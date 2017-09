 »  Šéf Samsungu jde do vězení, tlačenka T-Mobilu a další mezinárodní úspěch ČVUT

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

Deutsche Telekom, který vlastní i tuzemský T-Mobile, se na blogu rozepisuje (anglický článek zde) o tom, proč je VDSL vectoring skvělý a proč není možné jen tak všude dostat optiku (FTTH). Mluví převážně o domácím Německu. „Věříme vectoringu, protože je to jediná cesta, jak do venkovských oblastí rychle dostat rychlé linky,“ píše DT. „Kdybychom byli fixováni na FTTH, venkov by po léta zůstal pozadu. Jednoduše není možné dostat optiku do domovů v celé zemi,“ navazuje DT s odkazem na nedostatek kapacit i financí. „Navíc zde není poptávka.“

Kamil Zmeškal si pak na Google+ všímá, že tuzemský T-Mobile začal do zákazníků místo VSDL přípojek tlačit svůj „pevný internet vzduchem“. Na serveru Parabola jsou k tomu pak další postřehy. T-Mobile se v případě VDSL musí dělit o peníze s CETINem, u LTE tak činit nemusí.

Šéf Samsungu I Če-Jong míří na pět let do vězení. Kvůli schválení fúze měl uplácet lidi kolem bývalé prezidentky Jižní Koreji. Na úplatky údajně šlo až 900 milionů korun. I Če-Jong se do čela největší korejské firmy dostal v roce 2014 jako dědic.

S vydáním iOS 11 na trh přijde i technologie ARKit. Rozšířená realita v podání Applu prozatím vypadá velice slušně (viz tyto ukázky). Na to reaguje i Google, který připravuje ARCore. Vývojáři už dostali preview SDK. ARCore zřejmě nahradí projekt Tango, který vyžaduje speciální hardware.

Fitbit představil nové chytré hodinky Ionic. S cenovkou 299 dolarů mají zabudovanou GPS či NFC a tváří se jako slušná konkurence pro Apple Watch (čeká se na třetí generaci se zabudovaným LTE pro data) a Android Wear.

Dvě chytré digitální asistentky ze Seattlu (naše reportáž z Cloud City) – Alexa od Amazonu a Cortana od Microsoftu – se začaly kamarádit. Uživatelé tak budou moci přistupovat z jedné AI platformy do druhé. Jde o logické spojení a doplnění. Alexa je celkem dobrá v příkazech na nakupování a podobně, Cortana zase nachází využití ve firemním prostředí. Každá AI má jiná data.

Studenti FEL ČVUT získali cenu za nejlepší video popularizující automatické řízení (IEEE CSS Video Clip Contest 2017). Uděluje ji organizace IEEE. Více zde, video je pak zde, případně níže. Jiný tým z ČVUT zase tento týden postoupil do finále celosvětové soutěže Amazonu (náš text).

Středočeské inovační centrum (SIC) zveřejnilo Atlas inovačního prostředí. Nabízí čísla o ekonomice, vědě, výzkumu, infrastruktuře, investicích a další.

Apple postaví nové datové centrum za 1,3 miliardy dolarů, konkrétně v oblasti Waukee v americkém státě Iowa. Do veřejného fondu na infrastrukturu a spol. pak vloží 100 milionů dolarů. Očekává se, že projekt vytvoří 550 pracovních míst.

Samsung zase během tří let investuje sedm miliard dolarů do vybudování nových výrobních kapacit v Číně. Produkovat zde bude NAND flash paměti, které táhnou rekordní finanční čísla Samsungu.

Dell představil vlastní headset pro virtuální realitu. Dell Visor VR118 vyjde na 350 dolarů, se samostatným pohybovým ovladačem na 450 dolarů. Headset má vestavěný trackovací systém. Je to další příspěvek do ekosystému Windows Mixed Reality, který se Microsoft snaží budovat s hardwarovými partnery.

Gartner nově očekává, že se podobných VR/AR přístrojů (označuje je jako head mounted systems, HMD) v letošním roce prodá 22 milionů kusů a v roce 2021 rovnou 67 milionů.

Konica Minolta v Česku rozjíždí cloudové služby, skrze partnerství s firmou DataSpring (náš rozhovor). Japonský podnik stále více šlape do IT služeb. V Brně také rozšiřuje vývojové centrum (náš text).

Oracle přijme dalších pět tisíc lidí na rozšiřování svého cloudového byznysu. Před pár týdny firma oznámila, že také najme tisícovku lidí v Evropě, na Blízkém východě a v Africe. O byznysu Oraclu v Česku v našem článku.

Intel zveřejnil novou generaci čipů Movidius Myriad X. Jde o takzvané VPU čipy, které umí pracovat s neuronovými sítěmi a hodí se pro AI, VR headsety, drony, roboty a další podobné stroje.

Asus zase přišel s novou základní deskou určenou pro těžaře kryptoměn. Model B250 Mining Expert vyniká zejména tím, že má 19 PCIe slotů pro grafické karty, které jsou k těžbě využívány.

Western Digital kupuje tvůrce flash storage Tegile Systems. Pro WD je to výrazné posílení v byznysu kolem datových center. Firma už do Tegile v minulosti investovala. Tegile si v průběhu přišel na 178 milionů dolarů. Western Digital zároveň kupuje společnost Upthere. I do ní WD investoval. Upthere je v podstatě tradiční cloudový storage systém.

Pure Storage má nového výkonného ředitele, stal se jím Charles Giancarlo. Předchozí dlouholetý ředitel Scott Dietzen se stal předsedou představenstva. V roce 2015 se mu enterprise storage hráče podařilo dostat na burzu a od té doby také více než zdvojnásobil čísla. Hodnota Pure Storage je přes tři miliardy dolarů.

Sabris v Česku mění nejvyššího ředitele, novým se stal Jan Gábriš. Předchůdkyně Iva Slížková míří do představenstva celého holdingu. Sabris je výrazným integrátorem SAPu, Microsoftu či OpenTextu.

Tržby firmy Box v posledním kvartálu meziročně narostly o 28 procent na 123 milionů dolarů, podnik je ale stále ve ztrátě. Zajímavé výsledky doprovázené ztrátou předkládá také Autodesk, který je v divokém období přechodu na předplatné svého softwaru. Ztrátu hlásí i Brocade, který je za 5,5 miliardy dolarů kupován Broadcomem. Big data hráč Splunk je rovněž ve ztrátě, ovšem s růstem tržeb 32 procent. No a ztrátu hlásí i Workday, kterému zase narostlo předplatné o 40 procent.