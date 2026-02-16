S Anastasovem mě pojí byznys, ne jeho zločiny. Ke kuplířství nedocházelo, říká obžalovaný společník z kauzy Sex.cz

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) v říjnu roku 2023 zadržela Andreje Anastasova a jeho sedm spolupracovníků kvůli provozování webů nabízejících erotické služby. Někdejší šéfredaktor časopisu Score vybudoval síť desítek stránek jako Sex.cz, Eskort.cz, Bezpasaka.cz a podobně. Sloužily ke zprostředkování inzerátů pro prostituci. Podle obžaloby šlo o kuplířství.
Mezi obžalované patří i Jakub Červinka, v herní komunitě známý jako Červ, který s Anastasovem spolupracoval už od dob Score. Společně se svým kolegou Karlem Roubalem prostřednictvím společnosti GODS držel minoritní podíl ve firmě EOL CZ, která Sex.cz a další služby provozovala.
Obžaloba původně zahrnovala pouze body týkající se kuplířství a účasti v organizované skupině, což se má týkat všech osmi obviněných. Po zhruba roce byl případ rozšířen na jedenáct bodů zahrnujících znásilnění, sexuální nátlak, týrání partnerky, vydírání, nelegální držení zbraně nebo distribuci drog. To už má „mít na triku“ podle Červinky čistě Anastasov, jemuž hrozí jedenáct let odnětí svobody.
„Obžaloba míchá dvě zcela nesouvisející věci. Drtivá většina obžaloby se týká skutků Andreje Anastasova jako soukromé osoby,“ uvedl Červinka na blogu, kde uvádí svůj pohled na věc. Zjednodušeně: provoz Sex.cz potvrzuje, ale nesouhlasí s kuplířstvím. Zároveň odděluje činnost firmy a Anastasovovo chování mimo ní.
Červinka, jemuž hrozí až devět let ve vězení, v rozhovoru pro Lupu popisuje další detaily o tom, jak se k podílu v EOL CZ dostal, jak portály kolem Sex.cz fungovaly, proč do takového byznysu vůbec šel nebo a zda věděl o tom, co Anastasov mimo běžné dění ve společném podniku dělá.
Jak jste se poznal s Andrejem Anastasovem?
Na úvod je nutné zmínit mého nejlepšího kamaráda a obchodního partnera Karla Roubala. S ním se znám od sportovní základky, kde jsme od roku 1982 hráli hokej. Kromě toho nás bavily filmy a videohry. Na střední škole se náš zájem o hry prohloubil. V roce 1993 jsme založili firmu GODS, která se časem začala specializovat na grafiku a design (DTP).
Zároveň byl mým velmi dobrým kamarádem Lukáš Ladra, šéfredaktor prvního tuzemského herního časopisu Excalibur, díky němuž jsem pro Excalibur začal dělat právě DTP. Během té doby jsem si vzpomněl na spolužáka z gymnázia, velikého hráče s opravdu unikátním stylem, kterého jsem velmi dobře znal. Byl to Andrej Anastasov, jenž posléze v Excaliburu začal dělat.
Ladra a já jsme časem v Excaliburu skončili. Andrej v něm nadále působil, společně s Janem Eislerem (ten vystupoval pod přezdívkou ICE – poznámka redakce). Tato dvojice následně od začátku tvořila časopis Score.
Měl jsem štěstí, že jsem od roku 1991 dělal grafický design na jednom z prvních Maců v Praze. Byl jsem o krok dva napřed. Díky tomu jsem dělal mimo jiné části designu časopisu 100+1, který byl tehdy na vrcholu. Po čase jsme se stali grafiky časopisu Score, v mém případě na asi 260 čísel.
Anastasov byl už tehdy vnímaný minimálně jako svérázná osobnost.
Uvnitř Score probíhaly různé tahanice. Bylo to vesměs kvůli urputnosti Andreje, který opravdu vyžadoval unikátní přístup lidí, ve všech ohledech na ně hodně tlačil. To ale mělo za následek i takové věci, že časopis byl vždy před termínem odevzdaný do tiskárny, což se na trhu jinak moc nestávalo. Z toho období jsme věděli, jaké to je pod Andrejem pracovat, tlak byl veliký. Poté se naše cesty na dlouhé roky rozešly.
