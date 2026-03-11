Sedmý ročník Hackathonu veřejné správy ovládly aplikace, kterými má stát reálně pomáhat

V pátek a v sobotu 6. a 7. března 2026 Nejvyšší kontrolní úřad společně s partnery, mezi které patřilo sdružení CZ.NIC a sdružení NIX.CZ, poskytl útočiště „hackerům“ ze středních škol (a jednomu týmu ze základní školy). Tradiční konzervatismus auditorů státu vystřídal dravý duch a energie 67 mladých talentů, kteří během 24hodinového maratonu dokázali, že otevřená data nejsou jen „mrtvou“ surovinou v tabulkách v Národním katalogu otevřených dat, ale možným klíčem k efektivnějšímu a lidštějšímu státu.
Veřejná správa bývá často (oprávněně) vnímána jako zkostnatělý mechanismus, ale letošní ročník akce Hackujstat.cz 7.1 ukázal, že nastupující generace vidí v datech příležitost k její inovaci. Příležitost, kterou umí využít. Tam, kde úředník vidí složitý a komplikovaný proces, vidí studenti prostor pro empatii a řešení konkrétních lidských osudů.
Nejvýraznějším trendem letošního ročníku byl definitivní odklon od pouhé vizualizace (rozpočtů, míst, kde se dobře žije) směrem k „pomáhajícím tématům“. Studenti se nezaměřili na efektivitu úřadů, ale na budování proaktivních služeb státu, které mají reálně pomáhat. Úspěšné projekty ukázaly, že mladí vývojáři vnímají technologii jako nástroj pro zmírňování osobního diskomfortu.
Vítězem kategorie rozvíjených projektů se stal tým Mackokládi ze Dvora Králové s aplikací KompaZ. Jejich digitální průvodce využívá pokročilého AI asistenta, který uživatele provází krizovými situacemi s nečekanou srozumitelností. Paralelně s tím tým Křížová výprava ze SPŠ Teplice představil projekt Co teď?, který má pomoci při náhlé rodinné tragédii – potřebě péče o nemohoucího člena – díky strukturovanému plánu nároků a dostupných služeb v okolí.
„Témata, se kterými studenti pracovali, výrazně hovoří o tom, co trápí nebo co řeší mladá generace,“ uvedl Jan Málek, viceprezident NKÚ, během závěrečného hodnocení.
Letošní ročník také potvrdil, že pokročilé technologie jako umělá inteligence nebo autonomní systémy se mohou stát trvalou komoditou pro řešení základních lidských potřeb. Kontrast mezi akademickou erudicí a praktickou aplikací byl patrný zejména u projektů zaměřených na záchranu životů a bezpečnost. Technickou špičku představoval tým Rychlá rota z univerzity UJEP v Ústí nad Labem s aplikací DeepFlow. Ta využívá AI k analýze signálů nitrolebního a arteriálního tlaku, čímž umožňuje lékařům včas detekovat fatální anomálie u pacientů. Sympatickou symbiózu moderní technologie a bezpečnosti v ulicích pak demonstrovali ve smyslu hesla „sky is the limit“ nejmladší účastníci – žáci ZŠ Bosonožská z Brna. Jejich projekt DoDron navrhuje systém doprovodných dronů pro pocit bezpečí při nočních návratech domů.
Studenti se nebáli ani výzev s matoucími paragrafy a regulací. Otevřená data v jejich rukou slouží jako mechanismus občanského dohledu, který hlídá dodržování zákonů a zpřístupňuje politiku široké veřejnosti. Vítězná aplikace v kategorii nových projektů, Sankcio od týmu Data Maniac ze SPŠE Plzeň, představuje analytický nástroj pro vyhledávání subjektů vyhýbajících se sankcím podle sankčního zákona. Aplikace dokáže rozkrývat složité vlastnické struktury subjektů na sankčním seznamu.
Podobnou demokratizační roli hraje projekt Sněmovna pro lidi od týmu z Univerzity Hradec Králové (UHK). Tato platforma překládá hantýrku parlamentních hlasování do lidské řeči a šetří uživatelům čas při orientaci v legislativním procesu. Naprosto geniální aplikace pro nás, kteří musíme čas od času listovat sněmovním stenozáznamem, nebo dokonce poslouchat jednání sněmovny naživo. Jak tvůrci uvádějí, aplikace přináší nestranný pohled, AI modely jsou nastaveny k reportování čistých faktů bez politického zabarvení či emocí. Vyzkoušet si to můžete třeba na zpracování 11. mimořádné schůze věnované vydání nějakých poslanců k trestnímu stíhání kvůli kauze Čapí hnízdo a kauze předvolební kampaně SPD. Jak poznamenal Adam Golecký z NIX.CZ, otevřená data zde fungují jako „most“, který umožňuje digitálním talentům tvořit reálnou hodnotu pro právní stát a občanskou společnost.
Hackujstat.cz 7.1 již není jen jednorázovou soutěží připravenou nadšenci na Nejvyšším kontrolním úřadu, ale vyzrálým ekosystémem fungujícím na profesionální úrovni. Účast rekordních 67 programátorů v 18 týmech, kteří prošli sítem krajských kol, garantovala mimořádně vysokou úroveň výstupů. Zapojení 17 partnerských institucí, které poskytly svá data, ukazuje na rostoucí ochotu státu spolupracovat na této výjimečné akci. Kéž by to vydrželo déle než ty dva dny v roce.
Podle Ondřeje Filipa ze sdružení CZ.NIC letošní hackathon demonstroval, že schopnost interpretovat data a vysvětlit je v souvislostech je nutným předpokladem ke zvládnutí nástrah dnešního světa. Během jediného dne dokázaly studentské týmy vytvořit prototypy nástrojů, které mají potenciál zvýšit kvalitu života v Česku – od medicíny až po transparentní dohled nad sankčními seznamy. Takže (opět) provokativní otázka: pokud dokáže skupina studentů za pouhých 24 hodin navrhnout výše oceněná řešení pro péči o nemocné či dohled nad zákonností, co brání státu?
Více o projektech naleznete na www.hackujstat.cz, kde jsou také krátké video a fotografie z akce.
Server Lupa.cz je mediálním partnerem hackathonu.
- Chcete mít Lupu bez bannerů?
- Chcete dostávat speciální týdenní newsletter o zákulisí českého internetu?
- Chcete mít k dispozici strojové přepisy podcastů?
- Chcete získat slevu 1 000 Kč na jednu z našich konferencí?
Staňte se naším podporovatelem