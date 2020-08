Seriál Slunečná zkusí český úspěch zopakovat na Slovensku

Tři největší slovenské televizní stanice svá podzimní programová schémata postavily z velké části na pokračování už osvědčených formátů. Do vysílání se navíc také dostanou pořady, které si svou premiéru měly odbýt už na jaře. Týká se to například uvedení velkolepé licenční show Zlatá maska , kterou produkuje televize Joj ve spolupráci s českou Primou. Pěvecká estráda s maskovanými účinkujícími se na českých a slovenských televizních obrazovkách měla objevit už v březnu. Nakonec jimi stanice vyplní podzimní nedělní večery.

Z dalších seriálů se na obrazovce Joj objeví aktuálně nejúspěšnější formát televize Prima Slunečná. Na podzim jím televize plánuje vyplnit úterní a středeční druhý vysílací slot. Poslední srpnový týden však se seriálem zkusí večerní program otevírat.

Do podzimního vysílání má zároveň připraven nový seriál parodující slavného zbojníka Janošíka – Uhorčík. Nasadit by jej mohla na páteční večery, kde zatím počítá se zahraničními snímky.

Právě pro filmové diváky připravila Joj na páteční a sobotní večery řadu televizních premiér. Na slovenské obrazovky se tak dostane třetí pokračování Jurského světa s podtitulem Zánik říše, Největší showman, Mamma Mia: Here We Go Again nebo Padesát odstínů svobody. Z českých snímků mimo jiné uvede Šťastný nový rok, Přes prsty nebo Poslední aristokratku.

S filmy nezůstane pozadu ani Markíza, podzimní filmové sobotní večery zahájí premiérou snímku John Wick 3.

Z televizních show se ve vysílání Joj kromě už zmíněné Zlaté masky objeví také Inkognito. Zábavný pořad, ve kterém čtyři osobnosti hádají profese neznámých lidí, poběží každé pondělí večer.

RTVS nabídne show

Filmy ve svém vysílání nabídne také veřejnoprávní Jednotka. Na pondělní večery už tradičně zařadí evropské filmy, středeční večery zase věnuje detektivním příběhům z francouzské detektivní série Vraždy v…

Z filmových premiér RTVS uvede československý thriller Amnestie nebo trojdílnou minisérii režiséra Petra Bebjaka Herec.

Oproti komerčním stanicím najdou diváci ve vysílání RTVS výrazně méně seriálů. V nastupující podzimní televizní sezoně počítá jen s jedním, a to s novým desetidílným rodinným seriálem Mami, já chci psa – v hlavních rolích se Zuzanou Kronerovou a Ivanem Romančíkem. Příběh desetiletého chlapce, který se na prázdniny vydá ke svému dědovi, bude RTVS vysílat každou neděli večer na Jednotce.

Své zastoupení budou mít na obrazovkách prvního programu veřejnoprávní televize také show. Druhou řadou bude každý úterní večer pokračovat cestovatelský pořad S úsměvem po Slovensku. Marián Čekovský, Juraj Tabaček, Dominika Kavaschová a Jana Kovalčíková budou společně s Borisem Valábikem objevovat nejrůznější kouty Slovenska.

V pátek večer zase bude pokračovat zábavná soutěž Milujem Slovensko s Adelou Vinczeovou a Danielem Danglem, obdoba Máme rádi Česko. O sobotách si mohou diváci Jednotky prověřit své znalosti ve vědomostním kvízu Záhady těla.

Na čtvrteční večery míří talkshow Zlaté časy, kam zavítá třeba Ema Drobná, Veronika Žilková nebo Jaromír Hanzlík. Od konce září pak RTVS představí novou sportovní show Tak určitě s Marcelem Forgáčem.