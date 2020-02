 »  Samsung QE43LS03 nabízí skvělé parametry, ovládání chce ale trochu cviku

Prvním krokem po zapnutí nového televizoru je výběr jazyka, ve kterém s vámi bude komunikovat jeho operační systém. V nabídce pochopitelně nechybí ani čeština. V další fázi vám televizor nabídne usnadnění celého nastavení, pokud máte mobil od Samsungu, telefon s Androidem nebo iPhone. Musíte si ale do nich stáhnout speciální aplikaci SmartThings. Z naší zkušenosti je ale nastavení televizoru klasickou cestou pohodlné a rychlé, bez aplikace se tedy obejdete.

One Remote Control s přijímačem komunikuje přes rozhraní Bluetooth, není tedy nutné přímo mířit na obrazovku. Kromě samotného televizoru umožňuje ovládat i další připojená zařízení, například přehrávače od Samsungu nebo herní konzoli Xbox One.

Držák pro bezmezerovou instalaci na zeď, box One Connect, dálkové ovládání a propojovací kabel. Foto je ilustrační, ve verzi pro náš trh nemá ovladač přímé vstupy do videoték.

Stanice One Connect Box je tedy tou jednotkou, do které budete zapojovat anténu, ale i propojovací kabely od domácího kina nebo třeba USB disk. Na zařízení najdete tři porty USB 2.0, čtyři HDMI vstupy (z toho jeden typu ARC), jeden síťový port, optický zvukový výstup, CI slot pro satelitní dekódovací kartu a samozřejmě anténní vstupy.

V redakci jsme však televizor testovali na klasických nožičkách, které jsou také součástí balení. V něm se dále nacházelo dálkové ovládání, držák pro bezmezerovou instalaci na zeď a především box One Connect. Samotný televizor totiž nemá žádné konektory. Záměrem výrobce bylo dosáhnout tenkého profilu a co nejméně rušivého vzhledu zařízení.

Reklamní slogan televizoru Samsung QE43LS03 přesvědčuje zákazníky, aby si „zkrášlili svůj domov uměním“. Přijímač je totiž z prémiové modelové řady The Frame, která po vypnutí televizoru nahradí černou obrazovku vybranou fotografií nebo snímkem obrazu. Zařízení pak působí v pokoji přirozeněji. Nejlépe samozřejmě ve chvíli, kdy je zavěšené na zdi – v takové chvíli zejména z čelního pohledu skutečně připomíná obraz v rámu.

Podobně jako u televizorů se systémem Android vás také Samsung bude přesvědčovat, abyste si založili svůj uživatelský účet u této firmy, anebo se přihlásili už existujícím. K základnímu používání televizoru to není nutné a můžete to udělat i později, pokud bude potřeba (výzvy se zbavíte kliknutím na nenápadný odkaz Přeskočit v pravém horním rohu). V praxi budete účet potřebovat ve chvíli, kdy budete chtít doinstalovat aplikace nad rámec těch, které už jsou v zařízení z výroby.

Posledním krokem instalace je potvrzení zdroje signálu – zda jde o přímo zapojenou anténu, nebo o set-top box od poskytovatele kabelové či satelitní televize. Ve chvíli, kdy tuto poslední obrazovku potvrdíte, budete nejspíš mile překvapeni tím, že přijímač v průběhu nastavování už naladil dostupné kanály. V našem případě tedy celý úvodní proces od prvního zapnutí do sledování kanálů zabral něco kolem deseti minut.

Výchozím grafickým prostředím televizoru s operačním systémem Tizen 2019 je obrazovka pojmenovaná Smart Hub. Po naladění televizních stanic vám rovnou nabídne, zda chcete povolit instalaci aplikace pro hybridní vysílání HbbTV. Standardně je totiž funkce „červeného tlačítka“ vypnutá a bez této aplikace ji ani nemůžete aktivovat.

Je to trochu bludiště. Pokud chcete hybridní funkce používat, musíte aplikaci jednorázově spustit a potvrdit souhlas s aktivací HbbTV. Ale to ještě neznamená, že už všechno bude fungovat. Aplikace totiž způsobí, že se nastavení televizoru rozšíří o novou položku HbbTV. Musíte tedy potom v menu televizoru přejít do „Nastavení pro pokročilé“ a tam v sekci HbbTV vybrat možnost Zapnuto.

Aplikace a EPG

Televizor QE43LS03 přímo podporuje aplikace služeb Skylink, O2 TV, Apple TV, Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Google Movies a Rakuten TV. Zákazníci těchto služeb tedy nemusí nic doinstalovávat, vše je připraveno hned po zapnutí televizoru. Alternativně se v počátečním nastavení nabízela ještě instalace aplikací Voyo a Lepší.TV. Pokud využíváte HBO Go, Sledování TV nebo třeba TV Seznam a Mall.TV, musíte si jejich aplikace stáhnout dodatečně.

Řazení digitálních kanálů nalezených v pozemním televizním vysílání je abecední. Samsung QE43LS03 patří mezi modely, které neignorují fintu TV Nova s pojmenováním stanic. V seznamu jsou tedy na prvních místech, protože prvním znakem jejich názvů v DVB-T2 je mezera. Stanice si můžete seřadit podle sebe, jde o poměrně snadno použitelnou a přehlednou funkci. Přesouvat však můžete vždy jen jednu stanici v seznamu, naopak nežádoucí programy je možné úplně odstranit i označením více kanálů najednou. Vymazanou stanici lze vrátit jen opětovným spuštěním automatického ladění.

