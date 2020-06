 »  Šéf FinCEN: Regulátor není nepřítel kryptoměn a ověření identity klienta je pro vaše dobro

Minulý čtvrtek v pozdních večerních hodinách našeho času proběhl zajímavý webinář, ve kterém Jesse Spiro ze společnosti Chainalysis, kterou živí rozkrývání transakčních pavučin na veřejném blockchainu, zpovídal Kennetha A. Blanca, ředitele americké Financial Crimes Enforcement Network, která dohlíží na dodržování amerického Zákona o bankovním tajemství a KYC (Know Your Customer – ověřování identity zákazníka) požadavků ve finančním sektoru. Celý rozhovor se vedle rolí regulátora a toho jak se mění finanční kriminální sféra zásluhou covidové situace točil okolo přístupu FinCENu ke kryptoměnám. Jaké jsou jeho závěry a co si z něj můžeme odnést i my, žijící uprostřed Evropy?

Blanco na sebe strhl pozornost uživatelů kryptoměn letos v květnu, když v rámci své keynote na letošní blockchainové konferenci Consensus prohlásil, že FinCEN od roku 2013 obdržel téměř 70 000 reportů o podezřelé činnosti zahrnující zneužití virtuáních měn (ačkoli zde Blanco hovoří o virtuálních měnách, což je značně širší kategorie, má ve skutečnosti na mysli krypto aktiva – pozn. redakce).

To pochopitelně vzbudilo značný ohlas nejen v bulvárních kryptoměnových médiích. Co již ale Blanco v květnu zamlčel, byl prostý fakt, že podobných reportů pro FinCEN vyplnily finanční instituce jen v roce 2019 přes 2,3 milionu. FinCENem rozpoznaná kriminalita prostřednictvím kryptoměn se tak podle jeho vlastních dat dlouhodobě nalézá hrubým odhadem celkem bezpečně pod jedním procentem všech nahlášených incidentů. I přes tento lehký spin doctoring se ale vyplatí názory šéfa jednoho z nejobávanějších finančních regulátora světa poslechnout a nebrat je úplně na lehkou váhu.

Navzdory obrazu, který se často snaží budovat krypto média a oborové blogy, FinCEN nevnímá kryptoměny jako něco negativního, proti čemu je třeba bojovat všemi k tomu dostupnými zákonnými prostředky. Blanco je dokonce explicitně označil za velmi prospěšnou technologii. Zároveň k tomu ale jedním dechem dodává: „Dovolili jsme, aby jinak velmi prospěšná technologie technologie byla zneužívána špatnými aktéry. Není to ale jejich technologie, je naše a patří nám všem. Nedovolme několika špatným aktérům zkazit celý obsah, nebo umožnit pirátským národům tuto technologii ukrást a používat pro špatné věci.“ Blanco zmiňuje, že například množství ransomware (využívajícího kryptoměny) od začátku roku překročilo množství za celý loňský rok.

Šéf FinCEN bohužel nezmiňuje, kde by měla přesně kompetence regulátora začínat a končit, ale říká, že nezáleží na to, zdali někdo operuje v rámci formální či neformální finanční sítě, což zní trochu děsivě. „Pokud jde o peníze a jejich přesuny, je jedno, jestli se bavíme o formální či neformální síti, je naší povinností zajistit, aby se peníze dostaly zpátky k právoplatným majitelům,” naráží Blanco na prudký nárůst ransomware a podvodů v době pandemie.

Co dnes FinCEN v souvislosti s kryptoměnami nejvíc pálí

Na otázku, co přesně FinCEN hodlá u krypto aktiv hlídat, Blanco okamžitě vyjmenovává reportování SAR (suspicious activity reports), které dobře znají finanční tradiční finanční instituce a KYC (nově včetně „cestovního pravidla“ o předávání informací o klientech mezi institucemi). Je tedy zjevné, že hovoří o kustodiálních službách (směnárny, burzy, peněženky, remitence služby využívající kryptoměny a platební brány).

„Pokud děláte byznys v USA, ať již plnohodnotně, nebo jen částečně, musíte dodržovat naše zákony a regulace,“ říká a myslí tím všechny, kteří mají něco do činění s americkým dolarem (naráží tak ale především na burzy sídlících v regulatorních a daňových rájích) „Na konci ostatně platí, že tím chráníte i sami sebe a budete se cítit také bezpečněji. Chráníme tím i váš vlastní byznys. Lidé nemají KYC příliš v lásce, ale KYC zachraňuje lidské životy, funguje jako prevence toho, aby se lidé navzájem okrádali,” doplňuje s tím, že otevřeně přiznává, že se argumentace FinCEN v tomto ohledu příliš neliší od té kterou používá Fed.

Co již Blanco nezmiňuje je smutný fakt, že vynucovat po zainteresovaných firmách KYC, ale již bez dalších povinností na zabezpečení dat, které jsou běžné v tradičním bankovním sektoru, přináší obrovské riziko úniku vysoce citlivých informací. Databáze klientských KYC, respektive jejich částí, v minulosti unikly většině velkých kryptoměnových směnáren a burz. A pokud si myslíte, že dnes by se již něco podobného stávat nemělo, že trh již od té doby vyspěl, vyvede vás z omylu teprve květnový incident služby BlockFi, které unikla databáze z fyzickými adresami uživatelů.

Potud tedy v zásadě nic překvapivého, tedy nic, co bychom od hlavy podobné instituce nečekali, ostatně hlídání a vynucování stejných věcí se nyní připravuje i na evropské půdě a je nedílnou součástí připravovaného regulatorní frameworku pro krypto aktiva, který aktuálně připravuje evropská ESMA. Ostatně na lehkou váhu nelze brát ani politickou snahu největších světových ekonomik o jednotný přístup ve stejné otázce.

Zajímavější ale je zmínka o tom, že FinCEN plánuje nyní daleko více zaměřit na jurisdikční a regulatorní arbitráže (situace, kdy někdo využívá mezer v regulaci za účelem obejití či vyhnout se nepříznivým prvkům dané regulace, nebo formálně podniká z místa s přívětivějším regulatorním, právním nebo daňovým režimem).