Anastasov s Eislerem ve Score skončili a vrhli se na podnikání v online escortu.
Cesty Andreje a Honzy Eislera se také na nějakou dobu rozešly. Eisler měl dobré technické znalosti, bez Andreje vydával například časopis Klan, médium distribuované čistě na CD-ROM. Pak se oba opět dali dohromady, nevím přesně, kdy to bylo. Našli díru na trhu. Tehdy byla jiná doba, dneska si to možná je těžké představit, ale v kinech před promítáním běžely reklamy na erotickou sekci v inzertních novinách Annonce, vycházely desítky tištěných erotických titulů. Byla to doba posedlá erotikou. Nezávislá erotická iniciativa kandidovala ve volbách do sněmovny. Andrej a Honza později společně začali dělat weby zaměřené na erotiku obecně, kromě escortu tam by i nějaký obsah typu fotky, ale to už si přesně nepamatuji.
Čím jste se v té době zabýval vy?
Zabýval jsem se firmou GODS, která nám postupně rostla pod rukama. Dělali jsme grafiku mnoha časopisů a nějaké weby. Pak si nás všiml jeden z operátorů, pro něhož jsme nejdříve dělali tiskoviny jako Frag a Ikona a následně mobilní portál, jehož část běžela donedávna. Později jsme se pustili do aplikací, které jsme pomáhali vyvíjet, šlo například o oceněnou oficiální aplikaci pro zimní olympijské hry nebo appku pro Dobrého anděla. Mimochodem veškerý zisk z vyvoje této aplikace, který byl tenkrát kolem 180 tisíc korun, jsme na činnost Dobrého anděla darovali. Pracovali jsme i další velké klienty. Byli jsme etablovaná firma s korporátními partnery. S Andrejem a Honzou jsme se během patnácti let vídali minimálně.
A jak jste se nakonec k byznysu s online eskortem dostal?
Někdy v roce 2017 mě oslovil Honza Eisler s tím, že už jim to s Andrejem vůbec neklape a zda bychom si nechtěli koupit Honzův podíl ve firmě EOL CZ, která zmiňované erotické weby provozovala. S Honzou Eislerem jsem se v té době vídal o něco více, občas jsme hráli stolní hry a bral mě na lukostřelbu.
Naší firmě GODS to tehdy přišlo jako nesmysl, segment byl zcela mimo náš záběr a také jsme mysleli, že na to nemáme finanční kapacity. Měli jsme představu, že erotické weby generují obrovské návštěvnosti a tím pádem i peníze, takže bychom na odkoupení jednoduše neměli. Zároveň jsme se od webů a aplikací dostali k televizním pořadům, produkovali jsme pro Primu například pořad Applikace. Udělali jsme si vlastní studio, které dnes využívá třeba Indian (jedno z největších herních médií u nás, GODS díky tomu v Indianovi vlastní minoritní podíl – poznámka redakce).
Takže jste nabídku Eislera nejdříve nechali ležet?
Moc jsme tomu nevěnovali pozornost, ale za nějakou dobu se ozval i Andrej. Začali jsme nad tím seriózně přemýšlet. V té době jsme hledali nové příležitosti k růstu. Náš byznys byl vždy zcela regulérní, měli jsme dlouholeté vztahy s operátory, od nichž jsme se byznysově mnohé naučili. Do operátorů tehdy vstoupili zahraniční vlastníci, takže každý dodavatel musel projít na české poměry nevídaným compliance. My jím vždy prošli, mimo jiné proto, že jsme měli desetiletou historii v práci na časopisech, od Score až po prestižní tituly.
I díky této zkušenosti jsme si ohledně možného vstupu do erotické branže udělali důkladné studie – technickou a právní. Technická část byla zajímavá. Systém obsahoval přes 60 webů a vše muselo být propojené. Šlo o mix webů, které dělali přímo Andrej s Honzou, ale také webů koupených. K tomu bylo nutné mít back-end, aby vše dohromady fungovalo, technicky to bylo docela náročné a velké. To jsme zvládali.