Obraz živého televizního vysílání je na hlavní obrazovce televizoru v horní části obrazovky, spodní část zabírá ovládací menu a zástupci aplikací. Samozřejmě, že ve chvíli, kdy vyberete nějakou stanici, na kterou se chcete dívat, tyto prvky zmizí a obraz je potom přes celou plochu obrazovky.

Elektronický programový průvodce ve výchozí podobě obsáhne na jedné obrazovce nejbližší pořady sedmi stanic. Pokud pořad vyberete ovladačem, automaticky se v horní liště objeví jeho podrobnější popis. Stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači můžete pořad zařadit do plánu sledování (televizor pak na zvolenou stanici sám přepne, jakmile pořad začne). Můžete si ho také nechat nahrát nebo vyvolat okno s podrobnějším popisem.

Při přepínání stanic je na pár sekund vidět jen základní informace o názvu pořadu, stanici a její pozici v seznamu kanálů. Nenápadná čára kromě toho naznačuje, kolik stopáže pořadu už uplynulo a kolik jí ještě zbývá. Pokud to chcete vědět přesněji, musíte tlačítkem OK vyvolat informační lištu, která se vysune shora a doplňuje čas začátku vysílání, čas konce, technické parametry zvuku a zdroj stanice (v našem případě pozemní multiplex).

Jako v galerii

Odezva televizoru je velmi svižná, a to jak při přepínání programů, tak při procházení všech nabídek. Výborná je kvalita obrazu i zvuku, včetně stanic, které nejsou vysílané v HD. Věrné podání barev a detailů má televizor rovněž v režimu Umění, který je jeho hlavní propagovanou výhodou oproti jiným přijímačům na trhu.

Režim Umění má na dálkovém ovladači vlastní tlačítko u horního okraje. Jedním stisknutím přepnete televizor do módu uměleckého díla, teprve delším stisknutím (na dobu dvou sekund) přijímač vypnete úplně. Na podobný princip ovládání si musíte zvyknout také u dalších funkcí. Například vyvolání HbbTV je ukryté pod sloučeným tlačítkem s barevnými terčíky, nemá samostatné tlačítko.

Mezi televizními programy sice můžete přepínat na číselné obrazovce na obrazovce, snazší (a návykové) je však listovat mezi nimi pomocí tlačítka CH. Čím více ho přidržujete, tím rychleji seznam stanic posouvá žádaným směrem. Stejný „kolíbkový“ princip tlačítka má také ovládání hlasitosti.

Televizor QE43LS03 reprezentuje svou cenovou kategorii (typicky za něj zaplatíte kolem 25 tisíc korun) více než důstojně. Pokud tedy hledáte Ultra HD přijímač na zeď v pěkném designu a s chytrými funkcemi, určitě v tomto případě nesáhnete vedle. Pokud budete potřebovat televizor doladit s interiérem pokoje, dají se k němu dokoupit rámečky v různých barvách. Naše výtky tedy míří spíše k tomu, že na ovládání je potřeba si zvykat, než si zapamatujete, co které tlačítko vyvolává a jestli ho stačí stisknout jednou krátce, jednou déle, anebo s ním hýbat nahoru a dolů.

Technické parametry

Úhlopříčka: 43" (109 cm)

43" (109 cm) Technologie panelu: QLED

QLED Obnovovací frekvence: 50 Hz

50 Hz Rozlišení obrazovky: 3840 × 2160 (Ultra HD, 4K)

3840 × 2160 (Ultra HD, 4K) HDR: Ano, Quantum HDR

Ano, Quantum HDR HbbTV: Ano, verze 1.5

Ano, verze 1.5 Tunery: DVB-T, DVB-T2 (H.265) – certifikováno Českými Radiokomunikacemi, DVB-C, DVB-S2

DVB-T, DVB-T2 (H.265) – certifikováno Českými Radiokomunikacemi, DVB-C, DVB-S2 Operační systém: Tizen

Tizen Hlasové ovládání: Ano

Ano Záznam na USB: Ano, na HDD – nahrávky jsou chráněny technologií DRM, a nejde je tak přehrávat na počítači nebo jiném televizoru

Ano, na HDD – nahrávky jsou chráněny technologií DRM, a nejde je tak přehrávat na počítači nebo jiném televizoru Zvuk: 20 W, Dolby Digital Plus

20 W, Dolby Digital Plus Vstupy na boxu One Connect: 4× HDMI, 3× USB, LAN

4× HDMI, 3× USB, LAN Výstupy: 1× optický

1× optický Rozměry televizoru: 96,6 × 55,7 × 4,25 cm (Š × V × H bez podstavce)

96,6 × 55,7 × 4,25 cm (Š × V × H bez podstavce) Spotřeba (typická): 103 W

103 W Spotřeba v pohotovostním režimu: 0,5 W

0,5 W Příkon v režimu úspory energie: 54,1 W

54,1 W Podporované formáty souborů: obrazové – JPEG, PNG, BMP, MPO; hudba – MP3, AAC, FLAC, OGG, WMA, WAV, MIDI, APE, AIFF, ALAC; video – AVI, MP4, MKV (včetně titulků SRT, SUB, SSA), ASF, WMV, MOV, 3GP, MPG, MPEG, VRO, TS, FLV, VOB, M2TS, MTS, WEBM, RMVB; maximální rozlišení 4096 × 2160 30 FPS, respektive 3840 × 2160 60 FPS

Podrobné parametry na webu výrobce.

Test proběhl v sídle redakce v Praze 6 s použitím Wi-Fi a zdrojovým signálem z DVB-T2.