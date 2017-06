 »  Seznam aspiruje na personální kolotoč roku. Od listopadu prostřídal většinu šéfů

Byl červenec, když Seznam oznámil, že představenstvo se rozšiřuje ze tří členů na pět. K Ivo Lukačovičovi, Pavlu Zimovi a Tomáši Kapalínovi tak v nejvyšším koncilu portálu zasedl ještě Michal Feix a Petr Král.

Tím začaly změny, jejichž následky doznívají ještě dnes. Feix v představenstvu vydržel jen pár měsíců a Zima, který tou dobou byl nejen místopředsedou představenstva, ale i šéfem firmy a obsahovým ředitelem, si svou trojjedinost udržel také jen pár měsíců.

V listopadu už totiž bylo všechno jinak. „Byla to velká jízda a rozhodně nekončí. Je před náma v Seznamu hodně práce,“ napsal před polednem třiadvacátého listopadu Pavel Zima na svůj Twitter a roztočil se manažerský kolotoč, na jehož konci zůstali na svém místě kromě Iva Lukačoviče jen tři vysoce postavení šéfové tuzemské internetové jedničky.

Ve zkratce – Zimovy exekutivní funkce si rozebral Michal Feix s Igorem Kalašem, Petr Král přešel oficiálně z produktu do marketingu a třeba Michal Heisig s Milanem Smutným odešli úplně. Vedle top manažerů firmu opustili i další lidé. Změny koneckonců zaznamenává naše grafika, do níž jsme zapracovali i některé personální změny na nižších postech.



Autor: Jan Beránek, Internet Info Personální změny v Seznam.cz za posledních pár měsíců

Změn je na první pohled hodně, ale často šlo o manažerské přesuny v rámci firmy. „Změny související s rozhodnutím majitele, který dal přednost kolektivnímu řízení firmy skrze představenstvo, jsou jen dvě. Igor Kalaš po mně převzal roli obsahového ředitele a Milan Smutný se rozhodl odejít kvůli změně kompetencí. U zbytku změn jde o přesuny v rámci firmy – manažeři, co se věnovali nějakým tématům, na ně získali větší fokus. Rozhodnutí Michala Heisiga odejít z funkce obchodního ředitele bylo neplánované, a ač mě jeho odchod osobně mrzí, věřím, že Martin Švarc na jeho úspěchy naváže. Teď už žádné další změny nečekám,“ vysvětluje Pavel Zima, který jakožto místopředseda představenstva reprezentuje firmu.

Podle Zimy se tak na směřování firmy k mediálnímu domu nic nemění. „Říkal jsem to i kolegům interně: I když se možná vyměnilo pár šéfů, projekty zůstávají. Posilujeme jako médium s důrazem na zpravodajství, ale zároveň nám zůstává neskutečné technologické know-how. A obojí musíme maximálně využít, protože víme, že bez kvalitního obsahu a pro uživatele zajímavých služeb i produktů se neobejdeme,“ dodává Zima.

Co může přijít?

Oslovili jsme personalisty a headhuntery s obecnou otázkou, jak se velké firmy vyrovnávají s rozsáhlejšími výměnami top manažerů a co to vypovídá o dění uvnitř nich. Ve velkých firmách se to děje běžně.

„Pětina českých zaměstnanců zažila v posledním půlroce změny ve vedení firem, v nichž pracují. Zhruba stejný podíl lidí pak má za stejné období ve svém zaměstnání nového přímého nadřízeného. Zatímco hodnocení nových přímých nadřízených je obvykle pozitivní – 2/3 lidí jsou se změnou spokojeni, třetina není – v případě změn ve vedení firem jsou zaměstnanci mnohem ostražitější. Pozitivně nedávné změny vedení hodnotí pouze necelá čtvrtina, neutrálně či vyloženě negativně 3/4 zaměstnanců, kteří změny prožili,“ popisuje realitu tuzemského trhu analytik Tomáš Dombrovský z LMC a dodává, že obměny nejvyššího vedení většinu zaměstnanců nevedou k okamžité reakci. Mohou však zvýšit nejistotu a prohloubit jistou frustraci, která s určitým odstupem může vést k vlně odchodů. Vše záleží na tom, jak daná firma zvládá vysvětlit zaměstnancům změny, kterými prochází.

„Otřesy pak často pokračují na nižších stupních. Pro konkurenci i HR firmy na trhu je to naopak dobrá informace, protože se lidé uvnitř dané společnosti lépe oslovují. Ochota lidí vyslechnout si alternativní nabídky práce totiž výrazně stoupá,“ přidává své zkušenosti Vladimír Kočí z personalistické firmy R4U.

V situaci, kdy na trhu nejsou lidi, je třeba podobné situace řešit rychle. „V každém případě je v podobné situaci nutné zajistit otevřenou komunikaci ve firmě. Je třeba, aby se zapojili i majitelé a mluvili se svými zaměstnanci, vysvětlili vzniklou situaci. Pokud lidé informace nedostanou, domyslí si je. A majitelé si mohou být jistí, že lidé domyslí něco jiného, než mají v hlavách majitelé, a v takových případech bývají škody obrovské,“ dodává bývalá HR ředitelka Centrum.cz a teď zakladatelka projektu Winwinjob.cz Barbora Filáčková.

„Jsem přesvědčený, že Seznam to má v tomhle o trochu jednodušší než ostatní firmy. Lidé tu pracují na opravdu unikátních projektech a technologiích. Dělají věci, které v Čechách nemají moc obdoby – hlavně z pohledu množství dat, návštěvnosti atd. Každopádně změny jsem vysvětloval zaměstnancům důkladně a osobně,“ dodává Zima.