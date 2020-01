 »  Simona Kijonková (Zásilkovna): Nesoupeříme s poštou, chtěli jsme jen nabídnout lepší služby

„Narostli jsme ve všech směrech. Spolupracujeme s 28 tisíci e-shopy, doporučujeme aktuálně do 33 zemí. A výsledky? Plánovali jsme obrat ve výši 1,3 miliardy korun a nepovedlo se to jen o kousek. Jsme na 1,25 miliardy,“ shrnuje rok 2019 zakladatelka Zásilkovny a výkonná ředitelka holdingu Packeta Simona Kijonková.

U počtu dodaných zásilek eviduje společnost nárůst o 85 %, největší nápor byl logicky loni před Vánocemi. Kijonková zmiňuje, že například 16. prosince společnost přepravila a vydala 379 tisíc zásilek.

„Pořád jsme ale na malém segmentu balíkového trhu. Podle našich odhadů jsme loni doručili zhruba 20 % z všech balíků, které se posílají v rámci e-commerce,“ dodává.

Videorozhovor si můžete pustit zde:

Ve videorozhovoru pro Lupa.cz mluví i o službě Mezi námi, kterou firma spustila loni v květnu. Služba slouží v posílání balíků mezi lidmi. Konkuruje tak především České poště.

„My ale Českou poštu nevnímáme jako konkurenci. Když jsme Mezi námi spouštěli, nekoukali jsme se, co dělají ostatní konkurenti nebo jaké mají ceny. Dali jsme si prostě dohromady to, co zákazníkům nejvíc vadí, že nechtějí nikde čekat a chtějí dopředu vědět informace o ceně, nebo kde zrovna jejich zásilka je,“ dodává Kijonková.

Aplikaci si podle ní stáhlo do svých mobilů přes 210 tisíc lidí a za šest měsíců lidé poslali přes tuto aplikaci přes 400 tisíc zásilek.

Partner videorozhovorů Partnerem videorozhovorů je Konica Minolta, globální technologická firma působící v 50 zemích světa. Zaměřuje se na vývoj inovativních řešení a poskytování komplexních IT služeb (ITS) pro podniky i státní instituce. V oblasti ITS patří česká Konica Minolta mezi lídry v zemích střední a východní Evropy, kde má společnost své zastoupení. V ČR rovněž sídli jedno z pěti světových vývojových center společnosti, které se zaměřuje na technologie umělé inteligence, rozšířené reality, nebo rozvoj konceptů „kanceláře budoucnosti“ či „Průmyslu 4.0“.

Zásilkovna loni v prosinci koupila komunitní kurýrní službu Zavezu.cz. Ta propojuje uživatele, kteří někam jedou, s těmi, kteří potřebují něco dovézt. Kijonková věří, že se tak Zásilkovně podaří převážet i rozměrnější předměty, na ně se ostatně klienti firmy ptají nejčastěji.

„Služba Zavezu se dlouhodobě zaměřovala na ‚nadrozměry‘. Lidé poptávali převoz skříní, jízdních kol a dalších věcí. My se akvizicí otevřeme trhu nadrozměrných zásilek,“ říká Kijonková. „Myslím, že budeme zároveň první v Evropě, kdo nabídne peer-to-peer logistický systém,“ dodala.