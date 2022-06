Set-top box O2 TV se díky Androidu změní v multimediální centrum

O2 zahájilo možná jeden z největších projektů aktualizace set-top boxů pro O2 TV. Největších i v tom, že několik let staré set-top boxy původně postavené na Linuxu dostávají Android TV. Včetně Google Play, hlasového ovládání, řady aplikací a výrazného zvýšení rychlosti.

Pokud máte O2 TV set-top box pořízený ve zhruba posledních čtyřech letech, nejspíš už to víte – dojde k aktualizaci na Android TV. Samotnou O2 TV tak budete používat jako aplikaci pro Android. Pro běžné uživatele to nic extra znamenat nebude.

Postupná aktualizace

Aktualizace dorazí někdy v noci, když nebudete set-top box používat. Při příštím zapnutí najdete informaci o aktualizaci, včetně odkazů na návod, jak postupovat.





Nebude ho ale ani třeba, stačí postupně proklikávat a na konci se uživatel ocitne v klasickém rozhraní O2 TV. Jediný rozdíl bude v tom, že vpravo nahoře bude symbol pro vyvolání „Androidu“. Aplikace O2 TV funguje stejně jako ta původní – s jedním podstatným rozdílem. Je výrazně svižnější.

V průběhu instalace se můžete přihlásit na svůj účet u Googlu, ale je možné to přeskočit a udělat později, při prvním vstupu do Google Play (kam se dostanete právě přes symbol 3×3 čtverečku v pravém horním rohu).

Vše podstatné aktualizace zachová, takže bude fungovat původní připojení na Wi-Fi (pokud používáte) i váš O2 TV účet. Nově je součástí i přístup do HBO Max (původně HBO Go), ale buď se budete muset přihlásit, nebo si ho klasicky aktivovat jako dříve.

Plné využití schopností set-top boxu

Set-top box O2 TV má microSD a USB, obojí je nově pod Android TV plně funkční. Proto můžete použít USB klíčenku nebo připojit USB disk (2.0, ideálně samostatně napájený – zadní port je pouze 800mA, boční 500mA).

Připojení je buď přes zmíněnou Wi-Fi (2,4 i 5 GHz), nebo přes ethernetový port (10/100). K televizi se zařízení připojuje přes HDMI 2.0b, resp. A/V pro starší přístroje, dále disponuje S/PDIF, mini-jackem s kompozitním video- a stereovýstupem a anténním koaxiálním vstupem (teoreticky tedy umí DVB-T2, operátor však od této koncepce s přechodem na Android TV upouští).

Na čelní straně set-top boxu je oproti předchozím boxům navíc uspávací/probouzecí tlačítko, na zadní klasické ON/OFF.

Set-top box pohání Android TV, tedy verze Androidu pro chytré televizory. Při přihlášení na účet od Googlu se tak dostanete do Google Play se všemi nákupy a dalšími věcmi, ale počítejte s tím, že ne všechny aplikace je možné nainstalovat.

Plex, Kodi, Disney+, české streamovací aplikace, YouTube, hudba a řada dalších problém nejsou. Nejde Netflix, ale tam je to dáno tím, že zařízení nemá od Netflixu certifikaci. Pokud by vám přehrávání pořadů v Disney+ fungovalo „trhaně“, zkuste změnit 2160p/50 Hz na 2160p/60 Hz. Může to pomoci.

Můžete mít řadu her i aplikací. Patří sem i různé „systémové“ aplikace, ať už je to třeba VLC, nebo aplikace pro přístup k různým NAS, řadě služeb či chytré domácnosti. Nepočítejte s úplně kompletní nabídkou Google Play, jde o Android TV a aplikace musí tuto podobu podporovat.

Jediné, na co si asi budete muset časem dávat pozor, je, že k dispozici jsou 4 GB interní paměti, ale protože je to Android, nic vám nebrání využít microSD kartu.

Ovládání hlasem a další změny

Android TV znamená i ovládání hlasem a přítomnost funkce Google Assistant. Porozumění češtině je dobré – na ovladači stačí zmáčknout tlačítko a můžete ovládat. Hledání v Google Play jde taky hlasem, nemusíte se trápit psaním na klávesnici na displeji. Což ale ostatně nemusíte, plná podpora Bluetooth znamená možnost připojit klávesnici či myš. Ke hrám pochopitelně i různorodé herní ovladače.

Příchod Androidu přinesl i proměněné Nastavení. Něco málo je v O2 TV aplikaci, ale většinou se dostanete přímo do Nastavení/Settings systému Android. Nechybí tam ani kolonka povolující možnost instalace aplikací mimo Google Play, takže můžete zkoušet cokoliv přidávat přes APK.

V Nastavení jsou i možnosti, které původní set-top-box neuměl – různá usnadnění, více formátů zvuku i videa, podpora pro Chromecast, prostě vše, co umí Android TV.

Ovladač je Bluetooth, takže nemusíte složitě mířit (a můžete si set-top box namontovat i na zadní stranu televize, v balení je ostatně držák). Znamená to i to, že ovladač má vlastní firmware a při aktualizaci na Android se nabídne i možnost aktualizace ovladače. Nikoliv nutná, můžete přeskočit, aktivuje HDMI-CEC pro vypínání a zapínání televizoru společně se set-top boxem.

TIP: Chcete na O2 TV dělat screenshoty? Na ovladači to nevypadá, že by to šlo, ale je tam volné tlačítko TXT a zbytek snadno vyřeší aplikace Button Mapper. Pak už jen potřebujete hotové screenshoty dostat ven – stačí použít jakýkoliv souborový manažer (třeba Solid Explorer, umí připojit i různorodé cloudy).

Nezapomeňte, že pokud na O2 TV přidáte svůj účet od Googlu, začne fungovat nakupování aplikací přes Google Play, stejně tak platby v aplikacích. Pokud tedy O2 TV používají také děti, pamatujte na správné nastavení.





Do budoucna O2 plánuje rozšiřovat multimediální schopnosti set-top boxu (aktuálně vlastně jenom integrované HBO Max a YouTube), ale například i podporu pro chytré domácnosti. Aktuálně je přítomna O2 Knihovna.

Jak to uzavřít? O2 se vydalo nepříliš obvyklou cestou a z hodně proprietárního set-top boxu díky aktualizaci firmwaru vytvořilo skvělé multimediální centrum.