro něj nacházíte na obou stranách – jak v publiku, tak v redakci. Bez toho se ta práce ani dělat nedá,“ podotýká Jan Zeman.

Jeho slova ostatně potvrzuje existence fanouškovských aktivit navázaných na teletextový servis. Než Česká televize uzpůsobila zobrazení pro mobil, zakládali různí IT nadšenci webové stránky, které teletext zpřístupňovaly pro různé platformy.





A také diskuse na LinkedIn jsou plné dojmů, že audiovizuální doba znesnadňuje snadné sledování aktuálního dění. „Videa bez titulků a podcasty jdou mimo mě. Nehledě na to, že když člověk chce zpětně vyhledat nějakou informaci, tak video nebo moderní podcast jsou prakticky nepoužitelné,“ píše jeden z příznivců teletextu. Jiní si pochvalují, že teletextový servis zvládnou sledovat, zatímco při čtení klasických zpravodajských webů jejich pozornost neustále něco narušuje.

Možná právě přes teletext získá Česká televize nové kolegy se zapálením pro věc. Jednou ze srpnových novinek totiž bude i rubrika s nabídkou volných pracovních pozic.