 »  Sháníte set-top box pro DVB-T2? Nejprodávanější modely v českých obchodech

Zákazníci si podle internetových recenzí občas stěžují na delší start přijímače, náhodné vypínání set-top boxu během sledování pořadů nebo to, že při běžném provozu dost hřeje. Před aktualizací firmware se objevovaly problémy se zvukem u stanic České televize.

Při sledování televizních pořadů podporuje funkci TimeShift (posun zpět v čase u právě běžícího pořadu). K dispozici je český programový průvodce a teletext. Podporováno je SD i Full HD rozlišení, v případě vysílání více jazykových stop se dá mezi nimi přepínat. Každý kanál může mít nastavenou vlastní úroveň hlasitosti, přístroj si ji zapamatuje a při přepínání ji automaticky sníží, nebo zvýší. Ačkoliv je na přístroji síťový vstup LAN, prozatím nemá žádné funkce, které by internetové připojení využívaly.

V prodejnách Datartu se nejvíc kupuje model Tesla TE-310 . Přijímač certifikovaný Českými Radiokomunikacemi se cenově pohybuje v řádu stokorun a kromě DVB-T2 podporuje i současné DVB-T. Nahrává pořady na připojený USB disk, a to nekódovaně, ale do formátu TSV (pro případnou další editaci na počítači je tedy nutné použít převodní software). Zvládá plánované nahrávání s automatickým vypnutím přijímače v době nepřítomnosti uživatele. Hodina záznamu zabere zhruba 1 GB. K novějším televizorům ho připojíte pomocí HDMI, ke starším kabelem SCART.

Podobně jako v případě Tesly zvládá zobrazování titulků u souborů ve formátech MKV a DivX. Kromě těchto formátů jsou dále podporovány videozáznamy MOV, MPEG a WMA, zvuky ve formátu MP3 a obrázky uložené jako JPG. Nahrávky se ukládají ve formátu TSV, i v tomto případě tedy platí, že je po předchozí konverzi teoreticky možné je sáhnout k editaci záznamů na počítači.

Samozřejmostí je český teletext a český programový průvodce, připojení k televizoru přes HDMI nebo SCART a digitální koaxiální audiovýstup. Podporu jakýchkoliv internetových funkcí však u tohoto přijímače budete hledat marně, žádným vstupem pro LAN nebo jiným síťovým modulem nedisponuje.

Set-top box se v současné době prodává za ceny od 800 do 1000 korun. Zákazníci obvykle upozorňují na horší grafiku uživatelského rozhraní nebo vypadávající nastavení času.

MAX MTR6001T2

Obchodníci z CZC.cz zákazníkům doporučují model MAX MTR6001T2. Jde o výrobek pod značkou internetového obchodu Mall.cz, což je stejná skupina e-shopů jako CZC.cz. Přístroj v ceně kolem 600–700 korun je v hlavních rysech podobný jako všechny předchozí – připojíte ho přes HDMI nebo SCART, má port LAN, výstup pro digitální zvuk a USB port pro připojení externího disku.

Z internetových aplikací podporuje zobrazení předpovědi počasí, poslech internetových rádií. Na obrazovce je možné pomocí ovladače hrát také jednoduchou deskovou hru Othello (Reversi) nebo vyplňovat číselnou křížovku sudoku.

Připojení USB disku aktivuje podobně jako u jiných přístrojů možnost nahrávat pořady (včetně nastavení záznamu v době nepřítomnosti) a možnost přeskakovat v čase při živém vysílání. V průběhu nahrávání je možné sledovat jiný program, ale ze stejného multiplexu. Maximální velikost nahrávky je 64 GB. Informace o pořadech poskytuje český programový průvodce, vyvolat je možné také teletext.

Při přehrávání videosouborů z připojeného USB disku jsou podporovány formáty AVI, TS, MP4, MKV a MOV. Audio přehrajete ve formátech MP3 a FLAC, fotky musí být v JPG (JPEG).

Zákazníci v recenzích upozorňují na resetování přístroje, když se pokusí zobrazit předpověď počasí. Zmiňována je vyšší teplota přístroje při provozu nebo pomalejší start přístroje. Procházení nabídky internetových rádií je složitější a je možné využívat jen přednastavené adresy.

Maxxo DVB-T2 Senior

A jaký set-top box by doporučila Alza? „Je to model Maxxo DVB-T2 Senior, který obsahuje kromě klasického dálkového ovladače také velmi praktický ovladač pro seniory,“ nabízí Aleš Krzywda. U přístroje za 700–800 korun je to skutečně rarita. Zjednodušený ovladač má jen tlačítka pro přepínání kanálů, regulaci hlasitosti a vyvolání informací o pořadu. Nemate tedy uživatele žádnými doplňkovými funkcemi nebo nabídkami.

Certifikovaný přijímač nepřekvapí připojením přes HDMI nebo SCART, podporou nahrávání na USB, posouváním v živém vysílání nebo přehráváním fotek, hudby a videa (AVI, MKV, MPEG2, MPEG4, MP3 a JPG). Nahrávky ale podobně jako u set-top boxu Strong SRT8211 nejdou spustit mimo televizor.

Přístroj podporuje připojení k internetu prostřednictvím LAN portu. Poté fungují vestavěné aplikace pro předpověď počasí nebo přehrávání videí z YouTube. Recenzi přístroje (bez ovladače pro seniory) jsme přinesli v roce 2017.