Skládací iPhone, ruský kód v tisících aplikacích, Windows 11 zpomalují počítače

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

V Číně vytvořili skládací iPhone. Projekt nese označení iPhone V a prezentován je na tomto kanále na YouTube. Autoři použili součástky z iPhonu X a Motoroly Razr z roku 2019. V přístroji běží klasický iOS. Prodeje ohebných telefonů pomalu rostou, trhu vládne Samsung, ale dobré kusy dělá i Huawei (ovšem kvůli embargu USA bez služeb Googlu).

Tisíce aplikací v App Storu a Google Play Storu obsahují kusy kódu od ruské společnosti Pushwoosh. Dostaly se i do softwaru ruské armády, píše Reuters. V USA to způsobilo pozdvižení, Pushwoosh ale tvrdí, že nemá žádné vazby na ruskou vládu. Společnost nabízí nástroje pro vývojáře pro práci s analytikou nebo push notifikacemi. Více píše také The Register.

NSA vydala upozornění, aby se používaly programovací jazyky bezpečně pracující s pamětí. Jde třeba o Go, C#, Javu, Ruby, Rust a Swift. Americká organizace uvádí, že chyby práce s pamětí stojí za zhruba 70 procenty odhalených zranitelností.

Poslední Aktualizace Windows 11 22H2 zpomaluje výkon ve hrách. Systém nevyžádaně povoluje ladění výkonu GPU. Microsoft na některých počítačích aktualizaci na problematickou verzi pozastavil a chystá opravu. Nvidia také vydala novou verzi GeForce Experience.





CD Projekt RED vydá 14. prosince next-gen aktualizaci pro Zaklínače 3. Legendární RPG dostane třeba podporu ray tracingu, HDR a další vylepšení grafiky. Pro majitele základní hry bude update zdarma.

Google v rámci vyrovnání zaplatí 395,1 milionu dolarů kvůli nezákonnému sledování uživatelů ve Spojených státech. Spor s firmou vedlo 40 amerických států.

Zakladatel Amazonu Jeff Bezos dá většinu svého jmění na charitativní účely. Jde zejména o boj s klimatickými změnami a podobně, informuje CNN. Bezosovo bohatství aktuálně činí kolem 124 miliard dolarů. Podobným směrem se vydal i Bill Gates a další.

Warren Buffett koupil akcie TSMC za pět miliard dolarů. Jeden z nejbohatších mužů planety tak získal podíl v nejdůležitějším zakázkovém výrobci čipů na světě. GlobalFoundries oproti tomu chystá propouštění. Prozatím nemluví o počtu lidí, chce ale ušetřit 200 milionů dolarů. Firma mimo jiné pozoruje ochlazení trhu a poptávky po výrobě čipů.

ASML roste moc rychle, myslí si obyvatelé městečka, kde tento evropský čipový klenot sídlí. Bloomberg popisuje, jak se expanze jediné světové firmy schopné dodávat EUV litografii na výrobu čipů, nelíbí některým kruhům v nizozemském Veldhovenu, kde ASML působí.

Britská vláda nakonec zatrhla odkup svého čipového výrobce do rukou Číňanů. Newport Wafer Fab tak nesmí přejít pod křídla v Nizozemsku vedené firmy Nexperia, kterou Čína vlastní skrze Wingtech Technology. Krok následuje krátce poté, co podobnou akci zatrhli v Německu.

AMD ukázala oficiální testy před pár dny představených grafik Radeon RX 7900 XT a 7900 XTX. Oproti 6950 XT, tedy nejvýkonnějšímu modelu dosavadní generace, vzrostl výkon v ray tracingu až o 82 procent. V tradiční rasterizaci ve 4K jde o růst až 67 procent.

Jsou zde také nezávislé testy karet Nvidia GeForce RTX 4080. Nový model překonává nejrychlejší Nvidie předchozí generace, tedy 3090 a 3090 Ti. Má blíže k 3090 Ti než k 4090. Recenze kritizují snad pouze vyšší cenu (1200 až 1550 dolarů). V českých obchodech ještě cenové rozpětí nebylo oznámeno, sumy lze ale očekávat vyšší.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 je nový čip pro high-endová mobilní zařízení. První nasazení v koncových zařízeních mají přijít ještě letos. Technická specifikace je zde, frekvence má jít až na 3,2 GHz.

Je zde nová čínská grafická karta Moore Threads MTT S80. Postavená je na 12nm čipu s 22 miliardami tranzistorů. Mohlo by jít o konkurenci Nvidia GeForce RTX 3060 Ti, rozebírá Cnews.cz. Karta podporuje PCI Express 5.0.

Microsoft a Nvidia vybudují “masivní cloudový AI superpočítač”. Bude mít desítky tisíc karet A100 a H100, Quantum-2 InfiniBand (400 Gb/s) a bude součástí Azure.

Nvidii v posledním čtvrtletí meziročně spadly tržby o 17 procent. Zisk odepsal 72 procent. Velký propad zaznamenal herní segment, naopak datacentra vyrostla o 31 procent.

Evropský SiPearl se zase pustil do spolupráce s AMD. SiPearl vychází z European Processor Initiative, kde je cílem stvořit evropský procesor. SiPearl poskytne svůj produkt Rhea a zkombinuje ho s akcelerátory AMD Instinct do evropské sítě superpočítačů EuroHPC. AMD dále hlásí, že je jeho adaptivní SoC připraveno na užití ve vesmíru.

Evropská odnož The Linux Foundation spouští Project Sylva, který má vytvořit open source framework pro zdejší telekomunikační operátory. Zapojují se Ericsson, Nokia, Telefónica, Telecom Italia, Orange, Vodafone a Deutsche Telekom.

V Praze startuje výstava věnovaná Nikolovi Teslovi. Bude trvat od 21. listopadu do 11. prosince, a to v Křižíkově pavilonu D. Vidět bude možné Teslův transformátor a další ikonické věci.

Evropská komise začala zkoumat odkup VMwaru ze strany Broadcomu za 61 miliard dolarů. Firmy uvádí, že nemají obavy. Zákazníci VMwaru nicméně ano, bojí se pověsti Broadcomu vycházející ze zdražování a podobně.

Microsoft vydal SQL Server 2022. Označuje ho jako za “nejvíce Azure-enabled” SQL Server v historii, což znamená, že nabízí možnosti napojení na cloud Azure jako jsou Synapse Link nebo Purview.

TempleOS má svého nástupce v podobě ZealOS. Modernizovaná verze přidává síťové možnosti nebo UEFI boot. Kolem TempleOS se točí zajímavý a nešťastný příběh Terryho Davise.

Samsung rozjel masovou výrobu pamětí V-NAND osmé generace. Kapacita čipů se dostala na 1 Tb (TLC). Rychlost vyrostla na 2,4 Gb/s.

IBM v rámci IBM Cloudu vypne Watson IoT Platform. Jde o další zásah do dříve ambiciózního byznysu kolem Watsona, firma také prodala sekci Watson Health. IoT nabídku vypne také Google, konkrétně odstaví Google Cloud IoT Core Service.

Startup MotherDuck získal investici 47,5 milionu dolarů, oceněn byl na 175 milionů. Peníze vložili Andreessen Horowitz. Firma vyvíjí SQL OLAP databázi DuckDB.