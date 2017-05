 »  Senzory Martina Malého: O startupových success stories

Máte nápad, který byste rádi realizovali? A týká se Internetu věcí? A jste ochotni jít do podnikatelského rizika a udělat firmu-startup, který ten nápad bude realizovat? Zkuste to v nově otevřeném Prague IoT Centre. Jedná se o nový projekt Prague Startup Centre, zaměřený na podporu Internetu věcí, především na B2B a Smart Cities. Firmy, které budou vybrány pro účast v tomto programu, získají kredit na nákup součástek a distribuční kanály od známého distributora Conrad, prodej některých produktů přislíbil T-Mobile, Microsoft přispěje kreditem na provoz cloudových služeb, a jedním ze zapojených subjektů je i Operátor ICT, který hledá zajímavé produkty pro Prahu.

Centrum po začínající firmě nevyžaduje vlastnický podíl, nabízí místa v IoT Labu, technické vybavení od partnerů a také standardní startupové služby – pomoc se založením firmy a podobně.

Partneři navrhli i několik témat k řešení, pokud vás nenapadají vlastní. Namátkou cituji: Levná meteostanice pro měření větru, teploty a intenzity osvětlení, monitoring seniorů, Wi-Fi/internet ve veřejných prostředcích, sledování poštovních zásilek, obsazenost ptačích budek / sledování pastí na myši / akvária… No dobře, „levná meteostanice“ je první tutoriál u každé bezdrátové IoT platformy, sledování poštovních zásilek by třeba mohla dělat Pošta (a ona to i dělá), na internetu v MHD asi není moc co řešit z hlediska IoT… Ale dejme tomu. Budeme doufat, že účastníci vymyslí ty věci lepší, levnější, efektivnější a že se výsledky opravdu ujmou…

Už před lety jsem si říkal, že v té záplavě startupových success stories něco důležitého chybí. Vždycky v nich úspěšný startupista líčil, jak s produktem prorazili a dnes ho dodávají do celého světa, což je fajn, ale člověk snadno ztrácel smysl pro realitu a říkal si: „aha, takže stačí založit startup, pak je fáze 2, no a fáze 3 je profit!“ Před časem jsem se dozvěděl, že můj pocit má i odborný název – klam přeživších, anglicky Survivorship Bias. Zkrátka že přes všechny ty success stories nejsou vidět násobně větší počty fail stories. Ale přesto si myslím, že je dobře, že taková iniciativa vznikla, a všem účastníkům budu držet palce – a budu rád, když o sobě dají vědět, třeba i zde na Lupě. A opravdu doufám, že výsledky budou zajímavé, že to nebude další variace na „sledování polohy objektů“ alias „dáme tam GPS a k tomu WiFi / LoRa / Sigfox / 3G modul“, což je takový evergreen IoT hackatonů.

Mimochodem, je hezké sledovat, jak se s IoT postupně vrací některé techniky a nástroje, které pomalu padaly do zapomnění a přežívaly pouze ve specializovaných oblastech. Například sériový terminál. V době vytáčeného internetu a BBS to byla nezbytnost každého operačního systému, i Windows měly Hyperterminál, ale pak postupně mizely. S IoT se situace obrací – kdejaký devkit komunikuje po sériové lince, a tak se terminály zase vrací. Pokud máte Linux, tak to není zas tak velký problém, ani na Macu není nemožné najít nějaký slušný, ale na Windows máte dojem, že většina sériových terminálů zamrzla rozhraním, instalací i uživatelskou přívětivostí někdy v době Windows 2000.

Pravidelně na to narážíme třeba na školeních IoT, když se lidé ptají: „Jaký terminál na Windows použít, co doporučíte?“ Na rovinu říkám, že nevím o takovém programu, který bych bez uzardění mohl doporučit. Já sám používám TeraTerm, ani ne proto, že by byl nejlepší nebo přívětivý, to rozhodně není, ale funguje i na Windows 10 a dělá to, co od něj očekávám. Někdo používá i PuTTY, někdo si vystačí s terminálovým oknem v Arduino IDE. Ale upřímně jsem zatím neslyšel od nikoho, že by říkal: „To je skvělý program, dobře se mi s ním pracuje.“ Spíš slýchám „no, jde to, aspoň něco.“ Ale myslím si, že určitě někde nějaký dobrý šikovný program pro Windows existuje, jen o něm nevím. A když nevím, tak se zeptám: milí čtenáři, máte vy nějaký oblíbený program pro komunikaci po sériové lince pro OS Windows, který byste s klidným svědomím doporučili? Děkuju (a se mnou i desítky dalších bastličů…).

A na závěr připomínám: Nominujte své oblíbené weby, produkty, projekty a fóra do Ceny bastlířů.