 »  Selfies jako duševní porucha, uniklá biometrická databáze a daňové optimalizace Googlu

50 největších fake news roku 2017 z Facebooku. Budete-li je chvíli studovat, tak je dost jisté, že ztratíte důvěru v budoucnost lidstva. Viz These Are 50 Of The Biggest Fake News Hits On Facebook In 2017.

Německý zákon proti nenávisti už sociální média nebudou moci ignorovat. Mají 24 hodin na odstranění nahlášených „zjevně nelegálních“ příspěvků, pokud to neudělají, mohou čelit pokutě až 50 milionů eur. Týká se to sítí s více než 2 miliony uživatelů (Facebook, Twitter, YouTube, Reddit, Tumblr, VK, Vimeo, Flickr a další). Zákon vstoupil v platnost už v říjnu, ale podle Germany starts enforcing hate speech law ho až teď Německo začne uplatňovat. Je velmi málo pravděpodobné, že by to něco pozitivního způsobilo – viz ostatně První údery německého kladiva na hatespeech dopadly na političku a satirický časopis.

Selfitis je nemoc, obsesivní potřeba zveřejňovat selfie. Teď už aspoň víte, že ti z vašich přátel, kteří pořád fotí sami sebe, jsou prostě jenom nemocní a potřebují pomoc. Psychiatrickou. Viz 'Selfitis’ – the obsessive need to post selfies – is a genuine mental disorder, say psychologists, kde zjistíte, že nemoc má i tři stádia: hraniční (alespoň tři selfie denně, ale nevkládané na sociální sítě), akutní (alespoň třikrát denně a vkládané na sociální sítě) a chronické (nekontrolovatelná potřeba focení a vkládání převyšující šest případů denně).

USA aktualizovaly pravidla pro prohledávání elektroniky na hranicích. Stále platí, že v mobilu, tabletu či notebooku se vám tamní celníci mohou procházet dle libosti a musíte jim to umožnit. Nesmí ale zkoumat cloudová data. Což popravdě asi moc nepomůže, stejně je většinou máte uložena v zařízení. Navíc jim asi jen těžko budete odporovat. Viz New US Customs guidelines limit copying files and searching cloud data a ACLU COMMENT ON TRUMP ADMINISTRATION DIRECTIVE ON BORDER SEARCHES.

WEBDESIGN, INTERNET

Proč se naše slova uzavírají do bublin (v chatovacích nástrojích)? No, podle Why Are All Our Words in Bubbles? je to hlavně proto, že tomu tak bylo u komiksů. A Facebook to celé aktuálně dotahuje k obludné dokonalosti i v tom, že do kulatých rohů dokonce zavírá obrázky a Messenger i komentáře. Příspěvky se násilným bublinováním a zaoblováním stávají extrémně špatně čitelnými. Ale co, je to moderní.

Podle WHO je závislost na hrách nemocí. V novém návrhu International Compendium of Diseases nově najdete „hazardous gaming“ (hazardní hry) i „gaming disorder“ (herní poruchu). Viz World Health Organization says gaming addiction is a disease.

Rodí se nová závislost: na konzumaci zpráv. Viz My therapy clients can’t tear themselves away from the news — and it’s messing with their lives.

Negativní recenze od bývalých i současných zaměstnanců jsou v rozporu s pravidly Googlu. Nejvtipnější bude, jak tohle asi bude chtít Google řešit a co s pozitivními recenzemi, které mohou být prefabrikované. Viz Negative Google Reviews from Former Employees Are Now Against Guidelines.

SOFTWARE

Virtuální realita se ubírá (prý) tam, kam mířila před deseti lety. Do zapomnění. Probírají to v The Economist v Game over for virtual reality? a některé popisované věci jsou prostě realita. Už jenom to, jak dlouho to trvá, než můžeme mít v ruce (nebo spíše na hlavě) tolik slibovaná dostupná a použitelná VR zařízení. Ale také to, zda pro takováto zařízení bude vůbec nějaké uplatnění.

