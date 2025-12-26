Severní Korea má první PC hernu, AI navrhla funkční počítač, Netflix od Čechů koupil firmu

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?
CDN77 Zdeňka Cendry se spojila s YouTube či Ciscem. Chtějí vytvořit novou generaci streamování videa. CDN77 spoluzaložila organizaci OpenMoQ, jejímž cílem je prosadit standard MoQ, respektive QUIC, pro streamování videa po internetu. MoQ kombinuje to nejlepší ze světů jako WebRTC a HSL, nabízí tedy skvělou latenci, plynulost nebo škálování. Hodí se také na živé sázky, cloudové hraní, live commerce a podobně. V konsorciu jsou Akamai, Cisco, YouTube, Red5, Synamedia a CDN77.
Češi se Samsungem či zakladatelem Robloxu investovali do firmy, kterou teď koupil Netflix. Jde o estonský startup Ready Player Me, pomocí jehož technologie je možné vytvářet virtuální avatary (včetně pořízení selfie a převodu do 3D podoby). Netflix pomalu vstupuje i do světa her (zatím na mobilech a televizích) a i díky nákupu Warner Bros. (herní tituly typu Hogwarts Legacy nebo Batman Arkham) chce vytvořit propojený digitální svět. Přenositelní avataři do této platformy zapadají. Do Ready Player Me v minulosti investoval český fond Presto Ventures a pražský podnikatel Artur Sychov, který stojí za metaverzem a VR brýlemi Somnium Space.
V Severní Koreji otevřeli první internetovou kavárnu, respektive PC hernu. Má moderní počítače a komponenty. Hraní stojí dva dolary na hodinu, což si běžný občan země nemůže dovolit. Herna je součástí bohaté čtvrti v Pchjongjangu a je určena pro elity jakožto benefit za loajalitu a zároveň ústupek ve stylu “nezlobte, tady máte aspoň něco z té kapitalistické ciziny”. Hry jsou pečlivě předvybrané, aby neničily propagandu, ale lze si zahrát třeba Far Cry, Counter-Strike, WarCraft, StarCraft, Resident Evil a podobně. Vše se spouští z launcheru a hrát lze pouze po lokální síti. Internet má v Severní Koreji pouze hrstka vyvolených. Hry jsou pravděpodobně cracknuté a upravené. Každopádně prostor herny vypadá čistě a moderně a vlastně lépe, než například Nvidií certifikovaná herna v Tchaj-peji, ze které na Lupě máme reportáž a galerii.
Jak jsem si vyrobil vlastní Apple Watch. To je název videa od Strange Parts, kde autor navazuje na své dřívější videa o tvorbě iPhonu nebo telefonu s Androidem, které dokázal poskládat ze součástek koupených v čínském Shenzhenu, konkrétně na masivním elektronickém tržišti Huaqiangbei, odkud na Lupě máme rozsáhlou galerii. Další podobné galerie máme z tržišť na Tchaj-wanu, v Japonsku, Bangkoku nebo Hongkongu.
Je zde první počítač navržený umělou inteligencí. Experiment provedla firma Quilter v rámci projektu Speedrun. Šlo o kombinaci práce inženýra, který pracoval asi 40 hodin, a AI, která tomu dala 27 hodin. Bez AI by lidská práce zabrala asi 400 hodin. Vznikl stroj postavený na NXP i.MX 8M Mini, kde AI navrhovala tištěné spoje a rozvržení součástek a inženýr to řídil a kontroloval.
Nvidia za 20 miliard dolarů kupuje aktiva firmy Groq. Ten vyvíjí čipy čistě pro inferenci, takzvané LPU. Nvidia potvrdila, že konkurence v této oblasti je silná. Na Lupě jsme například ukázali Cerebras, největší čip světa, který má podobně jako Groq dobré parametry v inferenci. Jde zároveň o krok, jak tlumit nástup Google TPU a AI čipů od AWS. Další inferenční konkurencí je SambaNova, o ní se zase zajímá Intel.
Nvidia s partnery vytvořila AI model schopný hrát hrát hromady videoher. NitroGen byl natrénován na více než tisícovce titulů, jde o 40 tisíc hodin hraní. Model by se měl časem hodit i pro reálný svět, například pro nasazení v robotech a navigaci. Na podobném projektu dělá i Google, jeho model SIMA 2 byl natrénován i na české hře Space Engineers.
Vibe coding startup Lovable získal další investici ve výši 330 milionů dolarů a oceněn byl na 6,6 miliardy dolarů. Peníze do Švédska poslal například Google. Uživatelé za rok údajně vytvořili 25 milionů projektů a každý den vzniká sto tisíc nových. Uvidíme, jaký bude časem churn.
OpenAI na trhu shání sto miliard dolarů s ohodnocením firmy na 830 miliard dolarů. OpenAI hoří za zadkem zlepšující se konkurence, hlavně od Googlu, a potřebuje pokrývat obrovské náklady na datacentra, takže i při slušných příjmech pálí hromady kapitálu a má ztráty v miliardách dolarů.
Alphabet (Google) za 4,75 miliardy dolarů v hotovosti kupuje společnost Intersect Power. Jde o velkého hráče, který staví a provozuje solární elektrárny nebo bateriové systémy. Zaměřuje se i na datová centra, čehož chce Google využít vzhledem k rozšiřování AI a cloudu a s tím spojenými energetickými nároky.
Nvidia kupuje firmu SchedMD. Ta vyvíjí open source nástroj Slurm určený pro správu workloadů v prostředí superpočítačů a velkých clusterů, což jasně zapadá do toho, co Nvidia dělá. Firma slibuje open source přístup ponechat. Analýza je zde.
