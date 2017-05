 »  Senzory Martina Malého: Internet věcí je hype. Ale i velká příležitost pro firmy

Před týdnem jsem přednášel pro posluchače iCollege o Internetu věcí. Mohl jsem si tak uspořádat základní sumu informací a napadlo mě, že by bylo dobré shrnout to i v tomto sloupku.

Zaprvé – IoT je hype, o tom nemá smysl polemizovat. Okolo každého hype je spousta nereálných očekávání („miliardy připojených zařízení, které nás zachrání“) a stejně velkých obav („nikdy se to neuchytí a všechny nás to zničí“). Snažím se realisticky držet uprostřed: v IoT vidím velké množství racionálních příležitostí i pro začínající firmy, ovšem o úspěchu bude – jako vždy – rozhodovat především exekuce, jasné pozicování produktu, srozumitelný marketing…

IoT může uspět v ekonomickém makro- i mikrosvětě. Na jedné straně škály jsou obří průmyslové instalace, například na plynovodech, na druhé jsou různá nositelná zařízení (wearables), a mezi nimi najdeme i ty populární „chytré domácnosti“ a „chytrá města“.

V podstatě nejde o nic jiného než o hardware – řídicí jednotky, senzory, ovládací prvky – s připojením do datové sítě. Někdy je to připojení esenciální, jindy, zejména u různých domácích automatizačních zařízení, slouží spíš jen ke vzdálenému dohledu a agregaci dat, zatímco klíčové funkce jsou implementovány často lokálně.

Internet věcí s sebou nese řadu problémů a já se domnívám, že právě v této oblasti „řešení problémů“ je spousta příležitostí pro malé firmy. Není třeba jen vymýšlet nějaká IoT zařízení. Velmi dobré příležitosti lze najít třeba v oblasti bezpečnosti IoT, v oblasti použitelnosti, kvality, testování…

Pokud se, jako malá firma, rozhodnete dělat nějaká IoT zařízení, je dobré nezačínat hned velkorysým návrhem vlastního hardwaru. Použijte to, co existuje, existující platformy, existující protokoly, existující sítě… Doporučím stavět otevřené zařízení a nebát se dát ho do ruky nadšencům – kromě zpětné vazby získáte i potenciální vývojáře, spolupracovníky, snáze najdete někoho, kdo vaše zařízení propojí s existujícími produkty, a nebudete to muset všechno dělat sami.

Kromě výše zmíněných námětů jich spousta leží takříkajíc na ulici. Největší šance jsou v průmyslu a zemědělství. Začínající firma ovšem stěží vymyslí od stolu skvělé zařízení, na které se všichni vrhnou. Dobrý postup je takový, že řešíte vlastní problém – respektive problém vašeho kamaráda či známého, který dělá něco, co s internetem a počítači zatím moc nesouvisí. Stačí poslouchat, s čím se potýká, a přemýšlet, jestli by nešlo nějak pomoci. Může to být třeba lokální měření atmosférických podmínek na polích a v sadech, může to být měření teploty a kvality ovzduší ve stájích, měření oxidu uhličitého ve sklepích, kde probíhá kvašení… Průmysl vám taky vygeneruje celou řádku problémů, co by šly řešit. Zase – pokud máte kamaráda či přímo člena týmu, co pracuje ve velké firmě, jistě najdete hned několik námětů k řešení.

Samozřejmě kromě nadšení a schopností potřebujete i spoustu realismu. Ale to u každého podnikání. Musíte mít jasno v cílové skupině – a odpověď „všichni“ znamená „nikdo“! Musíte mít jasno v tom, co řešíte, neřešit zbytečně něco jiného, musíte mít jasno v tom, co vaše řešení přinese uživatelům, a jak jim ho prodáte. A to myslím nejen „ideově“, ale i fyzicky – prodávat hardware znamená nutnost nějaké fyzické přítomnosti a dodávky zařízení, není to jako tvořit weby…

Když jsem zmiňoval používání existujících platforem a standardů, tak ještě přidám pár tipů. V hardware jednoznačně Arduino, Raspberry Pi, ESP8266 a desky od Pycomu, které kombinují výkonný procesor a sítě LoRa / Sigfox / Wi-Fi / Bluetooth. Softwaru je nepřeberné množství, mně se osvědčil NodeRED pro automatizaci, Thingspeak pro vizualizaci dat a Blynk pro tvorbu prototypů mobilní aplikace. Když budete přenášet data, zapomeňte na XML a podobné formáty – de facto standardem se stává JSON. Esperantem IoT pak je bezesporu protokol MQTT.

V oblasti datového spojení záleží hodně na objemech dat, které potřebujete přenášet, na spotřebě a na mobilitě zařízení. Můžete si vybrat nejrůznější technologie, od Wi-Fi přes kabelový internet po Sigfox, GSM, Bluetooth nebo vlastní bezdrátový protokol…

(Prezentaci naleznete na SlideShare)