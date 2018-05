 »  Set-top boxy s operačním systémem Android: Další várka modelů označených písmenem M

Rané boxy MXQ, vybavené procesory Amlogic S805 vyráběné společností Shenzhen JLD Technologies a poprvé uvedené na trh jako doplňkový model k tehdy již zavedenému MX, se staly pro svoji nízkou cenu velmi populárním artiklem online obchodů.

Popularita s sebou bohužel přinesla i vlnu různých klonů původního přístroje vyráběných z různých pochybných a někdy i použitých komponentů, vyznačujících se problematickou funkčností. Vše bylo podřízeno co nejnižším výrobním nákladům. Klony se odlišovaly jiným designem heatsinku a absencí ochranných čipů proti elektrostatickým výbojům. Na specializovaných diskusních fórech lze ještě dohledat seznamy „verzí“ sestavovaných samotnými uživateli.

Verzemi s CPU S805/812 se však budeme zabývat jen velmi okrajově, hlavní zájem bude směřován na víceméně aktuální verze s CPU Amlogic S905 včetně variant a CPU Rockchip RK3229.



Zdroj: Macmillan Publishers Zvláštní ekonomická zóna Šen-čen.

Nutno ovšem poznamenat, že „MXQ“ je registrovaná značka (od konce roku 2014) pro území Británie a Spojených států. Držitelem registrace je společnost Shenzhen Shiningworth, se sídlem ve zvláštní ekonomické zóně Shenzhen (Šen-čen), která je umístěna v čínské provincii Guangdong (u nás známější jako Kanton). Pro přístroje pod registrovanou značkou z výrobních linek SZS bude vyhrazena následující část seriálu.

MXQ jako tradičně není jediný přístroj, ale opět řada s těmito základními modely: MXQ, MXQ – 4K, MXQ Plus, MXQ Pro, MXQ Pro Plus. Naše povídání začneme u MXQ.

MXQ Nexbox



Začneme u MXQ vyráběným pod značkou Nexbox, osazeným CPU Amlogic S805 (Quad Core, 32bit Cortex A5), obvyklou konfigurací pamětí 1 a 8 GB a operačním systémem Android 4.4.



MXQ (S905)

Po rozšíření procesorů Amlogic S905 jím byl (místo S805) osazen i přístroj MXQ. V této verzi, popřípadě s bratříčkem S905X, se prodává dodnes. Jde o zcela klasický přístroj řady MX v klasické konfiguraci 1/8 s Wi-Fi 802.11 b/g/n, podporou Bluetooth, HDMI 2.0 a kodeku H.265 10-bit.

K představovanému přístroji lze dokoupit i stylový gamepad, označený rovněž logem MXQ.

MXQ (S905X, „MXQ Next“)

Set-top box osazený procesorem Amlogic S905X (proto „Next“) s grafikou Mali 450. Paměťová konfigurace 1/8, volitelně 1/16. Operační systém Android 6.0. V základní výbavě je odlišný dálkový ovladač než u předchozích modelů.

Technická specifikace

Hardware CPU Amlogic S905X, Quad-Core ARM Cortex-A53 CPU up to 2.0 GHz (DVFS) GPU Penta-Core Mali-450 up to 750 MHz (DVFS) Paměť RAM 1 GB Paměť EMMC Flash 8 GB (volitelně 16 GB) Software OS Android 6.0 Marshmallow Formáty dekodéru HD MPEG1/2/4, H.264, H.265, HD AVC HP, MVC, RM/RMVB, Xvid/DivX 3/4/5/6, RealVideo 8/9/10, HEVC MP-10 Formáty médií Avi, Rm/Rmvb, Ts, Vob, Mkv, Mov, ISO, wmv, asf, flv, dat, mpg/mpeg, mp4 Formáty hudby MP3 / WMA / AAC / WAV / OGG / AC3 / DDP / TrueHD / DTS /DTS HD / FLAC / APE Formáty obrázků JPEG / BMP / GIF / PNG / TIFF Systémy souborů FAT16 / FAT32 / NTFS Podpora titulků SRT / SMI / SUB / SSA / IDX+USB Jazyky OSD English / Francais / Deutsch / Italiano, etc. LAN standard RJ-45, 10 / 100 M Wi-Fi Čipset RTL 8189, standardy 802.11 a/b/g/n Myš / Klávesnice Podpora USB (kabel); podpora přes bezdrátový 2.4GHz USB dongle Porty USB 4 x High speed USB 2.0, podpora U DISK and USB HDD Čtečka karet Micro SD / SDHC / MMC HDMI Standard HDMI 2.0 (CEC a HDCP 2.2), 4K x 2K@60 fps AV Podporuje S / PDIF (Optical) Podporuje Ethernet standard RJ-45, 10 / 100 M Napájení Externí adaptér 5 V / 2 A