Kodi (konečně) dorazilo na Xbox, ale má to (prozatím) pár háčků. Xbox One, Alpha verze a prozatím nemožnost připojit se k externím diskům (ale umí NFS). Viz Kodi for the Xbox One.

21 receptů, jako dolovat data z Twitteru pomoci rtweet. Viz 21 Recipes for Mining Twitter Data with rtweet.

HARDWARE

Apple se omluvil za zpomalování telefonů a nabídl levnější výměnu baterií. V zásadě výborné řešení, zejména u zařízení s cenami na úrovni Applu. Dost důvodů k zamyšlení, včetně toho, proč zpomalují, když jiní výrobci nic takového nedělají. Viz Apple se omlouvá za zpomalování iPhonů a sníží poplatek za výměnu baterií nebo Accused of Slowing Old iPhones, Apple Offers Battery Discounts a A Message to Our Customers about iPhone Batteries and Performance.

Alexa Everywhere je dobré zamyšlení nad tím, zda Applu v (chytrých) reproduktorech neujel vlak. Ale také nad tím, jak se Amazonu podařilo uspět v něčem nečekaném. Užitečné čtení.

Google v roce 2017 prodal 6 milionů chytrých reproduktorů a Google Assistant je dostupný na 400 milionech zařízeních (kam patří oněch 6 milionů Google Home). Viz Google sold over 6 million smart speakers in 2017.

MARKETING A KOMUNIKACE

YouTube nikdy nebude 100% bezpečná pro značky, ukazuje čerstvý incident youtubera Logana Paula, píší v The Logan Paul Incident Illustrates Why YouTube Will Never Be 100% Brand-Safe. Osobně bych k tomu dodal, že to není jenom otázka YouTube, jakýkoliv marketing, kde nemáte 100% pod kontrolu všechny části, nemůže být bezpečný. Platí to obecně pro sociální sítě, kde sice značka má kontrolu nad tím, co zveřejňuje, ale už ne nad tím, co se dál děje.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Archive Poster, rozšíření pro Chrome, obsahuje Coinhive a těží Monero. Samozřejmě ne pro nic netušící uživatele tohoto rozšíření. Viz Chrome Extension with 100,000 Users Caught Pushing Cryptocurrency Miner, kde se dočtete i to, že uživatelé vše několik týdnů nahlašují Googlu, ale neděje se nic.

Inzertní systémy dolují informace ze správců hesel v prohlížečích a uživatelé vůbec nic netuší. Přišel na to výzkum analyzující AdThink a OnAudience skripty – ty vsouvají do stránek neviditelné přihlašovací formuláře a shromažďují vše, co prohlížeče iniciativně automaticky vyplní. Jak to funguje, si můžete v praxi vyzkoušet zde.

Jeden muž léta odmítá na sociální sítě vložit fotku vlastního obličeje. Bohužel mu ale leccos nedochází. Zejména to, že za tu dobu se Facebook zcela určitě k fotkám jeho obličeje dostal a zcela určitě tyto fotografie „ochotní“ lidé označili jeho jménem. Viz The man who can't face the internet, kde to úplně nejlepší přijde na konec: dotyčný si chce pořídit iPhone X, včetně Face ID, protože „Applu věří“, zatímco „Google (telefon) by si nekoupil“. Lidská naivita v praxi.

Procesory od Intelu mají zásadní bezpečnostní problém řešitelný podle prvních informací jen zpomalením čipů. Možná až o třetinu. Celé je to ale pořád dost nejasné. Podrobnosti hledejte třeba v Security flaw patch for Intel CPUs could result in a huge performance hit či delším Kernel-memory-leaking Intel processor design flaw forces Linux, Windows redesign. Děravé jsou i věci od Applu, Microsoft vypustil první záplaty a zajímavé je i WHY RASPBERRY PI ISN’T VULNERABLE TO SPECTRE OR MELTDOWN. Intel zpomalování samozřejmě popírá, většina uživatelů si prý změny ani nevšimne – viz Bezpečnostní chyba v procesorech se týká iPadů i iPhonů, Apple už vydal opravy.

