Šifrování v Messengeru, Google VPN pro iOS, čipy nebudou, LCD displej s 500 Hz

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Microsoft se vypořádal s rekordním DDoS útokem. Tok činil 3,47 Tb/s a přicházelo 340 milionů paketů za sekundu. Dějištěm byla Asie, útok přicházel z deseti tisíc míst po světě.

Messenger nabízí široce dostupné šifrování. Textová komunikace už je k dispozici nějakou dobu, nyní to jde i u hovorů a videohovorů. Využívat lze i funkce, jako jsou obrázky a podobně.

Google One VPN je nově k dispozici na iOS. Doposud službu mohli využívat pouze majitelé Androidu s předplatným Google One Premium.

Tržby AMD loni meziročně vyrostly o 68 procent. Konkrétně činily 16,4 miliardy dolarů. Zisk si polepšil o 27 procent na 3,2 miliardy dolarů a lépe je na tom i marže. Podniková divize dokonce přidala 113 procent. Táhly to zejména serverové procesory a grafiky Epyc a Instinct, stejně jako APU pro herní konzole nebo dodávky pro Teslu. GPU obecně vyrostly o 45 procent. Letos AMD očekává tržby 20 až 25 miliard dolarů. Otázkou je, kam by firma vyrostla v případě, že by nebyla limitovaná externími výrobními kapacitami zejména u TSMC.

S čipy to jen tak lepší nebude, odhaduje IDC. Důvodem je známý fakt, že se sice staví továrny na moderní produkci (16 nm a méně), automobilky a další obory jsou ale často závislé na jednodušších čipech vyráběných pomocí starších procesů. 40 nm a méně se využívá pro produkci 67 procent všech čipů. 16 nm a méně u zpracování waferů tvoří 15 procent podílu, nicméně na tržbách 44 procent. Investoři tedy mají zájem o modernější procesy.

Tržby z polovodičů loni poprvé překonaly 500 miliard dolarů, spočítal Gartner. Částka konkrétně dělá 583,5 miliardy dolarů oproti 466 miliardám rok předtím. Nejsou v tom započítány zakázkoví výrobci jako TSMC.

Čínské BOE vyvinulo LCD displej s frekvencí 500 Hz. Má 27", rozlišení Full HD, odezvu jednu milisekundu nebo osmibitové barvy. BOE je jedním z největších výrobců LCD, LED a OLED panelů na světě.

Je zde specifikace pamětí HBM3, zveřejnila je organizace JEDEC. Propustnost na pin je 6,4 Gb/s, u jednoho čipu je to 819 GB/s. HBM2v3 dosahoval na 410 GB/s. Na jedné vrstvě lze mít 32 Gb/s a vrstev může být až šestnáct. Pracuje se s napětím 1,1 V.

Citrix za 16,5 miliardy dolarů míří do rukou Vista Equity Partners a Evergreen Coast Capital. Noví majitelé softwarovou firmu stáhnou z burzy a sloučí ji s Tibco Software. Citrix údajně dostane prostor pro dlouhodobé investice, mimo jiné do desktopu jako služby. Akci rozebírá ZDNet.

Sony kupuje tvůrce her Halo a Destiny. Za společnost Bungie zaplatí 3,6 miliardy dolarů. Je zajímavé, že se Bungie vrhá pod křídla další velké firmy. Studio dříve vlastnil Microsoft, Bungie se ale hodně snažili odtrhnout, což se jim nakonec povedlo. Microsoft nedávno oznámil záměr převzít Activision Blizzard a s tím i například Call of Duty. Sony s Bungie rovněž získá vlastní silný multiplayerový titul.

Epic Games Store se nadále snaží konkurovat Steamu. Digitální herní obchod loni zdarma rozdal 89 her v celkové hodnotě 2120 dolarů. Hráči na Epicu utratili 840 milionů dolarů. Registrovaných je 194 milionů uživatelů, meziročně o 31 milionů více. Epic zřejmě aktivity nadále silně dotuje, což mu umožňuje úspěch Fortnite. S každotýdenním nadělováním her zdarma se pokračuje i letos.

NordVPN a Surfshark se spojují. Je to další z příspěvků do konsolidace na trhu. Oba produkty mají minimálně prozatím fungovat samostatně.

Nizozemský NXP Semiconductors loni udělal tržby 11 miliard dolarů, meziročně je to o 28 procent více. Provozní zisk se dostal nad tři miliardy dolarů. Polovodičová firma má inženýrská centra také v Rožnově pod Radhoštěm a Brně.

Americký regulátor FCC schválil plán na zavádění internetu do odlehlých koutů USA. Stát na to posílá 1,2 miliardy dolarů. Broadband se má vybudovat ve 32 státech.

Fosscord je nová open source alternativa Discordu. Nebuduje vlastní službu, ale je kompatibilní s Discordem. Prozatím je k dispozici alfa verze.

BrainChip Akida je nová karta s neuromorfním čipem. Součástí je procesor AKD1000 schopný emulace deseti miliard mozkových synapsí a 1,2 milionu neuronů. Karta využívá PCI Express 2.0. Karty lze spojit do klastru 64 kusů. První informace o svém AI čipu také poskytla firma Ceremorphic.

MariaDB se chystá vstoupit na burzu. Firma také získala novou investici 104 milionů dolarů. Hodnota firmy má být 672 milionů dolarů.

MediaTek uvádí 6nm čip Kompanio 1380. Má osm jader (čtyři ARM Cortex-A78 na 3 GHz a čtyři Cortex-A55 na 2 GHz) nebo Mali-G57 MC5. Určený je do Chromebooků.