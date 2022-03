Samuraj bez pána a ukradené ethery za 600 milionů dolarů

Jestli také přemýšlíte nad tím, co může trumfnout ukradené ethery a stablecoiny za více než 600 milionů dolarů z jindy nepříliš zajímavého sidechainu populární play to earn hry, pak vězte, že třeba to, že si hacku téměř nikdo šest dní nevšiml. A co že se vlastně přesně stalo?