Dnešní děravé procesory od Intelu v mnohém připomínají událost před dvaceti lety. F00F bug, jak se tehdy objevené chybě říkalo, byl schopný jedinou instrukcí zmrazit Pentium/Pentium MMX procesory a tím celé počítače. Zajímavý pohled do historie viz When F00F bug hit 20 years ago, Intel reacted the same way.

Největší biometrická databáze je prý na prodej, 8 eur za jeden záznam. Získáte data o jedné miliardě Indů, včetně jejich biometrických údajů. Aadhaar, jak se projekt jmenuje, už úniky trpěl v minulosti, ale tenhle poslední je zásadní. V databázi jsou klasické osobní údaje, ale také fotografie, otisky prstů či scany rohovky. Dostupný je prý i software, který umí generovat falešné „občanské průkazy“. Viz Personal data of a billion Indians sold online for £6, report claims, kde provozovatel tvrdí, že nejde o únik, ale o přístup přes vyhledávací rozhraní, které má být dostupné pouze zástupcům vlády. Což může být i pravda, ale nic to nemění na tom, že tohle je učebnicový příklad toho, jak to dopadne s podobnými projekty. Prvotní zdroj viz Rs 500, 10 minutes, and you have access to billion Aadhaar details.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Facebook smazal účet čečenského vůdce Ramzana Kadyrova. Včetně jeho Instagramu. Důvod? Kupodivu nic takového jako snad násilí, únosy, vraždy či lidská práva. Důvodem je, že se dostal na seznam sankcionovaných Spojeným národy. Seznam, na kterém je ještě řada dalších lidí, kterým ale Facebook účty nesmazal. Prostě Facebook. Viz Facebook Removes Chechen Strongman’s Accounts, Raising Policy Questions.

LinkedIn upozornil uživatele, že smaže „ručně zadané kontakty“. Viz Ručně zadané kontaktů – již nebude k dispozici (absolutně příšerný český překlad, mimochodem), kde ale stejně moc nepochopíte, o co vlastně jde a proč to dělají (ani anglický originál není sdílnější).

Twitter to řekl jasně, Donalda Trumpa nezabanuje, hlavy států mají navíc jiný režim než prostý lid. Viz World Leaders on Twitter, kde zjistíte, že Twitter má stejný problém jako Facebook. Neví, co se sebou, a už vůbec, co s vlastními pravidly. Ta prostě pro některé platí a pro některé ne. Záleží na tom, kdo je zrovna vykládá.

Nejsdílenější obsah na Facebooku z roku 2017 viz What the Most Shared Content on Facebook Can Teach You About Engagement.

MOBILNÍ APLIKACE

Hry a aplikace na mobilu mohou sledovat, na co se díváte v televizi. Tentokrát to ale nedělají nijak ve skrytu, uživatele požádají i o přístup k mikrofonu a pak už jenom setrvale poslouchají a analyzují. V Česku nás to asi až tak „trápit“ nemusí, jsou zaměřené na větší cizokrajné trhy, ale je to dost zásadní ukázka toho, jak hluboce do soukromí se mohou mobilní telefony dostat. Viz That Game on Your Phone May Be Tracking What You’re Watching on TV.

Keybee chce nahradit QWERTY na dotykových obrazovkách mobilních telefonů. Má to stejnou vadu jako zběsilé nápady Microsoftu s dotykovou klávesnicí: budete se to muset kompletně naučit znova. A bude to bolet.

NPD: Lidé neomezení FUP čerpají o 67 % více mobilního internetu než ti s FUP. Ti se spoléhají hlavně na Wi-Fi. V Unlimited Data Plan Users Consume 67 Percent More Cellular Data Than Users on Limited Plans Consume není uvedeno, zda jde pouze o USA, či o širší zásah. Zajímavé je i 34,1 GB měsíčních dat (souhrn Wi-Fi a mobilního internetu), kde už jde o US uživatele. Jinak logické chování, pokud nemám FUP, tak prostě neřeším, přes co data přenáším.