Právní stránce jsme se věnovali důkladně. Zaprvé, Honza Eisler měl udělanou právní analýzu kolem webu Escort.cz, jak se původně jejich web jmenoval. Eisler byl totiž kolem roku 2002 předvolán na policii, aby podal k webům vysvětlení, takže si nechal udělat právní dokumentaci, která potvrzovala právní legitimitu provozu tohoto portálu.
Zadruhé, pocházím z rodiny právníků. Otec má advokátní kancelář, sestra je advokátka, maminka advokátka a předtím byla soudkyně. Dali jsme materiály na posouzení advokátní kanceláři a maminka ještě přizvala ke konzultaci advokáta Josefa Lžičaře a profesora Vladimíra Smejkala, odborníka na právo v IT bezpečnosti. Ti všichni potvrdili závery původní analýzy.
Zatřetí, firma EOL CZ pravidelně a dlouhodobě komunikovala s orgány činnými v trestním řízení, které firmu EOL CZ často využívaly jako zdroj informací. Před koupí podílu jsme byli srozumění s tím, že nemalou součástí naší běžné práce bude komunikace s policií. Abych dal příklad: v době před akvizicí podílu se na Sex.cz stal případ bývalého fotbalisty Tomáše Řepky, který na tento web umístil fotky své bývalé partnerky. To policie pochopitelně řešila. V EOL CZ probíhala kontrola podobných věcí, ale zrovna tato pozornosti unikla.
Policie během sedmnácti let pravidelné komunikace nepřišla s tím, že Sex.cz dělal cokoli špatného nebo nelegálního, kvůli čemu by trestní orgány měly konat ohledně podezření kolem trestných činů. Takže jsme měli tři nezávislé prověrky. Všechny tři řekly: je to v pořádku. A my jim uvěřili.
Kolik takových žádostí o spolupráci policie měla?
Jenom během pěti šesti let, co jsem v Sex.cz působil já, jich byly stovky. Snad každý týden někdo od policie přišel.
Každopádně nakonec jste naznali, že od Eislera podíl koupíte. Na kolik vás jeho podíl vyšel?
Honza Eisler požadoval přes 20 milionů. Naše firma GODS neměla našetřeno ani deset milionů. Domluvili jsme se na kompromisu s tím, že Honzovi dáme to, co máme a zbytek mu budeme splácet. Věřili jsme si, že technicky provoz zvládneme a že je vše právně v pořádku, zároveň jsme chtěli někam investovat, takže jsme si plácli.
Takže pochybnosti o možných právních problémech jste v té době vůbec neměli?
Byli jsme si zcela jistí, že je vše naprosto v pořádku. Bez toho bychom takovou investici nikdy neuskutečnili. Utvrdilo nás v tom i to, že na přelomu let 2018 a 2019 jsme byli oficiálně pozvání na debatu vlády o projednávání zákona o prostituci, kterou inicioval tehdejší poslanec Jakub Michálek. Neexistovala žádná věc, která by nás tehdy mohla přesvědčit o tom, že je něco v nepořádku. Udělali jsme vše, abychom zjistili, že je tato činnost v pořádku.
Ani dnes zpětně nevidím vůbec žádnou možnost, kterou jsme mohli v té době udělat, abychom se přesvědčili o opaku. Menší přirovnání: když například operátor zavádí nové služby, má celé oddělení zabývající se regulací a compliance, které prověří, zda vše bude právně v pořádku a jaké budou možné dopady. Udělali jsme to samé a právníci nám řekli, že je vše v pořádku. Ale do budoucnosti jsme neviděli.
Nevyskočila vám varovná kontrolka v případě osoby Andreje Anastasova? O něm se dlouhodobě v herní branži vědělo, že je velice problematický. A pokud mám správné informace, Jan Eisler se chtěl v podílu v EOL CZ zbavit právě kvůli Anastasovovi, protože s ním už nechtěl mít nic společného.
Věděli jsme, že je extrémně náročný. Eisler se kvůli němu chtěl zbavit podílu. Ale my jsme s Andrejem předtím roky pracovali. Věděli jsme, do čeho jdeme. Rozdíl oproti Eislerovi byl, že jsme uměli delegovat a Andrejovy nároky rozmělnit.