MXQ – 4K (All Black)

MXQ – 4K je přístroj, který je místo procesoru od společnosti Amlogic osazený konkurenčním Rockchipem, typ RK 3229 (4 jádra, Cortex A7, grafika Mali-400).

Konfigurace pamětí je 1 a 8 GB, podpora Wi-Fi 2,4 GHz (802.11 b/g/n). LAN port RJ-45 10 / 100 M. Operační systém Android 6.0, podpora 4K@60fps 10-bit H.265. Přístroj má pouze Wi-Fi 2,4 GHz komunikační čip, nepodporuje Bluetooth komunikaci.

MXQ – 4K

Jedná se o set-top box stejných technických parametrů jako předchozí, tentokráte je označen logem MXQ vylisovaným do vrchní desky a v základní výbavě má odlišný dálkový ovladač.

Varianta téhož se standardním dálkovým ovladačem a logem MXQ jiné velkosti.

Varianta se standardním dálkovým ovladačem a dvojnásobnou velikostí paměti.

Varianta ve standardní konfiguraci s operačním systémem Android 7.1 Nougat.

Technická specifikace

Hardware Model: MXQ 4K

CPU: Rockchip RK3229

GPU: Mali-400

RAM: 1 G / 2 G (podle konkrétního sestavení)

Typ: DDR3

ROM: 8G (standardně, volitelně až do 32 G)

Typ: eMMC Flash Podpora médií Formáty dekóderu: 4K 10-bit 60fps H.265, 4K H.264 / VP9, HD AVC / VC-1, HD MPEG 1 / 2 / 4, RealVideo 8 / 9 / 10, RM/RMVB, Xvid / DivX 3 / 4 / 5 / 6

Formáty videa: SF, AVI, DAT, FLV, ISO, MKV, MOV, MPEG, MPG, RM, RMVB, TS, VOB,WMV

Formáty audia: AAC, AC3, APE, DDP, DTS, FLAC, MP3, OGG, TrueHD, WAV, WMA

Formáty foto / obrázku: BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF Software Operační systém: Android 6.0 / 7.1 (podle konkrétního sestavení) Porty AV, DC Power, Ethernet, HDMI, SD Card, S / PDIF, USB2.0 Napájení Externí síťový adaptér Rozměry / hmotnost Rozměry přístroje (D x Š x V): 11.50 × 11.50 × 2.50 cm Hmotnost přístroje: 0.2500 kg

Rozměry balení (D x Š x V): 24.00 × 15.00 × 6.00 cm

Hmotnost balení: 0.5700 kg Obsah balení MXQ 4K TV Box, síťový adaptér, HDMI kabel, dálkový ovladač, uživatelský manuál

MXQ R9

MXQ R9 je přístroj, který konstrukčně vychází z modelu MXQ – 4K, je tedy také osazen CPU Rockchip, typ RK 3229 (4 jádra, Cortex A7, zde grafika Mali-400 MP2).

Konfigurace pamětí je obvyklých 1 a 8 GB, podpora Wi-Fi 2,4 GHz (802.11 b/g/n) i Bluetooth 4.0. LAN port RJ-45 10 / 100 M. Operační systém Android 5.1.1.

Představovaný box tentokrát pochází z evropské nabídky.

