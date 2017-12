 »  Pravidla pro síťovou neutralitu v USA končí, americká FCC se zbavila pravomocí nad operátory

Většinou jednoho hlasu přehodila americká Federal Communications Commission (FCC) výhybku na trati, kterou se v USA ubírá vývoj internetu. Na svém dnešním veřejném zasedání její republikánští členové 3:2 odsouhlasili zrušení pravidel, která Komise přijala před dvěma lety. Proti byly dvě komisařky za Demokratickou stranu.

Komise v roce 2015 operátory přesunula z kategorie „informační služba“ do kolonky „komunikační služba“ a tímto legislativním krokem si otevřela cestu k jejich přísnější regulaci. Mohla jim tedy implicitně přikázat, aby nediskriminovali internetový provoz podle jeho obsahu či nežádali za prioritní doručování některých dat od producentů obsahu dodatečné poplatky.

Po nástupu republikánského kandidáta Donalda Trumpa do Bílého domu se ale situace změnila a do čela Komise nastoupil odpůrce regulace Ajit Pai. Ten pak prosadil dnešní zrušení přijatých pravidel. Komise se tak sama dobrovolně zbavila přímých pák na operátory a nebude je moci za případné porušování síťové neutrality postihovat.

Nová pravidla – nebo spíše fakt, že žádná nejsou – poskytovatelům připojení v USA dovolují v podstatě cokoli – teoreticky mohou blokovat, omezovat či zvýhodňovat internetový provoz podle libosti. FCC ponechala jedinou podmínku: musí veřejně oznámit, že se k podobným věcem chystají nebo že je dělají. Zástupci velkých operátorů před hlasování veřejně tvrdili, že nic takového neplánují (viz například stanovisko Comcastu), v minulosti se ale různých zásahů do obsahu rádi dopouštěli.

Podle Paie přísnější pravidla nejsou a nikdy nebyla zapotřebí, protože internet fungoval bez problémů i před jejich přijetím. „Internet přece fungoval i před rokem 2015,“ řekl v průběhu dnešního jednání. Hlavním problémem uživatelů podle něj nikdy nebylo to, že by operátoři nějaký obsah blokovali, ale to, že často neměli k připojení vůbec přístup.

A právě přísná regulace podle něj zabránila operátorům v tom, aby do výstavby nových sítí více investovali. Pai už před dnešním jednáním citoval studii organizace US Telecom, podle které od roku 2015 dvakrát po sobě klesly investice amerických operátů do infrastruktury. Oponenti kontrovali tím, že jde o čísla lobbistické organizace operátorů a že se firmy ve svých výročních zprávách naopak chlubí, jak investice zvýšily.

Co bude dál? FCC teď připraví finální verzi textu svého rozhodnutí a za několik týdnů či měsíců jej vydá v oficiálním věstníku, čímž vstoupí v platnost. Dá se ale očekávat, že poté se rozhodnutí FCC bude ještě řešit u soudů. Řada skupin, které jsou pro přísnější ochranu síťové neutrality, předem mluvila o tom, že případné zrušení pravidel u soudů napadnou.

Soudní tažení proti dnešnímu rozhodnutí už oznámil také newyorský generální prokurátor Eric T. Schneiderman (Demokratická strana), který výsledek dnešního hlasování označil za předčasný vánoční dárek pro velké telekomunikační firmy. Připomněl také podezření, že byla zmanipulována veřejná konzultace, která dnešnímu rozhodnutí předcházela. Podle analýzy jeho úřadu na web FCC dorazily nejméně dva miliony připomínek od falešných autorů, kteří používali ukradené identity.