Navíc jsme posuzovali i společenskou stránku věci. Pracovali jsme s mobilními operátory, řešili jsme své postavení. Ptali jsme se byznysových partnerů a nikdo s tím problém neměl. A z principu nám to přišlo spíše pozitivní. Ženy, které mohou nabízet své služby online samy na sebe, nemusí být pod vlivem pasáků.
Udělali jste nějaká další opatření?
Řešili jsme, co by se stalo, kdybychom v činnosti kolem Sex.cz nemohli pokračovat vlivem změny pravidel hry, například v důsledku změny legislativy. Proto jsme ve smlouvě s Honzou Eislerem měli ustanovení, které takový případ ošetřovalo. Kdyby k popisované změně situace došlo, nemuseli bychom splácet zbytek dluhu. To, že v danou chvíli bylo vše právně v pořádku, jsme ale brali jako jasný fakt.
Vaše firma GODS tedy od Eislera získala v EOL CZ podíl 40 procent.
Ze začátku 40 procent, během roku jsme Andrejovi 10 procent prodali. Většinu času jsme měli 30 a on 70 procent.
Jak to bylo z pohledu dělení finančních výnosů?
Tam se respektoval poměr podílů. Weby provozovala EOL CZ. Technickou část pro EOL CZ dodávala naše firma GODS na základě smlouvy. Andrej měl firmu Intermedia, která řešila obchodní věci. Vše procházelo přes bankovní transakce, vše bylo čitelné.
Jaké byly tržby z vašich aktivit?
Řeknu to tak, že za šest let, co jsme ve firmě byli my, EOL CZ odvedla státu desítky milionu korun na daních.
Z vydělaných peněz jste Eislerovi spláceli zbytek domluvené částky?
Vzali jsme vyfakturované peníze z EOL CZ a k tomu přidali prostředky z dalších projektů, což šlo na splátky. Vše jsme museli splatit během pěti let, a to včetně menší přestávky během covidu, kdy byznys moc nejel. Domluvenou částku jsme splatili v dubnu nebo květnu roku 2023. Rozhodně to není tak, že by EOL CZ generovalo náš veškerý obrat. Ve skutečnosti šlo za deset let o asi 18 procent obratu GODS.
A v říjnu roku 2023 přišla policie, takže jste stihli zaplatit dluh za akvizici podílu, ale do plusu jste se asi moc nedostali.
Zhruba tak. Byli jsme v mírném plusu, ale teprve od této doby se měla dostavit vidina zajímavé investiční příležitosti, se kterou jsme do toho původně šli. To je ale pro legální činnost běžné, že poměrně dlouho trvá, než se investice splatí. S tím jsme předem počítali.
Byl byznys dobře rozjetý?
Zvládli jsme technicky vyladit platformu, probíhaly inovace, vše bylo stabilní a dařilo se nám zvyšovat návštěvnost. Produkt byl tak dobrý, že si ho lidé vybírali.
Jaká byla návštěvnost?
Ve špičce šlo o více než 300 tisíc unikátních uživatelů denně. Běžně to denně bylo kolem 180 až 250 tisíc návštěvníků.
Každopádně dluh byl splacen, technicky vše odladěno s vidinou zajímavých příjmů – a pak k vám domů přišla NCOZ.
Bylo to někdy v šest ráno. Jelikož máme vícegenerační dům, došlo ke konfliktu, kdy si s mojí maminkou vysvětlovali, na co mají a nemají nárok. Policie mi celý den neřekla, o co jde. Myslel jsem si, že jde o omyl. Žili jsme v absolutní jistotě, že neděláme nic špatného. Mí rodiče zhruba půl roku před tím na mou osobu přepsali barák. Kdyby si se svým právním zázemím mysleli, že dělám něco špatného, těžko by to udělali.
Policii jsem vše zpřístupnil, dal jim PINy, počítač, telefon, hesla a tak dále. Domníval jsem se, že jsem nic neudělal, takže nemám co skrývat. To samé se stalo partnerskému programátorovi, který nám fakturoval, ale s firmou EOL CZ jinak nemá nic společného, a dalším lidem, kteří na webech Sex.cz pracovali.
Zároveň vám byl obstaven majetek.
Ano, včetně zmíněného rodinného domu v Ďáblicích v Praze.
Máte informace, na základě čeho se rozjelo vyšetřování?