Podpora médií:

Video: V9 / MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4 / H.264 / VC-1 / H.265

Videokodeky: RM / PMP / AVC / FLV / VOB / MPG / DAT / MPEG / H.264 / MPEG1 / MPEG2 / RMVB / MPEG4 / WMV / AVI / DIVX

Audiokodeky: MP3, WMA, AC3, APE, FLAC, OGG, AC3, DTS, AAC

MXQ Plus

Dnes již téměř nenabízený box s přídavkem Plus, operačním systémem Android 5.1 a kombinací paměti 1 a 8 GB.

MXQ Mini

S operačním systémem Android 6.0…

…nebo Android 7.1 Nougat.



Čipsetově je přístroj vybaven CPU Rockchip RK3229, kombinací pamětí 2 a 8 GB, podporuje Wi-Fi i Bluetooth 4.0.

Jedná se o stejný model bez loga MXQ, jako je Leelbox Q2.

Leelbox MXQ Pro mini

Zmenšený model klasického MXQ s pouze dvěma USB porty, jinak plně vybavený. Chipset Amlogic S905X (Quad Core, Cortex A53, 64bit), paměťová konfigurace 1/8 GB, podpora 4K H.265 HEVC, Bluetooth 4.0, Wi-Fi 2,4 GHz. Operační systém Android 6.0 Marshmallow.

MXQ Pro Mini

Aktuálnější verze MXQ Pro Mini s CPU Amlogic S905W a OS Android 7.1, bez S/PDIF, podpora Bluetooth není uvedena. V ostatním je konfigurace shodná s předchozím přístrojem.

Klasickým přístrojům MXQ Pro bude věnována následující část po představení produkce SZS.

MXR

MXR je přístroj v klasickém MX case pod značkou Zeepin. Jde o označení boxu MXQ s čipsetem od Rockchipu (proto R), konkrétně zde low-cost 32bit CPU RK3229 (Cortex A7).



Technická specifikace

Základní údaje CPU Rockchip RK3229, 32bit, Quad Core, Cortex A7, 1.5GHz GPU ARM Mali-400, Penta Core Paměť RAM 1 GB Paměť ROM 8 GB Max. kapacita exter. úložiště 32 GB Wi-Fi standard IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi čipset FTV 8189 Operační systém Android 5.1 Podporované formáty a média Dekodér H.265, H.264, HD AVC/VC-1, HD MPEG1/2/4 Videoformáty 1080p (FHD), 2160p (4K) Audioformáty AAC, MP3, OGG, WAV, AC3, WMA, FLAC, DDP, DTS, AFE Fotoformáty GIF, BMP, JPG Napájení Typ Externí síťový adaptér – místní standard Výstupní napětí 5 V / 2 A Rozměry a hmotnost Hmotnost přístroje 0.214 kg Rozměry (D x Š x V) 11.60 × 11.60 × 2.80 cm

MXR PRO

Technická specifikace

Hardware CPU Rockchip RK3328, Quad-Core, 64bit Cortex-A53 GPU Penta-Core, Mali-450 up to 750 MHz+ Paměť SDRAM 4 GB DDR3 Paměť Flash 32 GB eMMC Wi-Fi 2.4 GHz, interní anténa Bluetooth 4.0 LAN 10 / 100 M, standard RJ-45 Porty HDMI HDMI 2.0a, podpora 4k@60Hz, podpora HDR10 a HLG HDR USB 3× USB 2.0, 1× USB 3.0 Čtečka karet TF / SD AV Ano S/PDIF Ano Napájení 5 V / 2 A, externí síťový adaptér Software Operační systém Android 7.1 Formáty dekodéru 4K VP9, H.264 / H.265, VC-1, MPEG-1/2/4, VP6/8 @1080p Formáty médií Avi / Ts / Vob / Mkv / Mov / ISO / wmv / asf / flv / dat / mpg / mpeg Formáty zvuku MP3 / WMA / AAC / WAV / OGG / DDP / HD / FLAC / APE Formáty foto / obrázky HD JPEG / BMP / GIF / PNG / TIFF Formáty titulků SRT / SMI / SUB / SSA / IDX+USB Systémy souborů ext. HDD FAT16 / FAT32 / NTFS

MXR Pro je box osazený procesorem Rockchip další generace RK 33×x, která začíná právě zde osazeným RK3328 a končí high-endovým RK 3399.

