 »  Šifrovaný kalendář od ProtonMail, Torvalds slaví padesátiny, končí podpora Pythonu 2

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

ProtonMail spustil betaverzi ProtonCalendar, tedy šifrovaného kalendáře vycházející z původní e-mailové služby. Kalendář mohou začít zkoušet všichni platící uživatelé. Proton nabízí také ProtonVPN a pracuje na úložišti ProtonDrive. Technologie ve Švýcarsku a Praze vyvíjí mimo jiné Češi, viz náš rozhovor s Janem Veverkou.

Tvůrci linuxového jádra Linusovi Torvaldsi je padesát let, jubileum oslavil 28. prosince roku 2019. Na vývoji jádra nadále pracuje. O zrodu Torvaldse a Linuxu hezky pojednává jeho kniha Just for Fun.

TSMC letos v druhém kvartálu rozjede výrobu 5nm čipů, informují DigiTimes. Zřejmě půjde o modely A14, které v nové generaci iPhonů nasadí Apple. A12 a A13 běží na 7nm technologii. TSMC má do 5nm investovat 25 miliard dolarů a mělo by nadále být výhradním dodavatelem.

AMD na veletrhu CES 2020 představilo procesory řady Ryzen 4000 Mobile, které jsou určené do notebooků. Postavené jsou na 7nm technologii a architektuře Zen 2, již už známe z desktopů. AMD nabízí dvě kategorie U a H, přičemž U je úspornější. Podporovány jsou paměti LPDDR4X (až 64 GB) a PCI-Express 3.0. Novinky se na trh dostanou už v prvním kvartálu. Představen byl rovněž Threadripper 3990X s 64 jádry a 128 vlákny (SMT). Ti, kdo ho budou chtít do svého desktopu, zaplatí 3990 dolarů, tedy přes sto tisíc korun. V prodeji bude od 7. února. Přichází také novinky Radeon RX: 5600 a XT a 5600M a 5700M.

MediaTek oznámil čip Dimensity 800, který na rozdíl od dříve oznámené tisícovky míří do střední třídy. Disponuje osmi jádry (2 GHz, Cortex-A76 a A55), GPU Mali-G77, vyráběn je 7nm procesem, podporuje 90Hz displeje a zejména má integrovaný 5G modem Helio M70. Lze tak očekávat postupný příchod smartphonů s 5G i v levnější cenové hladině.

Sony na CESu potvrdilo příchod PlayStationu 5. Nová generace herní konzole bude k dispozici na letošní vánoční trh. Stále ale toho moc nevíme o hardwaru či vzhledu. Ví se, že PS5 nabídne SSD disk, Blu-ray mechaniku a hardwarový ray tracing. Ukázáno bylo logo, které je zcela tradiční.

Auto od Sony, rolovací televize i ohebný laptop. Podívejte se na další zajímavosti z CES 2020:

Dell představil novou generaci oblíbeného notebooku XPS 13 Developer Edition. Přichází s podporou až 32 GB RAM a až 2TB SSD. Displej téměř nemá okraje a nasazen je Ubuntu Linux 18.04.