Na NCOZ přišlo trestní oznámení podepsané Karlem Roubalem, tedy mým společníkem ve firmě GODS. Ten samozřejmě nic takového nenapsal. V tomto dokumentu byly uvedeny nepravdivé informace, jako například, že Sex.cz organizuje převozy nezletilých Ukrajinek, které v České republice nutí k prostituci, že Andrej Anastasov je Rus, přitom je Čech, jehož otec je původem Bulhar, a podobně. Celkem šlo o asi osm tvrzení. Nic z toho se poté nepotvrdilo.
Takže to z vašeho pohledu odstartovalo vymyšlené anonymní udání?
Autora se nepodařilo zjistit, protože na poště, kde byl dokument podán, nebyla instalována žádná kamera. Ani v okolí žádné kamery nebyly. Zkrátka slepá ulička.
Vy tedy naznačujete…
Nic nenaznačuji a nechci o tom ani spekulovat — ani pro sebe, a už vůbec ne veřejně. Zároveň chci uvést na pravou míru to, že v některých článcích se nám podsouvá styl obhajoby „křičí, že jsou nevinní“, „tvrdí, že je za tím spiknutí“ a tak dále. Podle mě je to kontraproduktivní. Držím se toho, co je dohledatelné a ověřitelné: předkládám fakta a závěry nechávám na ostatních.
Po zadržení jste byl v cele předběžného zadržení.
Z cely předběžného zadržení nás druhý den po zátahu pustili. Ovšem Andreje měla čekat vazba. Soudce ho ale pustil za podmínek typu, že nesmí odcestovat ze země, že se nebude stýkat s nikým ze svědků a tak dále.
Anastasov nicméně nakonec ve vazbě skončil, jak to?
To bylo ale až o celý rok později. V tu dobu bylo všech osm osob včetně mě obviněných ze stejné věci, tedy provozování webů kolem Sex.cz. Teprve po roce vyšetřování se otevřela nová větev, kde byl Andrej obviněn z dalších skutků (vydírání, týrání, nelegální držení zbraně, vyhrožování nebo drogy – poznámka redakce). Na základě toho byl zadržen a poslán do vazby. Od doby prvního zadržení jsem s Andrejem nekomunikoval. Na začátku mě kontaktoval přes advokáty kvůli nějakým dokumentům, ale osobně jsem s ním nijak v kontaktu nebyl.
Bylo vám vysvětleno, jak se činnost kolem webů Sex.cz liší například od podobných erotických sekcí na ostatních inzertních webech?
Je nám kladeno za vinu, že rozdíl je v tom, že jsme inzeráty kontrolovali a že jsme měli podmínky typu, aby u nás nebyly falešné fotky. V tomto bodě souhlasíme s fakty, ale nikoli se závěry. Všechny vytýkané rozdíly se týkaly toho, že jsme chtěli zvýšit důvěryhodnost platformy. Nechtěli jsme, aby na ní byly podvody, to je celé. Online autobazar také nechce, aby u prodávaného vozu byla fotka z autosalonu, ale skutečného prodávaného vozidla.
Takže jste kontrolovali pravost fotek konkrétních inzerentek?
To by při tom objemu nešlo. Ale kdyby někdo nahrál fotku Pamely Anderson, asi by bylo jasné, že to není paní Josífková z Prahy 3. V takovém případě jsme paní požádali, aby se nám vyfotila. Také jsme řešili evidentně upravené fotky. Chtěli jsme zkrátka, aby inzeráty byly autentické. Všechny výše uvedené požadavky měly společný cíl, a to zvýšení důvěryhodnosti inzertní platformy. Naše firma GODS poskytovala technické řešení.
Převzali jste zodpovědnost za obsah webů?
Ne. Zákon o některých službách informační společnosti jasně říká: pokud nevykonáváte rozhodující vliv na činnost uživatele a odstraňujete protiprávní obsah po nahlášení, odpovědnost nemáte. Takže ne, odpovědnost za obsah webů jsme nikdy neměli.
Jak přesně tedy byla tato klíčová odpovědnost upravena?
