Sigfox stáhla v Česku ke dnu nereálná očekávání

Internet věcí dostal minulý týden v tuzemsku citelnou ránu. Bezdrátová síť Sigfox provozovaná společností SimpleCell se odmlčela poté, co dodavatel konektivity, operátor T-Mobile, odpojil její základnové stanice. Už několik týdnů před tím si lidé na sociálních sítích stěžovali na zhoršení příjmu signálu z připojených zařízení, což ukazuje na to, že už v průběhu výpovědní doby k odpojování BTS Sigfoxu docházelo.

@Lupacz V posledních týdnech přestaly fungovat všechny mé Sigfox IOT teploměry. Mým poskytovatelem je @IOFrog. Děje se něco se sítí Sigfox? — Jiří Pokorný (@JiriPokorny) April 18, 2023

Na Slovensku přitom SimpleCell nechal síť Sigfox odpojit už přibližně před rokem. A Sigfox nemá na růžích ustláno ani v domovské Francii, kde původní provozovatel systému loni vyhlásil bankrot. V rámci insolvenčního řízení část podniku, včetně backendu Sigfoxu, získala společnost UnaBiz, která předtím provozovala síť pro internet věcí v Singapuru a na Tchaj-wanu. Tím se povedlo udržet jádro sítě v provozuschopném stavu.

Celý model fungování Sigfoxu je totiž postavený na tom, že veškerá data se zpracovávají v cloudu provozovaném ve Francii. Ale rádiovou část sítě budují jednotliví národní operátoři, kteří své antény do tohoto cloudu připojují. Za toto připojení ke společné infrastruktuře Francouzům platí, ale mohou si nastavit a od uživatelů vybírat poplatky za připojení zařízení.

Cena je pro Českou republiku aktuálně stanovena od 6,58 eura ročně za zařízení, které přenese maximálně dvě zprávy denně a nemá přístup k lokalizaci podle triangulace, do 12,23 eura za až 140 zpráv denně a s aktivovanou lokalizační technologií. Mimochodem, toto předplatné pro ČR je možné pořídit i nyní, kdy je síť v tuzemsku vypnutá.

Uživatelé se pak k zachyceným datům ze svých zařízení dostávají přes backendové rozhraní. V něm je k dispozici i mapa pokrytí jednotlivých národních operátorů. Ta tuzemská zachycuje stav k 16. lednu a ukazuje české území jako veskrze pokryté.





V případě, kdy je potřeba získat pokrytí tam, kde není, je možné zakoupit či pronajmout a připojit k síti vlastní microBS. Buď jednorázově za 546 eur od Francouzů, nebo za 20 eur měsíčně od SimpleCellu.

Vypínání vysílačů

To, k čemu došlo tento měsíc u české sítě Sigfox, je obestřeno mlčením a mlžením, a to ze strany všech zúčastněných. Operátor T-Mobile až po dvou dnech a několika urgencích potvrdil, že smlouvu se SimpleCellem vypověděl a po doběhu výpovědní lhůty přistoupil k odpojování konektivity. Zákulisně se mluví o tom, že za koncem smluvního vztahu byly pohledávky po splatnosti. Objektivně vzato jsou přitom některá koncová zařízení bez spojení už více než měsíc (k redukci základnových stanic totiž zjevně docházelo ve vší tichosti už předtím).

Mluvit v tomto kontextu o dočasném výpadku, případně o „odstávce systému kvůli plánované migraci sítě“, jak to označil SimpleCell v oznámení vyvěšeném na webu, je velký eufemismus, tím spíše, pokud společnost na zaslané dotazy nereaguje a nikde nezmiňuje, kdy by měl být provoz obnoven, v jakém rozsahu ani s jakým dodavatelem konektivity. Bez informací od SimpleCellu a bez spojení zůstávají především uživatelé, kteří si v diskusích na Lupě stěžují na přístup lokálního operátora.

To ostře kontrastuje s tím, s jakou pompou a publicitou v roce 2016 obě jmenované firmy síť internetu věcí spouštěly. Už tenkrát představitelé SimpleCellu odhadovali, že aby provoz sítě dával ekonomicky smysl, potřebují připojit zařízení v řádu stovek tisíc kusů, když „potenciál v Česku jsou miliony senzorů“. Předpokládali přitom, že se jim to podaří do dvou let. Že tyto představy byly nadnesené a s tím spojená cenová politika SimpleCellu nereálná, dokazuje, že po sedmi letech podnikání nynější celoplošný „výpadek“ Sigfox postihl jednotky tisíc zařízení. Mnoho senzorů funguje v roamingu čili přesnější čísla k dispozici nejsou.

Kdo si zadal se Sigfoxem?

Pohled do historie české odnože Sigfoxu je zajímavý. Připomeňme, že u zrodu SimpleCellu stál Jan John, který měl s tímto typem sítě zkušenost z T-Systems ze skupiny Deutsche Telekom, a jeden ze spoluzakladatelů serveru Atlas.cz Pavel Sodomka.

