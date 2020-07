Seznam rozjíždí velkou spolupráci s Huawei. V čínských telefonech bude místo Googlu

Čínská technologická společnost Huawei v rámci svých snah nahradit služby Googlu a vytvořit vlastní alternativu k obchodu s aplikacemi Google Play a mobilním službám Google Mobile Services (GMS) na českém trhu uzavřela důležité strategické partnerství. Firma podepsala spolupráci s tuzemskou internetovou jedničkou Seznam.cz. Společně na zdejší trh dostanou chytré telefony z Číny vybavené českými službami a aplikacemi.

Telefony z aktuální řady Huawei P40 (P40, P40 Pro a P40 Lite) budou mít v Česku standardně nastaven jako výchozí webový vyhledávač ten od Seznamu. Součástí budou rovněž předinstalované mobilní aplikace. Půjde například o Mapy.cz, Novinky.cz, Seznam.cz, zpravodajství Seznamu, Televizi Seznam, Email.cz a další.

Seznam s Huawei začal před několika měsíci spolupracovat jako jedna z prvních českých společností. Čínský podnik se od embarga ze strany Spojených států snaží na jednotlivých trzích včetně Česka obcházet vývojáře a lákat je do svého obchodu AppGallery. Seznam v něm už aktivně publikuje. Celkově už je v AppGallery přes 110 lokálních aplikací.

Seznam už dříve pro Lupu uvedl, že chce do obchodu Huawei převést velkou část svých aplikací. Hodlá otestovat potenciál nové platformy a zasáhnout zákazníky dvojky v prodeji telefonů, která ještě před embargem držela asi třetinu trhu.

Druhý pokus po Samsungu

Pro Seznam je spojenectví s Huawei zajímavé ještě v jednom ohledu. Firma na zdejším trhu s vyhledáváním boj s Googlem prohrává (Google drží podle různých odhadů mezi 60 a 80 procenty) a s masivním nástupem mobilního internetu má navíc horší výchozí pozici v tom, že neprovozuje vlastní ekosystém, zatímco Google má Android. Americký konkurent přes něj může zákazníkům „tlačit“ své služby.

Seznam i proto zkoušel podobnou spolupráci se Samsungem. V loňském roce s touto jihokorejskou světovou i českou mobilní jedničkou na trh uvedl limitované edice telefonů Galaxy A40 a Galaxy A20e, které rovněž měly předinstalované „seznamácké“ aplikace a služby. Firmy neuvádí, jak dopadly prodeje, podle informací Lupy byl ale projekt letos 24. dubna ukončen.

Něco může naznačit Lupě zaslané oficiální vyjádření: „Po roční zkušenosti jsme se rozhodli zaměřit své distribuční úsilí jiným směrem. Uživatelé, kteří si telefon pořídili, v něm mohou nadále automaticky využívat aplikace a vyhledávání od Seznamu, a to až do chvíle, než zařízení uvedou do továrního nastavení. Po něm je možné si aplikace od Seznamu stáhnout v Google Play a nainstalovat je podobně jako na každé jiné zařízení.“

Dle Seznamu pomůže nová spolupráce s Huawei oslovit další uživatele. „Je to v souladu s naší mobilní strategií, která reaguje na fakt, že se konzumace zábavy i obsahu přesouvá stále více od desktopu k mobilním telefonům,“ přibližuje ředitel divize Homepage a obsahových služeb Seznamu Matěj Hušek.

Zatím stovky tisíc stažení

Pro Huawei je pak spolupráce se Seznamem logická. Firma je odstřihnutá od služeb a aplikací Googlu a nutně potřebuje alternativy. Mapy.cz dokáží dobře nahradit Google Maps, Seznam může nabídnout i aplikaci pro e-maily nebo obsah. Překlápět aplikace z Google Play do AppGallery navíc není tak časově náročné, využívají se stejné buildy pro Android. Seznam pro Huawei také připravil zpravodajskou aplikaci.

Seznam už má v AppGallery několik aplikací. Nejvíce instalací prozatím mají Mapy.cz (223 tisíc) následované Kupi.cz (100 tisíc), Televizí Seznam (20 tisíc) a aplikací Seznam.cz (osm tisíc instalací). Expres FM a Classic Praha mají pět tisíc a Pohádky tři tisíce stažení. V AppGallery je i Windy.com od majitele Seznamu Iva Lukačoviče, která má 281 tisíc instalací. Novinky.cz v obchodě figurují teprve krátkou dobu a mají pod tisíc stažení.