Měli jsme podmínky použití služby, v nichž bylo uvedeno, že když inzerát nebude pravdivý, nebude vydán, nebo bude stažen. Portál se snažil filtrovat evidentně nepravdivé inzeráty. Obžaloba tvrdí, že když jsme dělali kontrolu, odlišovali jsme se tak od ostatních služeb a že jde o něco, co by běžné inzertní portály neměly dělat. Evropské právo nám v tomto dává dle nejnovějších kauz zapravdu.
Dále je nám kladeno za vinu, že jsme inzerenty z provozních důvodů, například kvůli platbám, kontaktovali. Já si myslím, že běžná kontrola inzerátů je zcela v pořádku. A také je normální, že se volá inzerentům, včetně dotazů, zda zase budou inzerovat. Takto fungují všechny inzertní platformy.
Jak systém fungoval?
Jako standardní webová služba. Na počítači a mobilu šlo vytvořit inzerát, zvolit typ podniku, nahrát fotky, zvolit adresu, zadat telefonní číslo a bylo nutné odsouhlasit podmínky používání služby. Následně byl vygenerován příkaz k platbě. Po zaplacení se inzerát spustil.
Platila se fixní měsíční částka? Jaká byla její výše?
Ano, šlo o měsíční fixní sumu. V průběhu let se její výše měnila. Za jeden inzerát s navázanými službami skrz všechny naše weby se platily tři tisíce korun plus DPH. V Praze to byly čtyři tisíce korun plus DPH.
A podle vás tedy neprobíhaly znaky kuplířství, například jste neměli provize ze zakázek vašich klientek?
Do toho bychom v životě nešli.
A jste si jistý, že to neprovozoval pan Anastasov? Třeba skrze zmíněnou firmu Intermedia?
Andrej měl z tohoto podnikání velké peníze a příjmy pořád rostly. Něco takového mi logicky nedává ani trochu smysl. Ale pochopitelně nevím, co dělal, když přišel domů. Nicméně kdyby se něco takového dělo, bylo by to v obžalobě, ale tam nic takového není. Já si na našich webech nevšiml čehokoliv, co by mělo znaky kuplířství, nebo toho, že by Andrej někomu určoval, jaký má mít ceník a měl z toho podíl. Finance, které naše služby vydělávaly, čitelně probíhaly v rámci bankovních transakcí, a tam jsem si také ničeho nevšiml. Šlo o peníze z fixních cen z inzerátů.
A nic jiného?
Ještě existovaly individuální inzeráty s jinou cenou. To když například klientka chtěla navíc reklamní bannery nebo VIP pozici svého inzerátu. Případně když v jednom podniku bylo více osob a podobně. Ale stále šlo o fixní měsíční částku.
Zaznamenal jste někdy stížnosti od některé z vašich inzerentek na téma, že na vašich webech inzerují nedobrovolně, že se cítí poškozeny, zneužívány a podobně?
Ne. Měli jsme ale samozřejmě stížnosti technického rázu, že něco nefunguje a podobně.
O technické stížnosti mi nejde.
Stávalo se, že se ozvala paní s tím, že soused k nám umístil její lechtivé fotky focené přes okno a tak dále. Takové inzeráty jsme hned vypínali, jak nám ukládá zákon. Jinak se ke mě dostávaly stížnosti primárně technického rázu. Vím také, že si lidé stěžovali na to, že jim Andrej Anastasov nezveřejnil inzerát kvůli fotkám. Dámy chtěly mít co nejhezčí obrázky a upravovaly si je. Když se nás případ začal medializovat, zaznamenal jsem, že se šíří informace o tom, že jsme inzerentky různě vydírali, nutili je u nás inzerovat a podobně. Já o ničem takovém žádné informace neměl, ale samozřejmě jsem nad tím začal přemýšlet.
A k čemu jste došel?
Nic podobného mi kladeno za vinu není a pokud je mi známo, tak ani nikomu z ostatních obviněných.
Takže jste na žádné vyhrožování klientkám nenarazil?
Dokonce si myslím, že to bylo přesně naopak. Když se s Andrejem někdo hádal a neustoupil, tak ho Andrej z platformy vyhodil. Lidé, kteří s ním měli problém jednoduše odřízl. Nevyhrožoval jim, ale zbavil se jich. Chtěl mít nejlepší službu, což mělo vést k tomu, aby na ní lidé chtěli být, neměl cíle tam někoho držet. A to se mu podle mě dařilo.
