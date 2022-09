Rychlost Starlinku klesá, SwiftKey zmizí z iOS, nové procesory Raptor Lake od Intelu

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Rychlosti připojení od Starlinku ve všech zemích klesly, uvádí společnost Ookla. Odezva naopak vzrostla. Koresponduje to s tím, jak Starlink nabírá stále více uživatelů. Elon Musk dříve uvedl, že má Starlink půl milionu uživatelů a že vyrobeno bylo milion terminálů. Kapacity mají posílit další družice. Starlink kvůli klesající rychlosti přišel o možnost získat dotaci od americké vlády na budování broadbandu.

Jaký je rozdíl mezi Apple Pay a Google Pay? Pro uživatele skoro žádný, prostě přidají kartu a pípou. Prashant Ram ve svém článku vysvětluje technické pozadí a názorná je i tato grafika. Základní shrnutí: Google o vás chce při placení vědět skoro vše, Apple nikoliv.

Intel představil třináctou generaci procesorů Core s označením Raptor Lake. Naplánoval si to až po nedávném oznámení nových Ryzenů od AMD. Přesto výkon svých novinek porovnává se starší generací Ryzen 5000. Bude tedy dobré počkat na nezávislé testy. Nejvyšší model Core i9–13900K(F) má celkem 24 jader s tím, že pouze osm jich je výkonných s hyperthreadingem (P-cores) a šestnáct slabších a energeticky úspornějších (E-cores). Frekvence se má dostat až na 5,8 GHz. Nejslabším modelem je zatím Core i5–13600K(F) se čtrnácti jádry (šest a osm). Detaily jsou na Cnews.cz. Šéf firmy Pat Gelsinger také uvedl, že Moorův zákon není mrtvý a že AMD mělo s čiplety pravdu. S nimi AMD přijde i u grafik RDNA 3.

Nové Ryzeny 7000 od AMD už jsou v obchodech. Nejvyšší model 7950X vyjde skoro na 22 tisíc, 7900X na 17 tisíc, 7700X na 12 tisíc a 7600X na něco přes devět tisíc. Poskládat celou novou platformu AM5 nebude zcela levné, je nutné si pořídit novou desku (zatím jen s high-end čipsetem) a paměti DDR5. Testy jsou ale velmi přesvědčivé.





Twilio propustí kolem tisícovky zaměstnanců. Firma za 1,1 miliardy korun v Praze koupila zdejší startup Ytica, kterého se aktuální vlna vyhazovů týkat nemá. V Česku ale někteří lidé odchází. Twilio šetří a v covidu například zrušilo pražské kanceláře a části lidem se pouhý home office nezamlouvá. Twilio je sice na newyorské burze, ale stále vykazuje ztráty a údajně příliš nekontrolovaně rostlo, proto přichází redukce.

Apple z App Storu odstranil aplikace ruské firmy VK, která vyvíjí alternativu Facebooku Vkontakte. Zástupci firmy se obrátili na Apple, aby zjistili, co za tím je. VK podléhá ruské státní cenzuře. Již nainstalované aplikace v iOS mají fungovat, ale řada funkcí může zlobit. VK se také zbavila herní divize za 642 milionů dolarů.

Microsoft stáhne z App Storu klávesnici SwiftKey, stane se tak pátého října. Nainstalované verze budou nadále fungovat. Microsoft neuvádí důvody. Verze pro Android zůstane.

Hlavní problém s chlazením olejem je psychologický, popisuje v rozhovoru pro Root.cz šéf Wedosu Josef Grill. Wedos už se několik let snaží „topit“ servery v oleji.

Novou šéfku Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) se stane Američanka Doreen Bogdan-Martin. V hlasování jasně porazila ruského kandidáta Rashida Ismailova. Ten, společně například s Čínou, chtěl prosazovat větší státní kontroly nad internetem a podobně. ITU doposud vedl Číňan Houlin Zhao. Situaci rozebral Ondřej Malý.

Americká kryptotěžařská firma Compute North vyhlásila bankrot. Hlavními důvody jsou pokles ceny krypta nebo růst ceny energií. Společnost dluží půl miliardy dolarů.

Intel vydal XeSS 1.0, vlastní alternativu k DLSS od Nvidie či FSR od AMD. Slouží k upscalování grafiky z nižších do vyšších rozlišení za využití prvků AI. Díky tomu lze docílit výrazně vyššího výkonu. DLSS je nejdál, už si dobře umí poradit s fragmenty či rozmazáním. Intel k XeSS vydal SDK, projekt je open source.

Do Prahy dorazí „otec jazyka Java“ James Gosling. Vystoupí na konferenci Geecon, která proběhne 24. a 25. října. Gosling dnes pracuje jako distinguished engineer v AWS.

Netflix vydal krátký třídílný dokument o akciích GameStopu. Jmenuje se Eat The Rich: The GameStop Saga. Mapuje kauzu, kdy se „internetový lid“ z 4chanu či Redditu vrhnul do boje s hedgeovými fondy a manipuloval s cenami akcií.

Čínský Tencent nastínil vizi metaverza a virtuální reality. Asijský protipól Facebooku tak proti němu vyrukuje i v této oblasti. Rozsáhlá vize v čínštině je k dispozici zde, shrnující překlad tady.

Kickstarter má nového výkonného ředitele, stal se jím Everette Taylor. Crowdfundingovou službu občas využívají i Češi.