Shořelé datacentrum OVH zpět v provozu, ICT sankce na Rusko fungují, grafické karty od Intelu

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

OVH otevírá datové centrum ve Štrasburku, které se v roce 2021 potýkalo s rozsáhlým požárem. Nová verze má být o něco odolnější. Jednotlivé místnosti jsou odděleny od podpůrné infrastruktury a například baterie jsou mimo datacentrum.

VMware byl pokutován za to, že před investory kryl zpomalující prodeje. SEC mu za to naúčtoval osm milionů dolarů. „VMware u některých prodejních objednávek odkládal dodání licenčních klíčů až těsně po skončení čtvrtletí, aby mohl v následujícím čtvrtletí vykázat příjmy z prodeje příslušných licencí,“ shrnul SEC.

Američtí politici varovali Apple kvůli nasazení čínských čipů, rozebírají Financial Times. Apple chce začít v iPhonech a spol. používat NAND flash čipy od firmy YMTC, která udělala velké pokroky v tom konkurovat Samsungu a dalším. Marco Rubio například uvedl, že si Apple zahrává s ohněm.

Think-tank, kterému předsedá bývalý šéf Googlu Eric Schmidt, ve studii varoval, že Čína může zvítězit v souboji o technologickou nadvládu. Kritické mají být roky 2025 až 2030 a obory 5G, AI a čipy/mikroelektronika.





Čína tento týden mimo jiné oznámila, že k současným 173 hi-tech zónám chce přidat dalších padesát, a to do roku 2030. V posledních deseti letech jich vzniklo 84. Tyto zóny dělají 13,4 procenta čínského HDP.

Sankce účinkují. Ruští operátoři zdražují a kvalita se zhoršuje, píše Ondřej Malý v komentáři pro E15. Na Lupě máme komentář o tom, jak je Rusko technologicky zaostalé.

Intel konečně vydal specifikace svých dedikovaných grafických karet Arc. Jde o modely A380, A580, A750 a A770. Více na Cnews.cz. Objevují se nicméně drby, že Intel možná herní grafiky zařízne a bude se zaměřovat jen na ty integrované v procesoru a modely pro superpočítače a servery. Firma to ještě nepotvrdila, ale dlouhodobě má s projektem značné problémy. Šéf Intelu Pat Gelsinger také dříve uvedl, že kromě Optane chce rušit i další divize.

Poláci budou vyrábět vlastní SSD disky s rozhraním PCI Express 5.0, a to kousek od Ostravy. Sídlí tam firmy Wilk Elektronik nabízející značku GoodRam, která není moc známá, už nějakou dobu ale na trh kromě disků dodává také moduly RAM a paměťové karty. Čipy odebírá od tradičních hráčů.

Firmy Broadcom a Intel demonstrovaly Wi-Fi 7 na 6 GHz. Bezdrátový přenos dat se dostal až na 5 Gb/s, tedy přes 600 MB/s. To je někde okolo rozhraní SATA.

Majitel dvou českých studií vyvíjející NFT hry získal další miliardy, a to i přes masivní propad trhu. Hongkongská Animoca Brands, která koupila české startupy Gamee a Notre Games, už si přišla na 775 milionů dolarů s ohodnocením 5,6 miliardy dolarů. Animoca se specializuje na NFT hry, podíly má i v OpenSea, Axie Infinity a řadě dalších projektů.

Rožnovský výrobce čipů Onsemi (ON Semiconductor) loni zvýšil tržby na čtyři miliardy korun. Firmě pomáhají miliardové investice od amerických vlastníků. Onsemi v Rožnově dělá na čipech pro průmysl a čím dál více se specializuje na čipy postavené na karbidu křemíku. Tam chce být podnik světovou jedničkou. Letos se v Rožnově pod Radhoštěm čekají tržby 4,6 miliardy. Problémy dělají vzácné plyny z Ukrajiny a Ruska.

Ještě to ani nevzniklo a nehýbe se to a Evropská unie už to chce danit a regulovat. Řeč je o metaverzu a virtuálních světech, na které se v Unii s předstihem připravují pravidla. Rozebírá to TechCrunch.

Vyšel Unicode 15, přidává 4489 nových znaků. Celkem jich je 149 186. Přidána byla dvě nová písma či 20 nových znaků emoji.

ARM představil jádra Neoverse V2. Jako první se objeví v chystaných GPU akcelerátorech Nvidia Grace. Nvidia chce také udělat čip spojující CPU a GPU NVLinkem. V2 má překonávat čipy Graviton3 od AWS.

Dvě zajímavé novinky na Netflixu: Cyberpunk: Edgerunners je povedený anime seriál z prostředí Cyberpunku 2077. A Watch Skandal! Bringing Down Wirecard je dokument popisující kauzu kolem Wirecardu.

Startuje Linux Foundation Europe. Mezi první členy patří Avast, Ericsson, Accenture, Bosch, NXP, SAP, SUSE, TomTom, Bank of England a další.

Meta (Facebook) posílá framework PyTorch do Linux Foundation. Původně interně vyvinutý nástroj pro deep learning se stal i díky open source podobě populárním. Na GitHubu je na něm postavených více než 150 tisíc projektů.

Linux Foundation také rozjíždí OpenWallet Foundation. Cílem je vyvinout interoperabilní digitální peněženky. Mezi členy už patří Okta, OpenID Foundation, Accenture, CVS nebo Ping Identity.

Chystaný procesor Intel Raptor Lake 13900KS by se měl dostat až na frekvenci 6 GHz. Nové Ryzeny 7000 od AMD mají mít boost až 5,7 či 5,8 GHz. Další detaily zatím neznáme. Procesor se každopádně podařilo přetaktovat až na 8 GHz.

AMD vydalo FidelityFX Super Resolution ve verzi 2.1. Jde o konkurenci DLSS od Nvidie, tedy upscaling z nižšího rozlišení do vyššího pomocí prvků AI. Nová verze od AMD opravuje nedostatky, obraz by měl být ostřejší.

Google zrušil polovinu projektů v rámci interního inkubátoru Area 120. Soustředit se má primárně na projekty kolem AI. Google také oznámil, že firma musí o 20 procent zvýšit efektivitu.

Patreon propustí 17 procent pracovní síly, jde asi o 80 lidí. Zavřou se kanceláře v Berlíně a Dublinu. Důvody firma rozepisuje na blogu. Patreon loni získal 155 milionů dolarů a byl oceněn na čtyři miliardy dolarů.

Google dokončil akvizici firmy Mandiant za 5,4 miliardy dolarů. Podnik bude spadat pod sekci Google Cloud, který se tímto krokem chce více opřít do kybernetické bezpečnosti.

Oracle dal k dispozici svůj HeatWave v rámci Amazon Web Services. Jde o analytický nástroj pro MySQL. Je to další případ, kdy si Oracle nezamyká věci jen pro svůj nepříliš rozšířený Oracle Cloud.