To jistě může být váš dojem. Ale můžete si být jistý tím, co Anastasov dělal mimo váš dohled?
Jistý si nemůžu být ničím. Andrej si mohl dělat a také dělal co chtěl, a neměl důvod ani povinnost se mi zpovídat. Většina hovorů s Andrejem, až na ty o videohrách, ty byly fajn, vyvolávala pocit naléhavosti. Inzeráty se vypínaly a vracely se peníze. Andrejovi šlo o množství, což dává smysl.
Kolik jste evidovali inzerátů?
Registrovali jsme kolem 750 inzerentů. Některé byly na podniky, kde působilo více personálu, takže inzerujících osob a tím pádem i inzerátů bylo více. Ale valná většina inzerátů byla od inzerentek, které byly samy na sebe. Zde bych rád zdůraznil, že jsme měli poměrně velkou fluktuaci inzerce. Každý měsíc skončilo 50 až 90 inzerentů a podobné množství zase přibylo. Například matky samoživitelky si mohly v případě potřeby takto přivydělat a pak inzerát zase stáhnout. To byla pro EOL CZ chtěná, lepší situace, než se spoléhat jen na několik velkých zákazníků.
Anastasov je obviněn za znásilnění, týrání, nelegálního držení zbraně nebo vydírání. To jsou ty zmíněné skutky přidané k obžalobě asi o rok později. Podle blogu, který jste vydal, obžaloba míchá dvě nesouvisející věci, tedy provoz Sex.cz a soukromé aktivity Andreje Anastasova. Věděl jste o tom, co Anastasov dělá mimo firmu?
Jednoduchá odpověď je ne. Logicky se takovými věcmi nechlubil. Obecně lze říci, že se Andrej nikdy netajil tím, že si platí spousty partnerek. Na druhou stranu přeháněl v každé historce, kterou kdy říkal. Například si občas najal člověka, co za něj ve hrách leveloval postavy a grindil vybavení, aby byl stále vpředu. Všichni jsme cokoliv, co říkal, brali s velkou rezervou. Každopádně nám nikdy neříkal věci, že své partnerky do něčeho nutí a tak dále.
Navíc je potřeba si uvědomit, že skoro všechna Andrejova dokazovaná vážnější obvinění, která se teď veřejně exponují jako je domácí násilí, nedovolené ozbrojování, drogy, vydírání i znásilnění, se podle obžaloby udála až v průběhu roku 2024, ty zcela nejzávažnější dokonce až v prosinci. To je čtrnáct měsíců po blokaci Sex.cz a ukončení činnosti EOL CZ. V té době s námi už neměl žádný kontakt.
Takže se k vám vůbec nic nedostalo?
Něco ze soukromého života k nám probublávalo, měl snahy nám ukazovat fotky svých partnerek. Představil nám partnerku, s níž žil (podle obžaloby měl ženu zneužívat – poznámka redakce). Ve skutečnosti jsme se až na výjimky osobně vídali pouze dvakrát měsíčně, a to bylo vždy dost práce. Navíc jsme nebyli ani ve stejné kanceláři, takže osobní kontakt by se dal počítat na minuty. Drtivá většina naší komunikace probíhala telefonicky a písemně.
Jak je na tom Anastasov dnes? Prý přestal komunikovat.
Zřejmě na tom není moc dobře. Moje teorie je, že ho sebrala celá situace se zmíněnou partnerkou. Pokud jsem to správně pochopil, ona byla ten, kdo nakonec přivedl policii. A ač se to možná nezdá, byla jedna z mála, na kom mu záleželo, byť to evidentně projevoval ne úplně zdravým způsobem, nechci to zlehčovat (obžaloba mluví o podávání drog, únosu a dalších zločinech – poznámka redakce). Ale jde opravdu o můj dojem.
Jak si vysvětlit to, že Anastasov chtěl přiznat vinu výměnou za pět a půl roku vězení?
To opravdu nevím. Jednu dobu jsem se přes mého právního zástupce bavil s právníkem Andreje. Ten říkal, že tomu sám příliš nerozumí. Andrej údajně k tomuto kroku sáhl navzdory jeho doporučení. Můj dojem je, že už mu bylo všechno jedno.
