 »  Sbohem Office 365 a vítej Microsoft 365, končí výroba LCD, One.com kupuje Hostnet

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Office 365 končí a 21. dubna se z něj stane Microsoft 365. Změny se týkají především předplatných pro jednotlivce, kteří k běžné nabídce za stejnou cenu dostanou funkce Family Safety, Microsoft Editor (kontrola pravopisu i v prohlížečích a podobně), Money in Excel nebo přístup k více fontům, ikonám, šablonám a fotografiím z Getty Images. Novinky ovšem budou přibývat postupně. Na rozdíl od firemního Microsoft 365 ten pro běžné uživatele nenabízí předplatné Windows 10.

Samsung letos ukončí výrobu všech typů LCD displejů. Tato technologie to tak už má zřejmě za sebou. Jihokorejci se chtějí soustředit na AMOLED a QLED. Stejně chce postupovat i LG.

Webový prohlížeč Safari blokuje všechny cookies třetích stran. Začíná se s verzemi obsaženými v operačních systémech iOS a iPadOS 13.4 a Safari 13.1 pro macOS.

Nejenom hostingová společnost One.com kupuje svého nizozemského rivala Hostnet. Dochází tak k další konsolidaci na evropském trhu. One.com hostuje přes 85 tisíc webů a spravuje 810 tisíc domén, Hostnet má 210 tisíc zákazníků. Obě firmy nabízí i další služby jako Office 365, VPS, e-maily, WordPress a další. One.com byl na přelomu let 2018 a 2019 koupen skupinou Civen, ta ho získala od Accel-KKR.

Jižní Korea už má 5,36 milionu zákazníků využívajících 5G tarify. Tamní ministerstvo pro vědu a ICT oznámilo, že se tohoto čísla podařilo dosáhnout letos v únoru po 11 měsících od spuštění komerční 5G nabídky. Další růst se očekává díky nedávnému představení telefonů řady Samsung Galaxy S20 s 5G modemem. Tři operátoři SK Telecom, KT a LG Uplus do 5G zatím investovali 8,78 bilionu wonů. Letos chtějí spustit i mmWave.

Tržby Huawei v roce 2019 dosáhly na 123 miliard dolarů, což je meziroční nárůst o 19,1 procenta. Původní projekty očekávaly 135 miliard dolarů, vliv na to měly sankce. Stále jde ale o silná čísla. Čistý zisk je na devíti miliardách dolarů. Investice do výzkumu a vývoje činily 18,9 miliardy dolarů. Rostly sekce pro operátory a enterprise IT a telefonů se prodalo 240 milionů. Letos se v případě smartphonů interně počítá s poklesem o 25 procent. Další čísla jsou ve výroční zprávě. Výhledy na letošek jsou nejasné. Huawei se snaží co nejvíce osamostatnit, ale USA připravují plán, který čeká na podpis Trumpa a který by firmu mohl odříznout od výroby čipů v TSMC. Americké firmy, které dodávají zařízení pro výrobu čipů, by v případě, že tato zařízení budou sloužit k obsluze Huawei, musely žádat o licenci.

Financial Times dále přišly se zprávou, že nové modely telefonů Huawei P40 Pro nadále obsahují americké součástky, i když by kvůli sankcím neměly. Rádiové moduly využívají technologie od firem Qualcomm (dostal výjimku), Skyworks a Qorvo. Noviny rovněž píší, že Huawei v loňském roce navýšilo nákupy u amerických firem o 70 procent. Od Microsoftu, Googlu, Broadcomu nebo Qualcommu nakoupilo za 18,7 miliardy dolarů. Bloomberg pak dodává, že „not made in China“ je pro technologický svět další velký krok.

Wired pak rozebírá, že pokusy o odstavení Číny by se Spojeným státům mohly brzy nechtěně vrátit. Časopis argumentuje, že tyto snahy urychlují snahy Číny o osamostatnění v čipech a že výrobci se budou chtít při výrobě čipů obejít bez amerických komponent.