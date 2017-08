 »  Senzory Martina Malého: Q.bo, Pico, Ziro, Venco!

Prázdniny jsou v plném proudu, venku zuří vedra, ve firmách dovolené, a v takových časech je nejlepší jen tak si ve stínu brouzdat webem a dívat se, jestli nemá někdo něco zajímavého. Podíval jsem se tedy na oblíbené servery Kickstarter a Indiegogo, jaké zajímavé věci se chystají do výroby. Pojďte se inspirovat se mnou.

Každý, kdo používá elektroniku, ocení nabíječku. Nabíječka Kado se pyšní tím, že je nejtenčí na světě, takže si ji můžete strčit do peněženky nebo do kapsy u kalhot. Fajn nápad, a dokonce má fungovat i v našich zásuvkách. Na Kickstarteru ji pořídíte za 39 USD.

Pro ty, co experimentují s elektronikou, může být zajímavý nejmenší klon Arduina, nazvaný Pico – miniaturní destička 1,5 × 1,5 centimetru s jednočipem Atmel ATmega32u4 a bootloaderem, kompatibilním s Arduino Leonardo. Pokud vám stačí osm pinů (tři s A/D převodníkem), tak je to řešení pro vás. USB je v ceně. A kolik to je? Zhruba 16 dolarů.

„Opravdu optimalizované chytré hodinky“ Ticwatch šly na Kickstarter s cílem vybrat 100 000 USD, vybralo se téměř dva a půl milionu. Cena hodinek začíná na 120 dolarech a měly by, alespoň podle popisu výrobce, být pro Android tím, čím jsou Apple Watch pro iOS – kromě obligátního měření a notifikací by díky propojení s ekosystémem Androidu měly umožňovat i hovor, diktování poznámek, rozpoznávání hudby a další funkce.

Stavitele robotů jistě zaujme Protractor – čidlo přiblížení, které kromě samotného faktu, že je v cestě překážka, dokáže i říct, kterým směrem je, dokonce i rozpoznat víc překážek najednou. Celé to navíc funguje jako I2C periferie.

Projekty na Kickstarteru se nevyhýbají ani tématu učení a téměř neustále se zde vyskytují různé učební pomůcky. Tentokrát je to zajímavá stavebnice Algobrix pro výuku algoritmizace, kdy pomocí několika základních stavebních bloků – míněno opravdových fyzických „kostiček“ – dítě sestaví algoritmus, kterým se řídí připojený robot.

Na Indiegogo mě zaujal zajímavý měřicí přístroj qualMeter pro měření kabelů a nabíječek. Pokud jste někdy přemýšleli, proč se připojené zařízení nechová tak, jak by se chovat mělo, nebo proč telefon, připojený přes USB kabel, nepřenáší data do počítače, může být příčina skrytá právě v kabelu či nabíječce. qualMeter dokáže odhalit různá poškození, co nejsou pouhým okem patrná, a vydat nemilosrdný verdikt, který kabel máte vyhodit.

Další hračkou pro nadšené robotiky může být IronBot – stavebnice robota, řízeného smartphonem. Díky tomu může IronBot nabídnout širší škálu použití než obvyklé stavebnice, včetně funkcí na rozpoznávání obličeje či hlasu.

Mezi elektroniky je i spousta nadšených hudebníků a ti možná ocení opravdu punkový nástroj – kapesní syntezátor MiniTS s rozsahem dvou oktáv a kapacitní klávesnicí – v podstatě plošným spojem. Konstrukce je navíc open source, takže se vylepšením meze nekladou.

Fanoušci různých „Hello Alexa“ a „OK Google“ možná ocení podobné zařízení, ovšem tentokrát v podobě malého robota Q.bo. Malý robotický asistent připomíná svou obří kulatou „hlavou“ androida Marvina, ovšem jestli trpí depresemi, to výrobce nepíše. Každopádně by nadšencům mohl nabídnout spoustu zábavy, protože je to opět open source konstrukce.

Posledním robotem v této sérii je Ziro – na první pohled klasická stavebnice robota, ale na téhle je zajímavý fakt, že robota ovládáte pomocí gest vlastní rukou.

A procházku po crowdfundingových serverech ukončíme nápadem se skoro českým jménem: Venco. Nejen Václavové ocení tuto konstrukci pro jízdní kolo. Pomocí několika senzorů dokáže rozeznat, zda cyklista brzdí, zatáčí nebo zrychluje, a dá o tom vědět jednoduchou světelnou signalizací, která pomůže kolemjedoucím řidičům lépe reagovat na změnu jízdy. Opět se jedná o jednoduchou otevřenou konstrukci a myslím, že by něco takového velké množství cyklistů ocenilo.