Přístroj má paměťovou konfiguraci 4 a 32 GB, která byla až do nedávného vstupu boxů s 64 GB eMMC pamětí ve větším množství na trh tou nejvyšší používanou.



Základní deska boxu s označením MXQ-RK3328-D4_A (VER 1 _0). Procesor RK3328 je skryt pod heatsinkem, vpravo od něj paměti DDR3 od Samsungu. Směrem dolů vlevo blok paměti Flash od SK Hynix, vpravo komunikační Wi-Fi čip Realtek připojený k anténě.

USB port číslo 3 je specifikace 3.0, ostatní specifikace 2.0.

Benchmark CPU-Z.

Benchmark AnTuTu.

MXR Pro 4K

Řídce se v nabídce objevuje box zcela odlišného designu, ale s totožným označením. Tento je na rozdíl od ostatních osazen CPU od společnosti Amlogic (jediný zdroj si bohužel v jeho typu sám poněkud protiřečí, uváděny jsou jak S905X, tak S912). Paměťová konfigurace 2/8, 2× USB port, AV i S/PDIF port. Operační systém je Android 7.1.

MXR Pro +

Přístroj MXR Pro + má nově navržený case (již použitý kupříkladu u posledních modelů H96 Max H1/H2 s odlišným vzhledem stran, kde nejsou vyvedeny porty), novou revizi základní desky a odlišný komunikační čip s podporou dvoupásmové Wi-Fi 2,4 / 5 GHz, abychom zmínili to nejpodstatnější.

Přístroj je nabízen ve dvou variantách – bez LCD displeje / s LCD displejem.

Varianta bez displeje.

Nová verze základní desky s označením MXQ_RK3328_D4 V1.1.

Paměti jsou tentokrát od Micron Technology (SDRAM) a SK Hynix (Flash). Komunikační čip je HS2734A, připojený k interní anténě, uchycené uvnitř case ve výřezu desky.

Představení boxu MXR PRO+

Benchmark CPU-Z.

Benchmark AnTuTu.

Společná technická specifikace

Hardware CPU Rockchip RK3328, Quad-Core, 64bit, Cortex-A53 GPU Penta-Core Mali-450MP2 Up to 750 MHz+ Paměť SDRAM 4 GB DDR3 Paměť Flash 32 GB eMMC Možnost ext. rozšíření až 128 GB LAN 10/100 M standard RJ-45 Wi-Fi dvoupásmová, 2,4 G / 5 G Bluetooth ano, 4.0 Porty Napájení DC 5 V / 2 A, externí síťový adaptér, místní standard HDMI výstup HDMI 2.0a, 4k@60Hz USB 3.0 1× USB 2.0 3× Ethernet standard RJ-45, 10/100 M AV ano S/PDIF optický ano Čtečka karet SD / TF Software Operační systém Android 7.1.2 Formáty dekodéru 4K VP9, 4K H.265 HEVC, H.264, VC-1@1080p, MPEG-1/2/4, VP6/8 Formáty médií Avi / Ts / Vob / Mkv / Mov / ISO / wmv / asf / flv / dat / mpg / mpeg Podpora titulků SRT / SMI / SUB / SSA / IDX+USB HDR HDR10, HLG HDR Formáty zvuku MP3 / WMA / AAC / WAV / OGG / DDP / HD / FLAC / APE Formáty foto HD JPEG / BMP / GIF / PNG / TIFF Systémy souborů ext. HDD FAT16 / FAT32 / NTFS Klávesnice/myš Podpora klasického zařízení (myš/klávesnice) via USB; podpora bezdrátové myši a klávesnice via 2,4GHz USB dongle

Verze s displejem je také nabízena i pod modelovým označením MX10 Pro.

Zde jde o přístroj specifikace totožné s MXR Pro +, jak již bylo zmíněno, ve verzi s displejem.

Než budeme pokračovat dále s přístroji označenými jako MXV, dovolím si ještě malou odbočku k boxu MXS Plus.

