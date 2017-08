 »  Seznam.cz a dezinformační weby? Zbytečná facka vlastním lidem

Tak především: tohle není glosa o cenzuře. Aktuální debata kolem Seznamu, který nejdříve chtěl omezit možnosti dezinformačních webů vydělávat na svém reklamním systému, aby o pár dní vedení firmy zcela otočilo, totiž nemá s cenzurou nic společného. Důvody jsou jasné a podrobněji je rozebrali například Martin Malý nebo Honza Simkanič.

V této glose se chci dotknout jiného tématu: co nám uplynulé dny říkají o Seznamu jako takovém. Firma v posledních měsících prochází řadou změn – včetně personální obměny na nejvyšších i středních postech – a současná „aféra“ může naznačit, jakým směrem se posouvá.

Jak poznat dezinformační web

Podstata současné kauzy je vlastně poměrně jednoduchá. Sklik na webu publikoval změnu pravidel, která explicitně omezovala přístup některých zpravodajských webů do jeho programu Sklik Partner (zúčastněné weby mohou na svých stránkách zobrazovat reklamy Skliku, za toto zobrazení platí inzerenti Seznamu určité peníze a Seznam se pak o výdělek s dotyčným webem v jistém poměru dělí).

Z tohoto zdroje peněz měly být podle nových pravidel vyloučeny zpravodajské weby, jejichž obsah „je v rozporu s fakty, smyšlený, dezinformační nebo klamavý“, uvádí informace v zavádějících kontextech nebo publikuje „konspirace vydávané za zpravodajství“, jeho články mají smyšlené autory, web neuvádí svého provozovatele a další pravidla.

Screenshot pravidel, která už na webu Skliku nenajdete

A jak to u novinek bývá, někteří lidé jí začali tleskat, jiní ji kritizovali a někteří si kvůli ní ze Seznamu dělali legraci.

Bojovníci s cenzurou

Tahle novinka ale sama o sobě vlastně žádnou zásadní novinkou nebyla. V praxi pravidla Skliku už delší dobu umožňují vyřazení v podstatě jakéhokoli webu, který by do systému Sklik Partner nechtěl pustit. A nemusí ani uvádět důvod. Stačí se podívat do Pravidel pro partnerské weby, podle nichž se reklamy nesmí zobrazovat na webech „…které jsou v rozporu s dobrými mravy, či které jsou jinými způsoby podvodné a nemorální,“ „s nevhodným (společensky nepřijatelným, vulgárním) obsahem“ nebo „které jsou obsahově slabší (bez kvalitního a smysluplného textu)…“.

Ještě širší pravomoci dávají Seznamu Smluvní podmínky programu Sklik Partner: „Servery Partnera podléhají předchozímu schválení ze strany Provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu zamítnout žádost o schválení Partnerových Serverů pro účast v systému Seznam Sklik Partner.“ Nebo: „Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat účet Partnera bez uvedení důvodu.“

A je to tak v pořádku. Soukromá firma si může do pravidel své služby dát jakékoli podmínky, které jsou v souladu se zákony. Webu vyloučenému z Skliku navíc nehrozí úplná ekonomická likvidace, je tu přinejmenším jeden velký konkurent Google, do jehož reklamního systému se může zkusit přihlásit. Byť i ten má svá podobně přísná pravidla.

Je každopádně zajímavé, že tahle přísná ustanovení Skliku doteď nikomu nevadila a bojovníci s cenzurou vytáhli do boje až ve chvíli, kdy mělo začít jít o dezinformační weby. A v šiku logicky nechyběl ani ten nejpovolanější dezinformátor.

Objektivita a pravdivost

Nová pravidla, která přežila jen několik dní, se tak dala brát hlavně jako symbolický vzkaz, přihlášení Seznamu k názoru, že podporovat šíření lží není ve slušné společnosti normální. A že slušná firma odmítá webům, které lži a záměrné dezinformace šíří, pomáhat s vyděláváním peněz na jejich činnost a ani ona sama z nich nechce mít zisk.