Robotické vysavače Roomba budou mapovat Wi-Fi signál ve vašem bytě. Což vůbec není špatný nápad, protože slušnou mapu Wi-Fi pokrytí právě tohle zařízení cestující po vašem bytě (a vlastnící velmi dobrou mapu bytu) bude umět sestavit. Viz Roombas will soon build a Wi-Fi coverage map while they clean.

Za mobilní hry lidé v roce 2017 utratili 48,3 miliardy dolarů, vychází z odhadů Sensor Tower. Za mobilní aplikace celkem 58,6 miliardy dolarů. Google Play vs. App Store je v poměru 1:2. Viz Apple's App Store Generated Twice the Revenue of Google Play in 2017.

STARTUPY A EKONOMIKA

Mezi Birkenstock a Amazonem zuří válka, o které možná ani nevíte. Ale zato pochopíte, proč si na Amazonu originál Birkenstock nekoupíte. Viz Germany Orders Amazon To Stop Taking Advantage of People Who Can't Spell ‚Birkenstock‘ a Birkenstock quits Amazon in US after counterfeit surge.

RIP Otto, další startup podcenil, jak těžké je produkovat hardware, v tomto případě „chytré zámky“. A hlavně jak vražedné může být „poskytnout exkluzivitu“, ze které partner vycouvá v okamžiku, když už není kam pokračovat. Samozřejmě, celé to může být jen příběh, ale tenhle je hodně podobný řadě jiných startupů. Poučné čtení najdete v So Close.

Google v roce 2016 prohnal daňovou optimalizací 16 miliard eur. Ano, miliard. Viz Google’s ‘Dutch Sandwich’ Shielded 16 Billion Euros From Tax. Ušetřená částka je minimálně 3,7 miliardy eur. Obnáší to přesuny mezi irskou a nizozemskou pobočkou a následný přesun do bermudské poštovní stránky, vlastněné další společností registrovanou v Irsku.

Kdyby Snapchat nevyhodil 4 miliony dolarů za novoroční párty, mohl mít ztrátu „jen“ 439 milionů dolarů za kvartál. Ty 4 miliony stála proto, že byla pro 5000 lidí. A účastníci nesměli z párty nic dávat na Snapchat (takže to nakonec dávali na Instagram). To „nesměli“ si Snapchat pojistil zablokováním přímo v aplikaci. Vítejte do absurdního světa. Viz Snapchat Blocked Guests At Its Lavish NYE Party From Posting On Snapchat.

Spotify se vydalo na burzu a čelí žalobě o 1,6 miliardy dolarů za nevyplacené odměny a zprostředkovávání skladeb, ke kterým služba prý neměla práva. Žalujícím je Wixen, kalifornská společnost vybírající odměny za umělce, a zajímavé je, že tvrdí, že hudba v USA má dvojitou ochranu: za nahrávku a za skladbu. Viz Spotify makes confidential filing for U.S. IPO: source a Spotify sued for $1.6bn in unpaid royalties as it reportedly files for IPO.

Bitwala, Cryptopay, Wirex a TenX, vydavatelé předplacených krypto debetních karet, končí, jejich vydavatel karet jim vypověděl služby s okamžitou platností na základě rozhodnutí Visa Europe. Celé to vypadá jako kaskádový efekt ukončení spolupráce s WaveCrest pro neplnění podmínek. Viz Multiple Bitcoin debit card providers suspend service under orders of Visa.

INFOGRAFIKY

Tvorba obrázků pro sociální média pro začátečníky je povedená infografika, ale také užitečný delší text, který ji doprovází a rozšiřuje.

Čtyři zásadní taktiky digitálního marketingu pro podnikání ve více lokalitách se vám může hodit, včetně doprovodného textu, který se vyplatí prostudovat.

50 klávesových zkratek pro sociální média je taková zvláštní všehochuť – zkratky pro Google Chrome i Mozillu Firefox, Safari spolu s Windows a Linuxem či Facebookem, Twitterem i Google+ v jedné infografice.