Ten předtím v 90. letech působil v pražské pobočce Microsoftu. Po prodeji Atlasu peníze investoval se střídavým úspěchem do řady projektů, včetně elektrokol nebo počítačové hry. Dodnes provozuje e-shop SimpleHardware, kde různá zařízení pro internet věcí prodává.

Že by s koncem Sigfoxu v ČR přišel o odbyt, se neobává. „Pouze asi 2 % objednávek jde do tuzemska. A v nabídce máme zařízení, která lze připojit nejen na Sigfox, ale i na jiné druhy sítí internetu věcí,“ dodává Sodomka s tím, že většinou tím druhým podporovaným rádiovým protokolem je LoRaWAN.

Od spuštění sítě se kolem SimpleCellu pohyboval bankéř a podnikatel Radovan Vávra, který stál i za kontroverzním kryptoměnovým projektem Xixoio. Se SimpleCellem byl propojený nejen majetkově, po dva roky byl členem dozorčí rady a až do loňského května pak byl předsedou představenstva této akciové společnosti.

SimpleCell s Xixoio propojila i další zvučná persona, bývalý investiční ředitel v KKCG a blízký spolupracovník Karla Komárka, vlastník investiční společnosti Pactio Invest Miloslav Vyhnal. Právě ve prospěch této korporace se svého podílu zbavil další z původních investorů Karel Krčmář. Neopomněl přitom za sebou poměrně hlasitě prásknout dveřmi.

Stopy vedou k Ivo Rittigovi

A když budeme tuto pavučinu rozplétat dál, zjistíme, že tato skupina lidí kolem SimpleCellu má velmi blízko k lobbistovi Ivo Rittigovi. Jeho bývalý blízký spolupracovník Maksen Shino se podle zjištění deníku E15 od loňského května pře s Vyhnalem a Vávrou o podíly právě v SimpleCellu. Není bez zajímavosti, že Rittig si od firmy Lucrosus Prague Holding (patřící původně Vávrovi, následně převzaté Shinem) koupil luxusní tryskáč Nextant 400XT. A ani v majetku Lucrosusu nefiguroval private jet dlouho. Koupila ho od Vyhnalova Pactio Investu.

Linka mezi SimpleCellem a Xixoio je také poměrně zřetelná. SimpleCell chtěl přes Xixoio získat investici v řádově nižších stovkách milionů korun na dokončení a prodej svého „chytrého elektroměru“ napojeného na Sigfox. Sám Vávra s Vyhnalem podle svých tehdejších vyjádření investovali od roku 2017 do českého provozovatele Sigfoxu asi sto milionů korun. Tvrdili, že skrze 320 základnových stanic na infrastruktuře T-Mobilu pokrývají 96 procent populace a v síti mají připojeno přes sto tisíc zařízení, které přenesly více než půl miliardy zpráv. Jenže tato prohlášení úplně nekorespondují s finančními výsledky dostupnými ve sbírce listin obchodního rejstříku. Ta poslední zveřejněná pochází z roku 2020 a vykazuje ztrátu 31,5 milionu korun s tržbami 4,2 milionu.

Mimochodem, tato účetní závěrka, konkrétně příloha k ní, opět ukazuje na napojení na „politického podnikatele“ Rittiga. Podíváme-li se na strukturu akcionářů z té doby, pak ze třetiny společnost vlastnila SimpleCell Europe s.r.o. a po 17 procentech Pactio Invest a Lucrosus Prague Holding, tedy majitelé zmíněného letadla.

Vávra i Vyhnal se svých podílů v SimpleCellu zbavili. Od konce letošního února je jediným majitelem firmy dřívější manažer skupiny PPF a KKCG Jan Soukal, který v současnosti společnost i vede. Redakce Lupy se ho opakovaně pokoušela kontaktovat s dotazy.

V jediném e-mailu, který zaslal, se ohradil proti titulku dříve zveřejněné aktuality, že Sigfox v Česku končí, a dále uvedl totéž prohlášení, co na webu SimpleCellu, s doplněním: „S našimi klienty jsme v kontaktu a obnova poskytování našich služeb bude u každého z klientů řešena jednotlivě.“ Dále pak na všechny pokusy o kontakt už nereagoval.

Co bude dál?

Jsem optimista, třeba se to ještě zmátoří. Ostatně zdá se, že Sigfox a LoRa nějak postupně zkonvergujou, tak to třeba ČRa bude dávat smysl provozovat oboje. Na Sigfoxu jsem miloval hru s 12 bajty a roaming pro pohyblivá zařízení - u LoRy stále spíš fikce, co vím. — Martin Ler (@malercz) April 23, 2023

Ačkoliv někteří zůstávají optimisty a věří ve znovuvzkříšení této sítě, realisté se smiřují s tím, že Sigfox je alespoň prozatím v ČR mrtev, a hledají jiné technologie, jak od svých zařízení data přijímat. Na výběr mají především mezi LoRaWAN pracující v témže pásmu 868 MHz a Narrowbandem IoT ve vyhrazených pásmech, jenž je doménou mobilních operátorů.