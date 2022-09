Signál z Indie, grafika z Brna. Jak se v Praze skládal vzdálený televizní přenos

Když nedávno televizní stanice v různých státech vysílaly závod rychlých horských kol, který se jel v Indii, přebíraly signál z Prahy. Právě v našem hlavním městě se totiž kompletovaly různé složky živého vysílání, od záběrů z kamer na místě přes komentář až po grafiku. Odběratelé přenosu tedy dostali hotový balíček, na němž se podíleli spolupracovníci z několika států, ale samotný výrobce přenosu měl v dějišti závodu jenom jednoho svého technika.

Šlo o takzvaný remote přenos, díky němuž odpadá nutnost přesunout na místo konání velký štáb s veškerou technikou. Kdyby se přenos odbavoval standardním způsobem, muselo by u něj v Indii asistovat nejméně deset techniků, bylo by potřeba převézt přenosový vůz a nainstalovat veškerou kabeláž. Při vzdáleném přenosu se využijí kamery místní produkce, zatímco režie může být v úplně jiném státě, či v tomto případě dokonce na jiném kontinentu. Přenosová technika zkrátka není fyzicky v dosahu televizních kamer.

Indické město Léh, dějiště závodu Autor: O2 TV Production

Závod UCI Mountain Bike Eliminator 2022 se jel v atraktivní exotické lokalitě, indickém městě Léh. Cyklistické klání mužů i žen se odehrávalo pod špičkami majestátního pohoří Himálaj, v nadmořské výšce více než 3500 metrů nad mořem. Nebyla tedy nouze o úchvatné scenérie. Zdrojové záběry putovaly do studia vzdáleného 5300 kilometrů.

V indickém Léhu byl jenom jeden technik společnosti O2 s enkodérem, který zakódoval videosignál ze šesti kamer snímajících závod. Prostřednictvím datové sítě o rychlosti minimálně 100 Mb/s dorazily záběry do Prahy do O2 Arény. Tam je režie dekódovala. Jednotlivé výstupy kamer se propojily přes matici do režie, na EVS server (ten umožňuje rychle se vrátit kamkoli v čase zápasu na kterékoli kameře) a na další potřebná zařízení.

RPS enkodér Autor: O2 TV Production

V televizním studiu v O2 Aréně produkci zajišťovali čtyři lidé – operátor EVS serveru, který měl na starosti opakované záběry, dále režisér, MCR technik (vede komunikaci mezi týmy) a technik zajišťující odeslání záznamu klientům.





Grafika pro vysílání vznikala v Brně, odkud ji dodával najatý grafik. Komentátor závodu seděl v Londýně. Režie naživo kompletovala grafiku, obraz a zvukovou stopu a v různých kvalitách posílala výstup odběratelům. Přenos totiž nenabízely jenom televizní stanice, ale byl také na Facebooku nebo na YouTube. Záleželo tedy na klientech, jaké parametry a rozlišení požadovali pro své potřeby.

Internetová vysílačka pro komunikaci mezi techniky v Praze a indickém Léhu Autor: O2 TV Production

Vzhledem k tomu, že šlo o přenos prostřednictvím datových sítí, sčítalo se na výstupu zpoždění vzniklé kódováním a dekódováním. Oproti reálnému dění v Indii měl zkompletovaný výstup z pražského studia zpoždění několik sekund.

EVS operátor, který má na starosti opakované záběry, průběžné i závěrečné klipy apod. Autor: O2 TV Production

Když se pak dostal na obrazovky u diváků v jednotlivých zemích anebo na internetu, dosáhlo celkové zpoždění za realitou až půl minuty. Záleželo na internetové konektivitě, kterou divák využíval, potažmo na tom, jestli se díval v televizi, nebo přes internet.

„Produkce remote přenosů je budoucností televizní přenosové techniky,“ tvrdí ředitel O2 TV Production Rostislav Suslo. „Na vybraná sportovní utkání je totiž ideálním technickým řešením. Odpadá velké cestování celého týmu, zařizování letenek, ubytování, a šetří se tak cenný čas, peníze i příroda, díky snížení uhlíkové stopy. Remote přenosem může produkce ušetřit minimálně 50 % nákladů spojených s televizní produkcí,“ dodává Suslo.





Jako záloha přenosu mimochodem sloužil přenosový batoh, do kterého ovšem bylo nutné nakoupit SIM karty uzpůsobené pro místní síť. Standardní SIM karty v Léhu nefungují.

Další podobný přenos si O2 TV Production vyzkouší 2. října, kdy se stejný závod pojede ve španělské Barceloně. Opět využije kamery na místě a stejný výrobní řetězec.