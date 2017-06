 »  Šéfové Spaceknow a IceWarpu investují do českých DIVR Labs, vidí potenciál ve VR

V kancelářské budově v pražském Karlíně, kde mimo jiné sídlí třeba Uber, jsou vedle sebe usazeny české společnosti Spaceknow a IceWarp. Teď se k nim přisadil ještě jeden projekt. Ředitel IceWarpu Adam Paclt (náš rozhovor) a spoluzakladatel Spaceknow Jaroslav Javornický (náš rozhovor) investovali prozatím nespecifikovanou částku do mladé firmy DIVR Labs a nabídli jí i společné prostory.

V Česku jde o poněkud ojedinělý jev. DIVR Labs totiž dělají do virtuální reality (VR), do které se u nás prozatím peníze skoro neinvestují. Jde o velice mladou oblast, jejíž budoucnost je navíc jeden velký otazník.

Ani dosavadní čísla, která může DIVR nabídnout, o nekonečných možnostech VR úplně nesvědčí. Studio vzniklo v létě loňského roku, kdy jej dali dohromady lidé z dnes již koupených Silicon Jelly a několika dalších známých tuzemských herních firem. Během půl roku pak vznikl VR titul nazvaný Blue Effect. Na svou dobu poměrně vyspělý, dnes už jde spíše o pěkné ukázkové demo, oblast se rychle posouvá dopředu.

Trh, který ještě není

„Na Steamu jsme prozatím prodali asi 10 tisíc kopií Blue Effectu,“ popisuje pro Lupu Daniel Jerman z DIVR Labs. Hra se prodávala za 15 eur, velká část ale tradičně šla přes slevové akce, kterými je Steam pověstný. „Nezaplatilo se to. Taková hra by ideálně měla dát 40 až 50 tisíc prodaných kusů,“ počítá Jerman.

Vývoj Blue Effectu údajně stál mezi dvěma až třemi miliony korun a během půlročního vývoje na něm na plný úvazek pracovalo osm lidí. Dnes je studio téměř dvojnásobné a hledá další lidi. I přes prvotní komerční zavrávorání totiž věří v budoucí růst VR jako celku.

„Vnímáme to jako začátek trhu. Prozatím nelze očekávat velké prodeje. Jde o to, jak oblasti lidé věří,“ říká Jerman. „Trh se zformuje tak za tři, čtyři roky, jakmile přijdou stand-alone VR headsety a podobně. Výkonný ředitel Unity například uvádí, že headsety musí fungovat samostatně a stát pod tisíc dolarů.“



Autor: Jan Sedlák Daniel Jerman, DIVR Labs

Jerman o dalších produktech DIVR Labs mluví jako o „velmi ambiciózních“. Společnost v současné době pracuje na titulu Vronin, kde se hráč pohybuje ve virtuálním prostředí Japonska v 16. století. Stále jsou zde vidět limity současné virtuální reality (zejména pohyb z místa na místo pomocí „teleportace“), prostředí je ale pěkně stylizováno, a i současný prototyp vypadá dobře.

Rychlý vývojový cyklus

Ve výsledku ale nejde o nic monstrózně velikého. Investice do obřích projektů jsou při současné penetraci brýlí pro virtuální realitu nesmyslné a experimentovat s nimi mohou spíše velcí vydavatelé. Oculus, HTC Vive a PlayStation VR mají podle různých čísel dohromady prodány maximálně nižší jednotky milionů zařízení. „Chceme dělat tituly s délkou čtyři až šest hodin. Musí to mít příběh a produkční hodnoty, aby to bylo zábavné,“ dodává k tomu Jerman.



Autor: DIVR Labs Vronin od DIVR Labs

Tomu odpovídá i vývojový cyklus, který je oproti běžným velkým titulům výrazně kratší, často kolem půl roku. DIVR Labs chtějí Vronina vydat ideálně ještě letos a pracují také na dalším projektu, který nemá ani tak být hrou, jako spíše zážitkovou věcí. I ta by mohla jít na trh rychle. Vývoj probíhá v enginu Unity.

Tyto české VR tituly ale stále míří na trh, na kterém Blue Effect prodal 10 tisíc kusů a z toho v Česku rovných 72. Z DIVR Labs jde cítit především nadšení pro celou oblast, což je pro lidi angažované v tomto oboru typické.

Firma také dostala manipulační prostor právě díky zmiňované investici. Jak dlouho díky ní bude schopná spolupodílet se na vytváření VR trhu, DIVR Labs příliš neupřesňují. Daniel Jerman pouze naznačuje, že je firma schopná i s výdělky z nových titulů vydržet ony tři až čtyři roky, než se podle něj z headsetů stane dostupné a uživatelsky přívětivé zboží.

Investoři v branži vidí potenciál. I díky nim se v DIVR Labs nakonec rozhodli, že nebudou dělat komerční VR projekty na zakázku, typicky pro velké korporace typu Škoda.

Sám Jerman je velikým fanouškem knih Ready Player One a Armada od Ernesta Clinea, které s konceptem virtuální reality velice dobře pracují. To, zda se něčemu takovému přiblížíme, se teprve uvidí. DIVR Labs tomu každopádně chtějí jít naproti a domlouvají partnerství s velkými hráči v současném VR světě.