MXS Plus

MXS Plus je dalším z mnoha zástupců řady MX, využívající původní MX case se 4 USB porty. Osazený CPU Amlogic S905, paměťová konfigurace 1/8, podpora duální Wi-Fi 2,4 GHz / 5,8 GHz (802.11a/b/g/n), operační systém Android 5.1.

MXV

Pod označením MXV se jako obvykle skrývá několik odlišných přístrojů. Zahájíme odstrašující ukázkou, jak nemá vypadat box model 2018 po technické stránce.

Ze specifikace prodejce nebo výrobce:

CPU: Amlogic S805 Quad Core (1.5GHZ)

GPU: Quad-Core Mali-450@600MHz+

RAM: 1 G

ROM: 8 G

Full HD 1080P

Android 4.4 KitKat

Tudy cesta opravdu nevede, obzvláště je-li takový přístroj nabízen velkoobchodně za stejnou cenu jako nejlacinější 4K model specifikace 2018 (Z69)…

Proto raději k něčemu jinému, MXV+ s procesorem Rockchip RK 3229 a OS Android 5.1.

MXV+

Software specifikace

Operační systém Android 5.1 Zpracování videa, profily dekodéru, podpora médií VP9 dekodér @4K, H.265 / H.264 dekodér @ 4K 10-bit VC-1, MPEG-1/2/4, VP6/8 dekodéry @ 1080p Podpora konverze BT.2020 – Rec.709/Rec.601 Podpora H.263/H.264 2160P@ 24fps Podpora VC-1, MPEG – 1 1080p @ 60fps Podpora MPEG-2 2160P @ 24fps Podpora MPEG-4 1080P @ 60fps Podpora AVS 1080p @ 60fps Podpora MVC 2160P @ 24fps Podpora WMV, 3GP, MKV, ASF, MJPEG, RV8, RV9, RV10 1080P@60fps Podpora HEVC dekódování Podpora profilu Main / Main10 HEVC / H.265, 4K@60FPS Podpora rozlišení 4096×2304 Podpora HDMI 720p-2160p Full 3D HD (2160P, 3840 × 2160), 4K+2 K Podpora Flash 11.1 Videoformáty DIVD / DIVX / REAL8/9/10, RV, RM, RMVB, PMP, FLV, MP4, M4V, VOB, VP6, VP8 2160P @ 24fps Audioformáty MP1, MP2, MP3, WMA, OGG, AAC, M4A, FLAC, APE, AMR, RA, WAV a další Fotoformáty JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG, JFIF a další až do rozlišení 8192 × 8192 Systémy souborů HDD FAT16 / FAT32 / NTFS Podpora DRM Widewine Level1, PlayReady ,Verimatrix, built in Trustzone, HDCP 2.2/1.4

MXV 4K

Přístroj je nabízen ve dvou variantách – s externí, nebo interní Wi-Fi anténou. Jako první běžnější varianta s externí anténou.

A jako druhá varianta s anténou interní, která se však v distribuci objevuje méně často.

Přístroj je umístěn v kovovém case, které sdílí s řadou BB / KB, na trh uvedenou společností Videostrong (jiné je pouze umístění hlavního vypínače). Dole přehled portů a box včetně dálkového ovladače.



Technická specifikace

Hardware CPU Amlogic S905 Quad-core 64-bit ARM® ™ A53 up to 2GHz GPU ARM® Mali™-450, Penta-core Podpora 3D grafiky OpenGL ES 1.1/2.0 a Open VG 1.1 Paměť RAM 1 GB, DDR3 Paměť ROM Základ 8 GB (volitelně 16/32 GB), eMMC Flash Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n Bluetooth 4.0 (ne vždy, v nabídce jsou i přístroje bez podpory BT) Dálkový ovladač Typ IR LED indikátor provozu Zapnuto: modrá; Standby: červená Case Kovový (hliník) Porty 1× HDMI 2.0 s HDCP2.2, 4K x 2K 2× USB (Host) 2.0, podpora U DISK a USB HDD 1× USB (OTG) Micro USB 1× čtečka karet TF / SD podpora 1 – 32 GB 1 x AV AV výstup 1 x LAN Standard RJ-45, 10 / 100 / 1000 M Napájení 5 V / 2 A, externí síťový adaptér, místní standard Obsah balení Box MXV 4K Dálkový ovladač, typ IR Externí síťový adaptér HDMI kabel Uživatelský manuál Software Operační systém Android 5.1.1 nebo Android 6.0 Videodekodér HD MPEG 1 / 2 / 4, H.265/HEVC, HD AVC/VC-1, Xvid/DivX 3 / 4 / 5 / 6, RealVideo 8 / 9 / 10 Videoformáty AVI / RM / RMVB / TS / VOB / MKV / MOV / ISO / WMV / ASF / FLV / DAT / MPG / MPEG Hudební formáty MP3 / WMA / AAC / WAV / OGG / DDP / TrueHD / HD / FLAC / APE Fotoformáty HD JPEG / BMP / GIF / PNG / TIFF Funkce Wi-Fi Hotspot Podporováno Myš/Klávesnice Podpora standardní myši/klávesnice via USB

