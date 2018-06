 »  Simona Kijonková (Zásilkovna): Na doručování zásilek jsme chtěli nasadit i drony

O podnikání se začala zajímat už někdy ve svých šestnácti letech. Před osmi lety pak založila logistickou službu a síť výdejních míst Zásilkovna, která letos plánuje doručit 10 milionů zásilek a očekává obrat 850 milionů Kč.

„Byla jsem nešťastná z toho, jak zdejší logistické firmy technicky fungovaly – nepracovaly s API, neměly pořádnou dokumentaci. V hlavě mi uzrávala myšlenka, že bych to dokázala dělat lépe,“ vzpomíná dnes podnikatelka Simona Kijonková na důvody, proč se k podnikání v e-commerce logistice rozhodla.

Rozhovor se Simonou Kijonkovou si můžete stáhnout také jako audio (mp3).

Začátky přitom byly těžké. „Prvních pár měsíců jsme třeba naložili zásilky do velkých IKEA tašek a do poboček, které byly v centru Prahy a nedalo se tam zajet autem, jsme je nosili pěšky,“ vypráví. Tyto časy už jsou pryč a dnes Zásilkovna plánuje velkou expanzi do ciziny, se kterou má pomoci nedávná investice od e-shopu Notino.

Jak chce ještě letos pokrýt 28 evropských trhů, které země jsou pro české e-shopy nejzajímavější a proč se Zásilkovně nepovedl pokus nasadit na doručování zásilek drony? O tom a dalších tématech mluví v dalším ze série videorozhovorů, které připravujeme ve spolupráci s Asociací pro elektronickou komerci (APEK).

Simona Kijonková bude přednášet 25. září na konferenci E-Business Forum 2018. Pokud se tam s ní a dalšími osobnostmi české e-commerce chcete setkat, přihlaste se na stránkách Tuesday.cz.