V této souvislosti nenabízí vyjádření výkonného ředitele Seznamu Michala Feixe příliš optimismu:

Představenstvo o záměru zpřísnit pravidla reklamy v oblasti zpravodajských webů nevědělo, a pokud by o ní ode mne vědělo, nepustilo by ji do realizace. Představenstvo a majitel společnosti si nepřeje, abychom se snažili určovat objektivnost a pravdivost zpravodajských webů, které jsou zařazeny do naší reklamní sítě. Proto jsme dnes z pravidel reklamy tato kritéria pro zpravodajské weby odebrali.

Pomiňme tu část, že nejvyšší vedení Seznamu prý o novince nevědělo. No, od Michala Feixe zřejmě ne, ale jinak to možná není úplně přesné:

Snaha zůstat neutrální a neurčovat objektivnost zpravodajských webů se samozřejmě cení. Seznam se nachází v jasném střetu zájmů – na jedné straně provozuje vlastní zpravodajské a lifestylové weby, a na druhé straně velký reklamní systém, ve kterém figuruje i jeho přímá konkurence. Dá se tedy pochopit, že se aspoň v obchodní rovině snaží zůstat neutrální, byť to v podstatě není možné. Mimochodem, pokud jsem se dobře díval, Novinky.cz ani Seznam Zprávy o celé věci nic nenapsaly ani nenatočily.

Těsně před vydáním tohoto komentáře ještě se svým zdůvodněním na Twitteru přišel majitel Seznamu Ivo Lukačovič:

Jak jsem ale ukázal výše, firma má i bez nových pravidel všechny páky na to, aby případně jakýkoli web bez udání důvodu z Skliku vyřadila. Fakticky by tedy přijetím nových pravidel k žádné změně nedošlo. Jen by část trhu a uživatelů Seznamu zatleskala a možná by se k podobným krokům odhodlaly i další firmy.

#menimeseznam, ale jak?

Řešení, které Seznam zvolil – tedy zrušení nových pravidel z příkazu nejvyššího velení – mi tak nakonec přijde jako nejhorší možné. Seznamu se během několika dní podařilo znechutit jak příznivce tvrdšího postupu proti dezinformačním webům, tak jeho odpůrce.

Navíc vypadá jako firma, ve které vedení moc netuší, co se v ní vlastně děje. A to se kvůli tomu, aby měli šéfové větší přehled, loni dokonce měnila struktura představenstva. Jenže ani širší board evidentně netuší, co mu partyzáni v týmu Skliku pod rukama kutí a anarchisticky vypouštějí na web.

Jak si rychlou letní bouřku přeberou uživatelé Seznamu je asi jedno. Je dost pravděpodobné, že ji ani nezaznamenali. Prázdninovou selanku ale kroky náčelnictva evidentně rozbily děvčatům z interní komunikace, protože vysvětlit tenhle veletoč nebude asi úplně jednoduché.

Vize nového produktového šéfa Martin Fukse: „Stavíme nové týmy, v některých hlavách bouráme korporátní styl uvažování a jdeme dělat fajn produkty :)“ totiž dostala pěkně nafrak. A to od vlastního představenstva.

Motivace k dalším odvážnějším krokům tak zůstává jen těm, kteří se v Seznamu cítí pevně v kramflecích. Na místě zaměstnanců by mě ale tahle facka k další práci v Seznamu moc nemotivovala.

Co s tím?

Co si z toho všeho nakonec odnést? Nejvyšší vedení Seznamu se přihlásilo k tomu, že bude dál kasírovat peníze i z webů, které šíří lživé zprávy a že jim bude pomáhat v zajišťování peněz na jejich existenci.

Není ale zdaleka jediným hráčem, který to může ovlivnit: pokud jste zadavateli reklam v Skliku, máte možnost vyloučit ze svých kampaní konkrétní weby (domény, subdomény nebo konkrétní stránky).

Jako podklad možných adres vám může posloužit například slovenský projekt Konspiratori.sk, který seznam nedůvěryhodných a dezinformačních webů shromažďuje. Je to na vás.