Podpora bezdrátové myši/klávesnice via 2,4G USB dongle DRM Volitelně: Microsoft Playready, Verimatrix, Google Widevine Ostatní podpora DLNA \ AirPlay \ Miracast \ Google TV Remote

Další varianty

Hlavní menu je klasické, typicky střízlivé jako u všech ostatních modelů od Videostrongu…

…a menu nastavení je standardní Android do verze 6.0.

Společnost Shenzhen Videostrong byla v minulosti rovněž dodavatelem přístrojů pro OTT pay-tv platformu MEGOGO, aktuálně působící v Rusku a patnácti post-sovětských zemích.

Platforma je přítomna od roku 2014 i v České republice a je zacílena na rusky hovořící cizince.

Nová hlavní stránka platformy (v několika jazycích) při vstupu z České republiky nabízí kontakt na pražské telefonní číslo a možnost vyzkoušení služby za 1,49 Kč na jeden měsíc (dále 149 Kč měsíčně, přičemž slibují „52 channels and a collection of best movies in your language“).

Čeština však ve výběru jazyků stránky schází a nebylo nijak blíže zkoumáno, neboť to není téma tohoto článku.

MXV+

Na závěr této části si představíme box MXV+ s čipsetem Amlogic S905, který je nabízen jako „Mini PC“. Je na rozdíl od předcházejících přístrojů umístěn v case výšky 3,6 cm (ve srovnání s klasickým MX / MXQ case – 2,6 cm, MXV 4K / BB / KB case 2,0 cm) a jeho hmotnost je 254 g (opět ve srovnání s MX / MXQ 120 g a MXV 4K 200 g).

Velkou část předního panelu zabírá rozměrný (a velmi dobře čitelný) displej, na spodní hraně vrchního panelu nad displejem je za provozu osvětlené logo.

Box je opět v nabídce jak s logem MXV, tak bez něj a také v několika barevných variantách.

Displej a podsvícení na foto výrobce…

…a foto zapojeného skutečného TV boxu.

Technická specifikace

Základní Model: MXV+ S905

Operační systém: Android 5.1

CPU: Amlogic S905, Quad Core, 64-bit Cortex A53 GPU: ARM Mali 450, Penta Core

Paměť RAM: 1 GB

Typ paměti: DDR3

Paměť ROM: 8 GB

Typ paměti: eMMC Flash

Case: kovová (hliník) Podporovaná média Video formáty: AVI, M2TS, MKV, MPG, RMVB, TS, VOB

Audio formáty: AAC, AC3, DTS, MP3, WAV, WMA

Foto formáty: BMP, JPEG, PNG Přehled portů 1× HDMI 2.0 3× USB 2.0 1× LAN – RJ-45 1× S / PDIF 1× čtečka karet (TF / SD) 1× napájení Napájení 5 V / 2 A, externí síťový adaptér dle místního standardu Rozměry a hmotnost Hmotnost boxu: 0.254 kg

Hmotnost balení: 0.728 kg

Rozměry boxu (D x Š x V): 12.00 × 12.00 × 3.60 cm

Rozměry balení (D x Š x V): 20.50 × 13.00 × 8.00 cm

V příští části společnost Shenzhen Shiningworth a její boxy pod registrovanou značkou MXQ.