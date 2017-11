 »  Senzory hlídají zatoulané vlaky. Čeští přepravci nasazují IoT zařízení z Brna

Vlakoví přepravci nebo pronajímatelé vagónů nemají lehkou profesi. Větší mezinárodní podniky vlastní i desetitisíce takových objektů, které se pohybují po více státech. Uhlídat a udržet něco takového v technicky odpovídajícím stavu není jednoduché. Při „přepřahání“ na hranicích se často nad přepravou ztrácí úplná kontrola a vagóny jezdí jinudy, než původně měly.

To a další věci samozřejmě má finanční dopady. Pro podniky je tak důležité i na dálku co nejpřesněji monitorovat, co se s danými vagóny či kontejnery děje. I proto se v rámci postupně rozšiřujícího se internetu věcí (IoT) nejdříve začalo mluvit o dopravě jako ideálním kandidátovi na zavádění těchto (ne vždy a ve všem užitečných) novinek.

V Česku se na těžkou nákladní dopravu zaměřila brněnská společnost IoT.smart, která funguje zhruba tři roky. Staví vlastní senzory komunikující přes IoT síť SIGFOX, kterou u nás provozuje operátor SimpleCell.

Trackování pro ČD Cargo či Railco

Senzorů prozatím ke komerčnímu nasazení dodala stovky, přičemž velkých projektů je rozjetých přes deset, a ještě letos se instalovaná báze rozšíří na tisícovku. Příští rok už se lze bavit o řádově vyšších číslech. Mezi zákazníky IoT.smart jsou velké logistické podniky jako ČD Cargo (má prvních sto zařízení), AX Benet nebo Railco.

IoT.smart vyvíjí takzvané trackovací zařízení pojmenované Ultimate. V současné době je k dispozici třetí verze, která získala přímo certifikace od SIGFOXu. Ta v tomto případě vyšla na 2,5 tisíce eur plus samozřejmě vývoj jako takový. Certifikace se řešila v Německu. SimpleCell chce postavit certifikační laboratoř v Česku, takže by v budoucnu bylo možné takové procesy zvládat i u nás.

Ultimate má stupeň krytí IP 67 a je tedy odolný vůči vodě nebo prachu. Jeho součástí je čidlo pro vibrace, 3D akcelerometr, čidlo teploty a samozřejmě také lokalizační systém (GPS/GLONASS). Na spodní části jsou umístěny magnety, pomocí kterých se zařízení připevňuje. Případně se využívá oboustranná lepicí páska od 3M. „Sundává se to pak kladivem a dlátem,“ směje se Martin Švajgl z IoT.smart. Bližší technické informace jsou zde.

Takto vybavená zařízení se umisťují na jednotlivé prvky, které je třeba sledovat. Nejčastěji jde o vlakové vagóny a standardizované přepravní kontejnery. Časté připevnění je zespodu nebo shora, a to kvůli co nejlepšímu signálu.



Autor: Jan Sedlák

Baterie v zařízení má 17 tisíc mAh a systém je nastaven tak, aby zařízení pokud možno na jedno nabití fungovalo několik let. „Generální opravy vozů se často dělají jednou za šest let, základní požadavek od přepravců je tedy i šestiletá výdrž. Servis pak lze řešit najednou,“ popisuje Švajgl.

Mezinárodní pokrytí

Ve výsledku je pak možné pozorovat řadu parametrů, například polohu, rozjezdy, zastavení, nárazy, informace o poškození nákladu, najeté kilometry, upozornění a tak dále. Vše na dálku a průběžně, jedno trackovací zařízení většinou odešle do 50 zpráv denně. Zprávy v rámci SIGFOX jsou krátké (16 bajtů, využitelných je reálně 12), zase ale levné. IoT.smart také umožňuje dálkové změny parametrů.



Autor: Jan Sedlák

IoT.smart si pro svoji technologii vybrali SIGFOX z více důvodů. Před zhruba třemi lety, kdy firma startovala, začínaly i aktivity SIGFOXu u nás. Tato síť internetu věcí má také mezinárodní pokrytí, což umožňuje technologii nasazovat i nadnárodním hráčům. Za připojení v zahraničí se neúčtují ceny navíc.

V případě dopravy je něco takového naprosto ideální. Je třeba sledovat vlaky a spol. jezdící do několika zemí. Senzory IoT.smart se konkrétně vedle Česka pohybují také v Polsku, Itálii, Německu, Francii, Maďarsku nebo na Slovensku.



Autor: Jan Sedlák

Jezdí se i na Balkán. Tam, kde ještě SIGFOX nemá pokrytí, se přenos dat řeší pomocí paměti integrované do zařízení Ultimate. Nasbírané informace se uloží a odešlou až ve chvíli, kdy je signál k dispozici. Paměť řeší i další případné problémy s přenosy dat – někdy mohou nastat třeba během jízdy.

Dopravní cloud

Data následně tradičně míří do cloudu SIGFOXu. IoT.smart si je odsud bere pomocí aplikačního rozhraní (API) a dále zpracovává ve vlastním cloudu, který firma provozuje na pronajatém hardwaru. Tento cloud nabízí webové rozhraní, ve kterém je možné vyčíst údaje stavu a polohy, rozjezdu a zastavení, vyhodnocení nárazu a podobně. Nastavit lze další parametry. Cloud IoT.smart rovněž nabízí API, skrze které si zákazníci mohou data čerpat do svých vlastních systémů.

IoT.smart nutně nemusí zákazníkům prodávat celou tuto službu a prodá i samostatný hardware. Takoví zákazníci už existují. V tomto případně jedno trackovací zařízení vyjde na něco přes pět tisíc korun. Dále se pak ceny snižují podle množství a využití dalších služeb. Trackovací zařízení samo o sobě pro IoT.smart generuje tenký zisk. „Více nám ale jde o dlouhodobou službu,“ vysvětluje Švajgl.

IoT.smart je v současné době malá firma s osmi lidmi. Tři z toho jsou ve vývoji. Jde o zaměstnance, kteří mají zkušenosti s prací na GSM a ve firmě nyní navrhují kompletní systém. IoT.smart si vyvinula i vlastní firmware, který má zhruba dvacet tisíc řádků kódu. Součástky Ultimate se odebírají ze zahraničí, výroba pak probíhá v Kladně.

Zakladatelé firmy mají dlouhodobé zkušenosti z dopravy, díky čemuž vědí, co dopravce pálí, a také s nimi dokáží navázat kontakt. Tímto způsobem se IoT.smart daří dostávat také k větším korporacím ze zahraničí. Se samotnými dopravci probíhá i vývoj.