Tržby herního průmyslu letos dosáhnout hodnoty 197 miliard dolarů. Jde o meziroční růst 7,5 procenta. Největší část z toho, 108 miliard dolarů, dělají mobily. Konzole a PC jsou na tom podobně, mají 45 a 43 miliard dolarů.
Zemřel Vince Zampella, jedna z ikon videoherního vývoje. Bylo mu 55 let, stal se obětí autonehody. Zampella stvořil Medal of Honor: Allied Assault, odstartoval sérii Call of Duty a Modern Warfare, rozjel Titanfall a Apex Legends a naposledy pomohl s šestým dílem vrátit na výsluní Battlefield. Firmám EA a Activision přinesl obrovské peníze.
Valve přestává vyrábět LCD verzi Steam Decku. Probíhá doprodej. Nyní bude nejlevnější variantou verze s OLED a 512GB úložištěm, místo zhruba 13 tisíc tak zaplatíte 15,5 tisíce korun.
Valve dále ukončuje podporu 32bitového Steamu. Aplikace už nyní na Windows běží jako plně nativní 64bitová, nikoliv jako 32bitová verze spuštěná na 64bitovém systému. Od ledna příštího roku oficiální podpora skončí úplně.
S novou vládou mizí Digitální Česko. “Z důvodu změn na Úřadu vlády Digitální Česko k 31. 12. 2025 končí,” informoval oficiální web. Na Úřadu vlády došlo k velkému propouštění, toto je jeho součástí.
Hackeři stáhli ze Spotify 300TB balík dat. Jde o 256 milionů skladeb, což je skoro celá knihovna. Podařilo se ukrást také meta data či statistiky o poslechovosti. Údaje jsou postupně zveřejňovány na Anna’s Archive.
Je zde nový masivní botnet skládající se z 1,8 milionů zařízení na Androidu. Primárně jde o televize a boxy k nim. Botnet se jmenuje Kimwolf a vydal už 1,7 miliardy příkazů k útokům DDoS.
ServiceNow za 7,75 miliardy dolarů v hotovosti kupuje firmu Armis. Ta se zabývá zabezpečením internetu věcí, zdravotnických přístrojů, průmyslových strojů a podobě, což je vzhledem k podinvestovanosti kybernetického zabezpečení v této sféře a rostoucími regulačními požadavky strategický nákup.
Nvidia v Izraeli postaví nový R&D kampus pro až 10 tisíc lidí. V plánu je zdvojnásobit současný počet zaměstnanců v této zemi, která je důležitá i pro Intel a další čipové a technologické firmy. Jak jsme psali v naší nedávné reportáži, izraelský hi-tech prosperuje i během války v Gaze a částečné mezinárodní izolaci země.
Intel v továrně v Oregonu instaloval první stroj na High-NA EUV litografii od ASML. Model Twinscan EXE:5200B by měl sloužit k výrobě pomocí 1,4nm procesu (14A). Jedna taková mašinka vyjde na 380 milionů eur.
Jinak to ale v Intelu aktuálně není moc veselé, moc nezvládá vyrábět ani čipsety na základní desky. Veškeré čipsety pro Alder Lake a Raptor Lake se dělají někde jinde. Intel aktuálně odebírá 8nm produkci od Samsungu. Více je to rozebrané tady.
Intelu se ale začíná rýsovat zajímavá pozice v dedikovaných grafických kartách. Model Arc B580 se v německém obchodě Mindfactory v prodejích dostal třeba před GeForce RTX 5060 Ti (8 GB) a Radeon RX 9070. Intel už se také poprvé objevil ve statistikách prodejů. Úniky ukazují, že Intel chystá novou výkonnější kartu.
Čínská firma Moore Threads uvedla nový mobilní procesor Yangtze. Má osm jader s frekvencí až 2,65 GHz nebo NPU s výkonem až 50 TOPS. Moore Threads je jednou z nadějí Číny na vlastní GPU a AI akcelerátory.
Samsung to nevzdává s high-end čipy do mobilů a představil 2nm kus Exynos 2600. Vyráběn je ve vlastních továrnách, takže Korejci prezentovali, že to s faby nevzdávají, i když s nimi v poslední době měli problémy. Nový Exynos má 10 jader na architektuře ARMv9.3, hlavní jádro dosahuje na frekvenci 3,8 GHz. SoC se objeví v telefonech Samsung.
Texas Instruments v nové továrně ve své domovině rozjel novou výrobu za 40 miliard dolarů. Jde o první fab na 300mm wafery, v budoucnu přibudou další tři. Výsledkem budou čipy pro automobilky, napájení datacenter a tak dále, tedy konkurence pro Onsemi.
Airbus migruje své kritické aplikace do suverénního evropského cloudu. Tyto debaty se v Evropě v poslední době vedou kvůli U.S. Cloud Actu a politice USA a Airbus bude jedním z velkých hráčů, kdo takový rázný krok udělá.
- Necháváme AI měnit svět, i když dobře víme, že to může být nebezpečné
- Máte staré PC a nechcete kupovat nové? Jak provozovat Windows 11 na počítači, který ho oficiálně nepodporuje
- Postřehy z bezpečnosti: vánočně laděný SantaStealer krade data
- Šlesvicko-Holštýnsko šetří díky open source 15 milionů eur ročně
- Windows teprve teď dostávají nativní podporu NVMe SSD. Nový I/O subsystém slibuje velká zlepšení výkonu
- Přístupnost se musí stát občanem první kategorie, říká nevidomý vývojář Vojtěch Polášek
